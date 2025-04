Küçülen giysileri kurtarmanın 5 yolu

Hepimizin başına gelmiştir: Çamaşırlarınızı makineden ya da kurutucudan çıkarırsınız ve fark edersiniz ki sevdiğiniz bir parça küçülmüş. Bu moral bozucu durum, belki de artık bazı favori kıyafetlerinizi giymemenize neden olmuştur. Ama size bir müjdemiz var: Bir dahaki sefere böyle bir şey yaşadığınızda umutsuzluğa kapılmayın, çünkü çözümü var! İşte küçülen kıyafetlerinizi eski hâline döndürmenin yolları ve gelecekte bu durumun önüne geçmek için bazı ipuçları.

Küçülen kıyafetler nasıl eski haline getirilir?

Bazen, kumaş türüne ve ne kadar küçüldüğüne bağlı olarak, yapmanız gereken tek şey kıyafeti hafifçe nemlendirmek ve pizza hamuru gibi esnetmektir. Ancak bu yöntem yeterli gelmiyorsa, şu yöntemleri de deneyebilirsiniz:

1. Bir lavabo, küvet ya da kova içine kıyafeti tamamen kaplayacak kadar ılık su doldurun ve içine bolca saç kremi ekleyin.

2. Kıyafeti suya yerleştirin ve saç kreminin kumaşın tüm liflerine işlemesi için nazikçe ovuşturun.

3. En az 30 dakika boyunca suda bekletin.

4. Kıyafeti sudan çıkarın ve damlamayacak hale gelene kadar nazikçe sıkın.

5. Bir mantar pano üzerine sererek her yönden esnetin ve iğnelerle sabitleyin. Kuruyana kadar ara ara esnetip yeniden sabitleyin.

Kumaş türü önemli mi?

Bazı kumaşlar diğerlerine göre kurtarılmaya daha uygundur. Yukarıda anlatılan yöntem, sentetik kumaşlar ve hatta kot pantolon gibi denim ürünler için bile işe yarayabilir.

Doğal liflerden üretilen kumaşlar ise biraz su ve esnetme ile genellikle eski hâline döndürülebilir. (Bu da doğal kumaşları tercih etmek için bir başka neden.) Pamuk, yün ve hatta rayon gibi doğal lifler biraz özenle eski şekline dönebilir. Benim kişisel çözümüm, kıyafeti her yerinden hafifçe ıslatıp eşime giydirmek ve biraz hareket etmesini sağlamak. Bu yöntem özellikle kot pantolonlar, örme giysiler ve yün kazaklar için harika işe yarıyor.

Kıyafetlerin gelecekte çekmesini nasıl önlersiniz?

Çoğu zaman kıyafetler, kurutucuda fazla uzun süre kalmaları ya da aşırı sıcak ayarda kurutulmaları nedeniyle küçülür. Aynı şekilde, yanlış sıcaklıkta yıkamak da bu duruma neden olabilir. Bu yüzden kıyafeti yıkamadan önce bakım etiketlerini mutlaka kontrol etmek önemlidir.

Isı doğal lifler için en büyük düşmandırç Bu yüzden soğuk suyla, hassas yıkama programında yıkamak ve kurutma makinesi kullanılıyorsa 'düşük ısı' ve 'az kurutma' ayarlarını tercih etmek gerekiyor. Ayrıca yün kurutma topları, kurutma süresini azaltarak hava dolaşımını artırabilir. Üstelik, kıyafetleri daha az yıkamak hem onların ömrünü uzatır hem de çevreye olan etkisini azaltır. Örneğin; kot pantolonlar ve kalın kazaklar birkaç kez giyildikten sonra yıkanabilir. Kazağınızın altına tişört veya atlet giymek, yıkama aralığını uzatır. Ayrıca, kot pantolonlar daha uzun ömürlü olur ve o mükemmel kalıbını daha iyi korur.

Kıyafetlerin çekmesi, dikkatli olunduğunda önlenebilir. Ancak dürüst olalım, bu bazen kaçınılmaz bir durum. Böyle bir şey yaşadığınızda, 'ıslat ve esnet' yöntemini hatırlayın; bir daha küçülen kazağınıza veda etmek zorunda kalmayacaksınız.

Kaynak: Sarah Regan. "A 5-Step Process For Saving Clothes That Shrunk In The Wash". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/unshrink-your-clothes-in-5-steps-using-soak-and-roll-method. (05.04.2025).