Kıyafetleri uzun süre kullanma taktikleri

Her ne kadar günümüzde “fast-fashion” akımı olsa da aslında giyinmeyi sevenler kaliteli ve uzun soluklu giyebilecekleri parçalara yatırım yapmayı tercih eder. Parçaları doğru kullandığınız sürece her gün yeni bir ürün giymenize de gerek kalmaz. Eğer siz de kıyafetlerinizi uzun süre nasıl kullanacağınızı merak ediyorsanız yazımızda bu konuyla ilgili taktikleri bulabilirsiniz.

Etiketleri okuyun

Kıyafetlerinizin iç tarafında bulunan etiketler sadece sizi kaşındırmak için dikilmez. Bu etiketler bir nevi kullanma kılavuzudur. Kıyafeti kaç derecede yıkayacağınız, kuru temizleme gerektirip gerektirmediği, elde yıkama isteyip istemediği hepsi o etikette saklıdır. Kıyafetlerinizi bu etiketlere göre yıkayıp kurutun. Böylece doğru kullandığınız için kıyafetlerinizin kullanım süresi artacaktır.

Siyahlarınız solmasın

Sık sık siyah giyenler bilir ki siyah renkli kıyafetler zaman geçtikçe griye döner ve soluklaşır. Siyah kıyafetlerinizin rengini korumak istiyorsanız yıkama aşamasında kullanacağınız birkaç taktik var. Bunlardan ilki siyah kıyafetlerinizi sadece siyahlarla yıkamanız. Böylece diğer renklerden zarar görmez ve renkleri değişmez. Diğer bir taktik ise siyahlarınızı en düşük sıkma devrinde yıkayın. Çamaşır makinesi kıyafetleri döndürdükçe oluşan sürtünme kıyafetlerinizin renklerinin solmasına neden olur. Son olarak mümkünse siyahlara özel deterjanlar kullanmanız. Eğer beyazlara kullandığınız toz deterjanları siyahlara da uyguluyorsanız renkleri tahmin ettiğinizden çok daha kısa sürede solacaktır.

Pullarınız dökülmesi

Eğer payetli ve pullu kıyafetleriniz varsa bunları olduğu gibi çamaşır makinesine atmayın. Pullar çamaşır makinesinin içindeki hengamede kendisini bırakabilir. Hem giysiniz hem de makineniz zarar görebilir. Onun yerine önce pulların olduğu tarafı ters çevirin. Daha sonra da bir çamaşır yıkama filesine koyarak makineye atın. Böylece payetleriniz dökülmez ve parıl parıl parlamaya devam edersiniz.

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Sutyenlerinizi destekleyin

Çamaşır makinesi destekli ve süngerli sütyenlerin en büyük düşmanıdır. Her makine sonrası ağzı yüzü yamulmuş sütyenlerle karşılaşabilirsiniz. Sütyenlerinizin çamaşır makinanızla iyi anlaşmasını istiyorsanız özel koruyucu sütyen koruyucu fileler var onlardan edinebilirsiniz. Böylece çamaşır makinenize kaçan sütyen teli de canınızı sıkmaz, yamulmuş sütyenleriniz de...

Fermuarlar kapalı

Pantolon ve önü fermuarlı sweatlerinizi yıkarken mutlaka fermuarlarını kapatın ve ters çevirin. Sıkma sırasında süregelen itiş kakış özellikle fermuarlarınıza zarar verir. Fermuarınızın diş atlamasına ve fermuarın bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle makineye atmadan önce fermuarlı olan tüm parçaların fermuarlarını kapatıp, düğmeli ise düğmelerini ilikleyip makineye atmanızı öneririz.

Cepleri boşaltın

Kıyafetlerinizi asarken ya da kaldırırken mutlaka ceplerini boşaltın. Cebinizde kalan bozuk paralar ya da farklı metaryeller ceplerinizin yırtılmasına ya da renk değiştirmesine neden olabilir. Ayrıca kıyafetlerinizin cebinde unuttuğunuz herhangi bir metaryel çamaşır makinesinde olan tüm çamaşırlarınızın geleceği ile oynayabilir. Dikkat edin.

Deri kıyafetlerinizi sakının

Deri kıyafetler çok kolay deforme olabilir. Deri ceketlerinizi mutlaka tahta askılara asın. Fermuarı kapalı ve kendi formunu bozmayacak şekilde saklamanızı öneririz. Deri eteklerinizi mandallı askılara asarken araya havlu kağıt koyarak mandalın eteğinizi deforme etmesini engelleyebilirsiniz. Çantalarınızı askıda saklamak saplarının aşınmasına neden olabilir. Deri çantalarınızı askıda tutmayın içini doldurup öyle kaldırın. Rugan çantalarınızı ve ayakkabılarınızı ise başka metaryellerle temas ettimemek adına bez çantaların içinde saklayabilirsiniz.

GÜNCEL Giysileri yıkamak gezegenimiz için iyi değil!