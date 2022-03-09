Yüz yogası işe yarıyor mu?

Egzersizin en iyi şekilde görünmenizi ve hissetmenizi sağladığı biliniyor. Peki, yüzümüze de spor yaptırmak aynı etkiyi sağlayabilir mi?

Yüz yogası işe yarıyor mu?
Güzellik
09 Mart 2022 Çarşamba

Ameliyat, iğne ve hatta pahalı cilt bakım ürünleri olmadan cilt germe etkileri sağladığını iddia eden büyüyen bir trend olan yüz yogasının arkasındaki fikir, yüzünüze spor yaptırmanın aynı vücudunuzda olduğu gibi kaslarınızı çalıştıracağı ve bu sebeple daha genç ve canlı gözükmesine yol açacağıdır.


Yüz yogası nedir?

Yüz yogası, yoga pratiğinizden aşina olduğunuz olağan shavasana veya aşağıya bakan köpek pozlarını içermez. Bu yoga, yüzünüzdeki kasları belirli pozisyonlara hareket ettiren yüz egzersizlerini tarif eder. Buradaki fikir, bu egzersizleri yapmanın yüzünüzü sıkı ve genç görünmesini, sarkan ve sarkık bölgeleri kaldırmasını sağlamasıdır. Amaç, sağlıklı bir ışıltı için kan dolaşımını iyileştirdiğiniz ve yüzünüzdeki stresi ve gerginliği azalttığınız bir öz bakım anı yaratmaktır.


Çoğu insan, yüz ifadeleri veya ekran önünde çok fazla zaman geçirme yoluyla yüzlerinde gerginlik tutar. Bütün bu günlük aktiviteler, yüzümüzü ve çalıştırdığınız belirli kasları nasıl kullandığımız konusunda kalıplara neden olur. Bu yüzden yüz yogası, bu kalıpları ve tutulan yüz gerginliğini bırakmak için yüzü serbest bırakmaya ve yumuşatmaya daha fazla odaklanır.


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Yüz yogasının faydaları nelerdir?

  • Stres çizgilerinin görünümünü en aza indirmek için gerilimi serbest bırakır.

  • Gözleri genişletmek, yanakları yükseltmek ve çene çizgisini sıkılaştırmak için yüz kaslarını şekillendirici olabilir.

  • Ciltteki kan dolaşımını arttırarak parlaklık verir.

  • İnce çizgiler ve kırışıklıkları pürüzsüzleştirir.

  • Yerçekiminin etkileriyle savaşır.

  • Yara izlerinin görünümünü azaltır.

Bazı dermatologlar bu iddialarda bazı gerçekler olduğunu söylüyor. Florida'daki Miami Dermatoloji Merkezi'nde kurul onaylı dermatolog ve Doctor's Daughter'ın kurucu ortağı Deborah Longwill, “Yüz yogasının amacı, hücrenin ömrünü uzatan cildinize kan ve oksijen tedarikini artırmaktır” diyor. “Bu, parlak ve gençleşmiş bir cilde yol açar.”


Miami'de Riverchase Dermatology ile kurul onaylı bir dermatolog olan Lucy Chen, ayrıca belirli yüz egzersiz eğitimi yoluyla kasları sıkılaştırarak gözle görülür yaşlanma belirtilerini azaltabileceğinizi söylüyor. Yine de köklü değişiklikler beklememelisiniz. Olumlu sonuçlar veren araştırmalar mevut olsa da değişimler daha ufak çaplıdır. Yüz egzersizlerinin cildinizin dokusunu değiştirmeyeceğini unutmayın ancak yüz yogası yoluyla yaralı cildi hareket ettirmek ve germek yara izlerinin görünümünü azaltabilir.


Referans:

Moira Lawler. “What Is Face Yoga? Plus, 5 Exercises to Try at Home” Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/skin-beauty/what-is-face-yoga-plus-exercises-to-try-at-home/ (13.10.2020).


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