Cildinize zarar verebilecek cilt bakım ürünleri

Eski Mısırlılar, göz makyajı için oksitlenmiş bakırdan yapılmış bir macun kullandılar. Bu tehlikeli bileşen gözlerinde tahrişe ve uykusuzluğa neden oldu. Ancak güzellik adına acı çekmeye hazırdılar. Kozmetik sektörü yıllar içinde büyük ölçüde değişmiş olsa da, makyaj çantanızdaki bazı ürünler hala sağlıklı ve kusursuz bir cilt elde etmenize engel. Antik çağlardan beri kullanılan 10 güzellik sırrı yazısını okumak için tıklayınız...

Yüz peelingi

Düzenli peeling (günlük veya haftalık) cildinize zarar verebilir. İçinde bulunan mikro tanecikler cildi aşındırır. Ayrıca cildin dış tabakasını kaldırır ve cildi dış etmenlerden koruyan bariyere zarar verir. Eksfoliasyondan sonra cildiniz geçici olarak yağsız hissedebilir, daha sonra bu kuruluğu telafi etmek için daha fazla yağ üretecektir.

Bazı akne tedavileri

Akne tedavileri cildinizin kuru ve tahriş olmasına neden olabilir. Bu belirtiler genellikle geçici olsa da cildinizde kaşıntılar oluşabilir ve hatta soyulabilir veya yanabilir. Bazı oral akne ilaçlarının daha ciddi yan etkileri vardır. Örneğin; antibiyotikler midenizi bozabilir veya başınızı döndürebilir.

Gua sha taşları

Cildinize gua sha taşlarıyla masaj yapmanın kan dolaşımını iyileştirmek ve boyun ağrısını azaltmak gibi birçok faydası vardır. Ancak cilde bir masaj aletiyle ovmayı gerektiren bir işlem olduğundan, cildinizin yüzeyine yakın küçük kan damarlarının patlamasına neden olabilir. Bu da morarma ve küçük kanamalara neden olabilir.

Kuru fırçalama

Kuru fırçalama cildi pul pul dökmek için harikadır, ancak herkes için olmayabilir. Hassas cildi tahriş edebilir veya aşırı kuru hissetmesine neden olabilir. Egzama ve sedef hastalığı olan kişiler de dahil olmak üzere iltihaplı cildi olan kişiler, enfeksiyona yol açabileceğinden kuru fırçalamadan kaçınmalıdır.

Alkollü mendiller

Yüzünüzü alkollü pedlerle silmek, ciltte mat bir his bıraktığı için temizlik hissi verebilir. Ama gerçekte, cildinizin çok ihtiyaç duyduğu yağları yok eder, sebum üretimini tetikler ve aslında sivilcenizi daha da kötüleştirir.

Kimyasal eksfolyantlar

Haftada birden fazla kimyasal eksfoliyatör kullanıyorsanız, cildinizi kaplayan doğal yağların koruyucu tabakasına zarar veriyor olabilirsiniz. Zararlı içerikli ürünler kullanmak iltihaplanma ve sivilcelere neden olabilir. Kimyasal eksfolyantlardaki sert maddeler cildin çok fazla katmanını kaldırarak kırmızı ve tahriş olmuş bir cilde neden olur.

Siyah nokta bantları

Sİyah nokta bantları, siyah noktalardan daha fazlasını kaldırarak gözenekleri tamamen sebum ve ölü deri hücrelerinden arındırabilir. Gözeneklerin içindeki bu bileşenler ciltte sağlıklı bir yağ dengesini korumak için vardır ama bunlar çıkarıldığında gözenekleriniz tahriş edici kir ve yağa maruz kalabilir.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-health/7-skincare-products-that-may-be-harming-your-skin-799446/