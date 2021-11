Yeşim taşı ne işe yarar ve faydaları nelerdir?

Yüz masaj aletleri olan yeşim taşları, insanların son zamanlarda cilt bakımları için kullandığı popüler bir araç. Bazı araştırmalar kan dolaşımını hızlandırabileceklerini, cildi geçici olarak sıkılaştırabileceklerini ve şişkinliği azaltabileceklerini gösteriyor.

Yüz masaj taşı nedir?

Yüz silindirleri, yüze masaj yapmak için kullanılan bir araç. Genellikle pürüzsüz, soğuk bir yüzeye sahiptirler ve çeşitli malzemelerden oluşurlar. Bunlardan bazıları yeşim taşı, pembe kuvars ve ametist.

Kullanmanın faydaları neler?

Genel olarak yeşim taşı olarak adlandırabileceğimiz yüz masaj silindirlerinin cilde ve kişinin genel sağlığına çeşitli faydaları olduğu iddia ediliyor. Yeşim taşlarını kullanmanın faydalarına dair çok fazla bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte, sınırlı sayıda kanıt, bunların:

Yüze giden kan akışını hızlandırabileceğini,

Şişliği azaltabileceğini

Ruh halinizi iyileştirebileceğini ve

Cildi geçici olarak sıkılaştırabileceğini gösteriyor.

Kan dolaşımını hızlandırıyor

2018'de yapılan küçük bir araştırmaya göre, yüze masaj yapmak için silindirleri kullanmak yüzdeki kan dolaşımını artırabilir. Çalışma, kısa ve uzun süreli masaj tedavilerinin dolaşımı nasıl etkilediğini inceledi. Bir yeşim taşı ile 5 dakikalık bir masajdan sonra, araştırmacılar, yakın bölgeye kan akışının arttığını kaydetti. 5 haftalık düzenli yüz masajından sonra, ısıya tepki olarak artan vazodilatasyon kaydettiler. Bu, düzenli yapılan masajın genel olarak dolaşımı iyileştirebileceğini gösteriyor.

Şişkinliği azaltıyor

Bazı insanlar, özellikle göz çevresindeki şişliği azaltmak için yeşim taşını kullanıyorlar. Yüzdeki şişkinlikler, genellikle belirli bölgelerde sıvı toplanması nedeniyle oluşuyor. Yüze masaj yaparak bu sıvıyı dağıtmak mümkün olabilir. Bir yüz silindirini buzdolabında soğutmak bu etkiyi artırabilir, göz altı şişkinliğini azaltabilir ve geçici olarak da olsa cildin daha gergin görünmesine neden olabilir. Soğuk yüz silindirleri gözeneklerin görünümünü de azaltabilir ancak cilt tekrar ısındığında bu etki kaybolacaktır.

Ruh halinizi iyileştirebilir

Yüz masajının kişinin ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabileceğine dair sınırlı sayıda araştırma var. 2008'den daha eski bir zamanda yapılan araştırma, 45 dakikalık yüz masajının sempatik sinir sistemini harekete geçirdiğini ve 32 kadında ruh hallerini iyileştirdiğini keşfetti. Sempatik sinir sistemi uyanıklıktan sorumlu olduğundan, araştırmacılar yüz masajının kişinin kendini yenilenmiş hissetmesine yardımcı olabileceğini öne sürdüler. Yine de yeşim taşı veya benzeri bir cihazın kullanımının kişiden kişiye değiştiğini belirtmekte fayda var.

Cildinizi sıkılaştırmaya yardımcı oluyor

Düzenli yüz masajı ve daha sıkı bir cilt arasında bir bağlantı olabilir. 2017'de yapılan bir laboratuvar çalışması, cilt dokusuna günde iki kez 1 dakika masaj yapmanın, bunu uygulamayan cilde kıyasla 10 gün sonra o dokudaki protein seviyelerini arttığını keşfetti. Aynı araştırmacılar ayrıca 20 kadına 8 hafta masaj cihazıyla masaj uygulamasında bulunmayı test ettiler. Bir grup yaşlanma karşıtı krem ​​uyguladı ve cihazı her gün kullandı, diğer grup ise sadece kremi kullandı. Çalışmanın sonunda araştırmacılar, krem ​​kullanan grupta belirgin kırışıklıkların daha fazla düzeldiği sonucuna vardılar. Bu potansiyel faydalara ek olarak yeşim taşları yüze parmakla dokunma ihtiyacını azaltarak, yüze ürün uygulamak için pratik bir araç olabilirler. Ayrıca insanları rahatlamaya ve kendilerine bakmaya teşvik edebilirler ve bu da psikolojik bir fayda sağlayabilir. Yüz silindirleri ve masajla ilgili araştırmaların tümü şu anda az sayıda katılımcıyla yapılan küçük çalışmalarla sınırlı. Bu nedenle, bilim insanlarının bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırma yapması gerekiyor.

Yeşim taşları hakkındaki efsaneler

Yüzü inceltir

Yeşim taşlarının kilo kaybını etkilediğine veya yüzde ve boyundaki yağ birikimlerini azalttığına dair hiçbir bilimsel kanıt yok.

Tedavi için kullanılırlar

Bazıları kristallerin iyileştirici özelliklere sahip olduğuna ve farklı kristallerin farklı sağlık konularına yaradığına dair bir inanç olabilir. Fakat bunun da bilimsel bir temeli yok. Bununla birlikte, bazı insanlar plasebo etkisinden dolayı kristal silindirleri kullanmanın faydasını hissedebilirler.

Referans: Reema Patel & Steph Coelho. "Face roller benefits and how to use them". Şuradan alındı: https://www.medicalnewstoday.com/articles/face-roller-benefits#face-roller-myths. (29 Ekim 2020).