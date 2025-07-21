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Bakım

Göz çevresi kreminizi kendiniz yapın

Haftada 3 gün göz çevrenize ayıracağınız birkaç dakikanız varsa kırışıklarınız azalacak demektir.

Göz çevresi kreminizi kendiniz yapın
Giriş: 21 Temmuz 2025, Pazartesi 20:00
Güncelleme: 21 Temmuz 2025, Pazartesi 20:00

Göz çevresindeki derinin altında yağ bulunmadığından cildin bu bölgesi beslenemez ve ince olduğu için çabuk kırışır. Göz etrafındaki kırışıkları geciktirmek için özel krem kullanmak gerekir. Bu kremi, eczaneden veya aktardan alacağınız birkaç malzeme ile evde kendiniz uygulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken iki konu var:

1. Göz çevrenize haftada 3 gün bu kremi sürmek. Eğer her gün sürerseniz yağ kabarcıkları oluşabilir.

2. Kreminizi hafif vuruşlarla ve çizgilerin tersi yönde hafif masaj yaparak sürmek.

Avokado yağı

Avokado yağı yoğun E vitamini içerir. E vitamini hücre yenileyici özelliği ile cildi tazeler, ince çizgileri yok ederken belirgin kırışıkları hafifletir, yeni kırışıkların oluşumunu geciktirir.

Üzüm çekirdeği yağı

Günümüz insanı çalışsa da çalışmasa da uykusuzluktan ve yorgunluktan, dolayısıyla göz altı morluklarından muzdarip. Üzüm çekirdeği yağı güçlü bir antioksidandır. Yoğun E vitamini içeren yapısıyla kırışıkları hafifletirken, gözaltı morluklarını da giderir.

Katı hindistancevizi yağı

1 tatlı kaşığı katı hindistancevizini cam bir kaba koyun. Bu kabı, içinde sıcak su olan bir cezvenin üzerine oturtun. Tahta kaşık ya da çay karıştırmak için kullanılan bir tahta çubuk yardımıyla karıştırarak eritin. Bu yağı göz çevrenize sürün. Yıkamayın. Göz makyajınızı hindistancevizi yağı ile temizleyebilirsiniz.

E vitamini yağı

E vitamini cildi nemlendirir, yeniler, bu özelliği ile kırışıkları giderir. E vitamini kapsüllerini kırarak diğer göz çevresi kreminize ilave edebilirsiniz.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 08 Mart 2023, Çarşamba

Bu yağların hepisini karıştırıp öyle kullanmamız mı lazım?

Misafir 15 Mayıs 2020, Cuma

her yağ her cilde uyqunmidur ?

Misafir 06 Aralık 2019, Cuma

ya peki hemen kırışıklıklar geçiyor mu ?

Misafir 21 Nisan 2024, Pazar

Hemen geçmesi mümkün mü sizce