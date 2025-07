Aşırı sıcak havalarda nasıl giyinmeli?

Termometreler 30’ların üzerine çıktığında, en stil sahibi olanlarımız bile ne giyeceğini şaşırabilir. Hem havalı hem serin kalabilecek şekilde giyinmek ciddi bir planlama ister. Doğru seçimlerle, yaz sıcağıyla barışabilir ve ter içinde kalmadan stil sahibi görünebilirsiniz. İşte en sıcak günlerde bile iyi görünmenin 6 püf noktası:

1- Kıyafetleri önceden planlamak hayat kurtarır

Günün sıcaklık aralığını bilmek, doğru kıyafet seçmenin ilk adımıdır. 32 dereceyle 38 derece arasında fark düşündüğünüzden daha büyüktür! Serin tutacak kombinleri önceden belirlemek hem sabah telaşını azaltır hem de sizi gün boyunca rahat ettirir. Hafta başında birkaç alternatif kombin hazırlamak işleri fazlasıyla kolaylaştırır.

2- Kumaş seçiminde akıllı davranın

Yazın kumaş ya dostunuzdur ya da düşmanınız. Pamuk, keten ve ince gazlı bez gibi doğal, nefes alan dokular serin kalmanızı sağlar. Sentetik kumaşlar ise teri hapsederek sizi bunaltabilir. Ekstra ipucu: Açık renkler güneşi yansıtır ancak koyu tonlar da ter izlerini daha iyi gizler.

3- Bol kalıpları tercih edin

Sıcak havalarda cilde yapışan giysiler kadar rahatsız eden bir şey yoktur. Özellikle terlemeye müsait bölgelerde (koltuk altı, bel, göğüs) bol kesimli giysiler rahatlatıcı bir etki yaratır. Oversize gömlekler, bol pantolonlar ve salaş elbiseler hem tarz sahibi görünmenizi sağlar hem de hava akışına izin verir.

4- Aksesuarlarla tarzınızı yükseltin

Yaz aylarında kıyafet sayısını azaltmak doğaldır ama bu şık görünmekten vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Gösterişli güneş gözlükleri, renkli çantalar, ipek fularlar ve geniş kenarlı şapkalarla sade kombinlerinize çarpıcı dokunuşlar ekleyebilirsiniz.

5- Deodorant sadece koltuk altına değil

Sadece koltuk altları mı? Hayır! Terlemenin yoğun olduğu sırt, göğüs altı ya da diz arkası gibi bölgeler için özel vücut deodorantları ya da ter önleyiciler tercih edebilirsiniz. Bu bölgeleri korumaya almak, gün boyu daha ferah ve özgüvenli hissetmenizi sağlar.

6- Denge kurun

Yaz stilinde en önemli şey, görünümünüz ile konforunuz arasında denge kurabilmek. Hafif kumaşlar, doğru kesimler ve dikkat çeken aksesuarlar sayesinde sıcak havaya rağmen özgüvenli ve ferah bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Referanslar

Tinsley Crisp. “Calling All Sweaty Girls: Here’s What To Wear on 90-Degree Days So You Actually Enjoy Them”. Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/sweaty-girl-summer-style-tips/ (16.07.2025).