Aşırı sıcak havalarda nasıl giyinmeli?

Yüksek sıcak hava dalgasının etkili olduğu şu günlerde ne giyersek giyelim rahat edemiyoruz. Peki, doğru giyiyor muyuz? İşte yılın sıcak aylarına özel stil rehberi…

Aşırı sıcak havalarda nasıl giyinmeli?
Moda
Giriş: 24 Temmuz 2025 14:12
ABONE OL

Termometreler 30’ların üzerine çıktığında, en stil sahibi olanlarımız bile ne giyeceğini şaşırabilir. Hem havalı hem serin kalabilecek şekilde giyinmek ciddi bir planlama ister. Doğru seçimlerle, yaz sıcağıyla barışabilir ve ter içinde kalmadan stil sahibi görünebilirsiniz. İşte en sıcak günlerde bile iyi görünmenin 6 püf noktası:


1- Kıyafetleri önceden planlamak hayat kurtarır

Günün sıcaklık aralığını bilmek, doğru kıyafet seçmenin ilk adımıdır. 32 dereceyle 38 derece arasında fark düşündüğünüzden daha büyüktür! Serin tutacak kombinleri önceden belirlemek hem sabah telaşını azaltır hem de sizi gün boyunca rahat ettirir. Hafta başında birkaç alternatif kombin hazırlamak işleri fazlasıyla kolaylaştırır.


2- Kumaş seçiminde akıllı davranın

Yazın kumaş ya dostunuzdur ya da düşmanınız. Pamuk, keten ve ince gazlı bez gibi doğal, nefes alan dokular serin kalmanızı sağlar. Sentetik kumaşlar ise teri hapsederek sizi bunaltabilir. Ekstra ipucu: Açık renkler güneşi yansıtır ancak koyu tonlar da ter izlerini daha iyi gizler.


Hangi kumaşları tercih etmelisiniz?
Hangi kumaşları tercih etmelisiniz?

3- Bol kalıpları tercih edin

Sıcak havalarda cilde yapışan giysiler kadar rahatsız eden bir şey yoktur. Özellikle terlemeye müsait bölgelerde (koltuk altı, bel, göğüs) bol kesimli giysiler rahatlatıcı bir etki yaratır. Oversize gömlekler, bol pantolonlar ve salaş elbiseler hem tarz sahibi görünmenizi sağlar hem de hava akışına izin verir.


4- Aksesuarlarla tarzınızı yükseltin

Yaz aylarında kıyafet sayısını azaltmak doğaldır ama bu şık görünmekten vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Gösterişli güneş gözlükleri, renkli çantalar, ipek fularlar ve geniş kenarlı şapkalarla sade kombinlerinize çarpıcı dokunuşlar ekleyebilirsiniz.


5- Deodorant sadece koltuk altına değil

Sadece koltuk altları mı? Hayır! Terlemenin yoğun olduğu sırt, göğüs altı ya da diz arkası gibi bölgeler için özel vücut deodorantları ya da ter önleyiciler tercih edebilirsiniz. Bu bölgeleri korumaya almak, gün boyu daha ferah ve özgüvenli hissetmenizi sağlar.


6- Denge kurun

Yaz stilinde en önemli şey, görünümünüz ile konforunuz arasında denge kurabilmek. Hafif kumaşlar, doğru kesimler ve dikkat çeken aksesuarlar sayesinde sıcak havaya rağmen özgüvenli ve ferah bir görünüm yakalayabilirsiniz.


Referanslar

Tinsley Crisp. “Calling All Sweaty Girls: Here’s What To Wear on 90-Degree Days So You Actually Enjoy Them”. Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/sweaty-girl-summer-style-tips/ (16.07.2025).


Yazın yapabileceğiniz kombin önerileri
Yazın yapabileceğiniz kombin önerileri Yaz gelince kombinlerimiz renkle...
Yaz aylarında çocuklar nasıl giydirilmeli? Sıcak havalarda çocuklarınızı gi...


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.