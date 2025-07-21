Göz çevresindeki derinin altında yağ bulunmadığından cildin bu bölgesi beslenemez ve ince olduğu için çabuk kırışır. Göz etrafındaki kırışıkları geciktirmek için özel krem kullanmak gerekir. Bu kremi, eczaneden veya aktardan alacağınız birkaç malzeme ile evde kendiniz uygulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken iki konu var:
1. Göz çevrenize haftada 3 gün bu kremi sürmek. Eğer her gün sürerseniz yağ kabarcıkları oluşabilir.
2. Kreminizi hafif vuruşlarla ve çizgilerin tersi yönde hafif masaj yaparak sürmek.
Avokado yağı
Avokado yağı yoğun E vitamini içerir. E vitamini hücre yenileyici özelliği ile cildi tazeler, ince çizgileri yok ederken belirgin kırışıkları hafifletir, yeni kırışıkların oluşumunu geciktirir.
Üzüm çekirdeği yağı
Günümüz insanı çalışsa da çalışmasa da uykusuzluktan ve yorgunluktan, dolayısıyla göz altı morluklarından muzdarip. Üzüm çekirdeği yağı güçlü bir antioksidandır. Yoğun E vitamini içeren yapısıyla kırışıkları hafifletirken, gözaltı morluklarını da giderir.
Katı hindistancevizi yağı
1 tatlı kaşığı katı hindistancevizini cam bir kaba koyun. Bu kabı, içinde sıcak su olan bir cezvenin üzerine oturtun. Tahta kaşık ya da çay karıştırmak için kullanılan bir tahta çubuk yardımıyla karıştırarak eritin. Bu yağı göz çevrenize sürün. Yıkamayın. Göz makyajınızı hindistancevizi yağı ile temizleyebilirsiniz.
E vitamini yağı
E vitamini cildi nemlendirir, yeniler, bu özelliği ile kırışıkları giderir. E vitamini kapsüllerini kırarak diğer göz çevresi kreminize ilave edebilirsiniz.
Evde kolayca hazırlayacağınız 51 güzellik reçetesi
her yağ her cilde uyqunmidur ?
ya peki hemen kırışıklıklar geçiyor mu ?
Hemen geçmesi mümkün mü sizce
Bu yağların hepisini karıştırıp öyle kullanmamız mı lazım?