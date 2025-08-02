Dermatolog Dendy Engelman "Makyaj malzemelerinin buzdolabından saklanması sadece ürünlerin ömrünü uzatmıyor. Buzdolabında ürünün sıcaklığı sabit kalıyor, böylece aşırı sıcak ya da soğuk geçişleri yüzünden formülasyon etkilenmiyor” diyor. İşte buzdolabınızda yer açmanız gereken belli başlı güzellik ürünleri:

Göz kreminizin soğuk olması sadece serinletici bir etki yaratmaz, aynı zamanda kan damarlarındaki şişlikleri de azaltır.

Isı ve güneş ışığı favori parfümünüzün kokusunu değiştirebilir. Parfüm çok uzun süre sıcakta kalırsa, içindeki kimyasallar kırılır ve kokusu tamamen değişir.

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Ürünlerin doğal olduğu göz önüne alındığında, içeriklerinde koruyucu bulunmadığını hatırlamalısınız ve bu yüzden bakteri üretimine daha yatkın olduklarını. Onları buzdolabında muhafaza etmek, ömürlerini uzatacağı gibi, bakteri üretimini de engeller.

4- Yüz maskeleri:

Çokça göz kremi gibi, serin yüz maskeleri kılcal damarları daraltır ve kızarıklık eğilimini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca tahriş olan cilt üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi vardır.

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