Güneş kremi, gündüz cilt bakımı rutininizde çok önemlidir. İster birkaç saatliğine dışarı çıkın, ister kumsalda tatil yapın, cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için doğru güneş kremini sürmek gereklidir. UV radyasyonuna sürekli maruz kalma nedeniyle cildiniz çeşitli sorunlara karşı savunmasız hale gelir. Cilt hasarına, kırışıklıklara, güneş yanıklarına ve hatta cilt kanserine neden olabilir. Bu yüzden cildi, güneş kremi ile korumak en doğrusudur. Peki, güneş kremi nasıl seçilir? Güneş kremi satın alırken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?

Güneş kremi ne işe yarar?

Güneş kremi, öncelikle UV ışınlarını çeşitli fiziksel ve kimyasal parçacıklar yoluyla bloke ederek ve emerek çalışır. Çinko oksit ve titanyum dioksit gibi fiziksel parçacıklar UV radyasyonunu ciltten yansıtmaya yardımcı olurken, güneş kremindeki kimyasal bileşenler radyasyon cilde nüfuz etmeden önce radyasyonla reaksiyona girer. Ayrıca güneş ışınlarını emer ve ısı şeklinde enerji salar.

Doğru güneş kremi nasıl seçilir?

1. SPF'ye (Güneş Koruma Faktörü) dikkat edin

SPF, öncelikle güneş kreminin ne kadar UVB ışığını filtreleyebileceğinin bir ölçüsüdür. En az 15 SPF'li güneş kremi kullanmak, sizi bu günlük UV ışınlarına maruz kalmaktan korumaya yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, çoğu dermatolog, UVB ışınlarının yaklaşık %97'sini engellediği için en az 30 SPF kullanılmasını önermektedir (SPF 15, UV ışınlarının yalnızca yüzde 93'ünü engelleyebilir).

Cildin çeşitli açıkta kalan bölgelerine her gün yeterli miktarda güneş kremi uyguladığınızdan emin olun. Bu, özellikle dışarıda uzun süreler geçireceğiniz günlerde önemlidir.

2. Aktif maddeleri kontrol edin

Güneş kremindeki aktif maddeleri kontrol edin. Titanyum dioksit, çinko oksit ve avobenzon içeren formülleri olmasına dikke edin. A vitamini (genellikle retinil palmitat olarak anılır) içeren güneş kremlerinden kaçındığınızdan emin olun. A vitami içeren güneş kremlerinin cilt tümörleri oranını arttırdığı düşünülmektedir.

3. Geniş spektrumlu SPF Seçin

Geniş spektrumlu ve SPF 30 ila 50 olan bir güneş koruyucu seçin. Cildinizi güneş yanığı ve güneş hasarına karşı daha iyi korumaya yardımcı olur. Ayrıca UVA radyasyonunu önlemeye daha iyi yardımcı olur. Çok yüksek SPF'li (50'nin üzerinde) ürünlerden kaçınmak isteyebilirsiniz. Genellikle bu tür ürünlerin ekstra koruma sağlamadığına ve pahalı olduklarına inanılır. Güneş kremi hangi sırada kullanılır? yazısını okumak için tıklayınız...

4. Güneş kremi formülasyonu

Güneş kremi formülasyonu tipik olarak bir güneş kreminin dağıtım biçimini ifade eder ve kişinin cildinde nasıl hissettiğini ve göründüğünü etkiler. Piyasada yaygın olarak kullanılan üç güneş kremi formülasyonu vardır. Bu formların her birinin faydaları olmasına rağmen, doğru kullanıldıklarında hepsi güneş koruması sağlayabilir:

Güneş koruyucu spreyler

Bunlar, vücutta ulaşılması zor yerlere güneş kremi uygulamak için mükemmeldir. Çok fazla vücut kılı olan kişiler için iyi bir seçenektir. Ancak uygularken spreyi solumamaya dikkat edin.

Güneş koruyucu losyonlar

Bunlar, mevcut en yaygın ve nemlendirici özelliği bulunan güneş kremi formülasyonları arasındadır. Çeşitli cilt tiplerine hitap etmek için birden fazla varyantta bulunmaktadırlar.

Güneş koruyucu stickler

Bunlar en taşınabilir ve daha az dağınık seçenekler arasındadır. Cildinize sürerek ve ovuşturarak kullanabilirsiniz.Özellikle seyahat için çok uygundur. Minimum sızıntı şansları vardır.

Genel olarak, tüm güneş kremlerinin raf ömrü üç yıldır. En iyi sonuçlar için serin ve kuru bir yerde saklayın.

5. Güneşe maruz kalma seviyenizi düşünün

Güneş kremi seçerken akılda tutulması gereken diğer önemli faktörlerden biri de güneşe maruz kalma seviyenizdir. Örneğin; ne kadar süreyle güneşe maruz kalacağınızı, güneşin ne kadar güçlü olduğunu ve güneşe maruz kalırken hangi aktiviteleri yapacağınızı düşünmelisiniz.

Tipik olarak, güneşin gücü 1 (düşük) ila 11+ (aşırı) arasında değişen Ultraviyole (UV) İndeksi ile ölçülür. Bu UV ışınları sabah 10'dan akşam 4'e kadar en kuvvetlidir. UV İndeksi 8 ya da üzerinde olduğunda korunmasız cildimiz 15 dakika veya daha kısa sürede yanabilir.

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Güneş kremi ne zaman kullanılmalı?

Dış mekan: Çoğunlukla uzun bir süre (iki saat veya daha fazla) dışarıdaysanız, ten renginize bağlı olarak SPF 30 veya daha yüksek güneş kremi kullanın.

Spor/yüzme: Açık havada ya da suda spor yapacaksanız, terletmeyen veya suya dayanıklı bir güneş kremi seçmek en iyisidir. Cilt renginize bağlı olarak SPF 30 veya üzerini güneş koruyucuları seçin. Mutlaka her 40 ile 60 dakikada bir yeniden uygulayın.

Her gün: Güneşte ve gölgede olacağınız normal günlerde, en az SPF 15 olan güneş koruyucu kullandığınızdan emin olun.

Doğru güneş kremini seçmenin yanı sıra, cildinizi güneş hasarından korumak için atabileceğiniz birkaç adım daha var. Bunlardan bazıları...

Güneş kremi kullanım ipuçları

Yılın hangi döneminde olursanız olun daima güneş koruyucu kullanın.

Mayo giyiyorsanız, vücudunuzun açıkta kalan bölgelerine güneş kremi sürün. Güneş koruyucu sprey kullanıyorsanız, tüm vücuda eşit bir parlaklık uyguladığınızdan emin olun.

Yüzünüz, elleriniz, ayaklarınız, kulaklarınız, boynunuz ve vücudunuzun açıkta kalan tüm bölgelerine güneş koruyucu uygulayın.

Güneşe çıkmadan en az yarım saat önce tüm açıkta kalan bölgelere SPF 15 veya 30 baz kat uyguladığınızdan emin olun. Her iki saatte bir tekrar uygulayın.

Aşırı terledikten, yüzdükten veya kurulandıktan sonra güneş kremini tekrar uyguladığınızdan emin olun. Yeniden uygulama için her zaman etiket kurallarına uyun.

Cilt tipinizi göz önünde bulundurmak da doğru güneş kremini seçmenin önemli bir yönüdür.

Kaynak: Arshiya Syeda. "How To Choose Sunscreen". Şuradan alındı: https://www.stylecraze.com/articles/things-to-consider-when-choosing-a-sunscreen/. (05.04.2023).

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