Daha genç ve güzel bir görünüm için nemli bir cildin olmazsa olmaz olduğu herkes tarafından biliniyor. Nemlendirici herkes için bakım rutininin değişmez bir parçası olurken aslında hakkında birçok yanlış bilgi de dolanıyor. İşte nemlendiriciler hakkında doğru bilinen yanlışlar...

Yanlış: Her gün nemlendirici uygularsanız cildiniz tembelleşir ve nemlendiriciye alışarak kendi kendine nemli kalma yeteneğini kaybeder.

Doğru: Cilt nemlenmeye "alışmaz" ve kendi başına nasıl nemli kalacağını unutmaz. Vücudunuzun nasıl yiyecek ve suya ihtiyacı varsa ve cildinizin de nemli kalmak yardıma ihtiyacı var, sadece farklı bir şekilde.

Zamanla cilt, doğal olarak nemli kalma yeteneğini kaybeder. Bu durumun iklim gibi farklı sebepleri de olabileceği gibi genellikle yaş ve güneş hasarı ile ilgilidir. Özellikle hava değişikliklerinde veya kış mevsiminde cildinizin daha fazla neme ihtiyacı olabilir. Cilt ayrıca aşındırıcı sert temizleme fırçaları ve kokulu ürünler gibi kötü cilt bakım ürünleri kullanmaktan da kuruyabilir. Çoğu zaman, cildi normale döndürmek için gereken tek şey, iyileşmesi için daha iyi ürünler kullanmaktır. Cildinize zarar vermeyi bıraktığınızda kuruluk sorunu ortadan kalkabilir.

Yanlış: Cilt nemlendiriciye bağımlı hale gelebilir.

Doğru: Bu biraz kafa karıştırıcı çünkü cildiniz genetik sebeplerle doğal olarak kuruysa veya güneş hasarı ve yaş nedeniyle bozulmuş yüzey bariyeri nedeniyle kurursa, bu durum bir nemlendiricinin rutin uygulanmasıyla hafifleyecektir ancak, kuruluğa neden olan asıl sebebi onaramazsınız sorunu hiçbir zaman çözmüş olmayacaksınız. Cilt, bir kişinin sigara bağımlısı olabileceği şekilde nemlendiriciye fiziksel veya psikolojik olarak bağımlı hale gelemez. Yüz veya vücut nemlendiricisinin rutin kullanımıyla, cildimizin hissine ve belirli bir şekilde görünmesine alışmamız ve cildimizin nemlendirilmemiş durumundaki hissinden hoşlanmamamız olabilir. Bu yüzden sevdiğimiz hissi korumak için nemlendirici sürmeye devam ederiz. Bu bağımlılık değildir; bunu yapıyoruz çünkü cildimizin böyle hissetmesini seviyoruz.

Yanlış: Cildinizi her gün yıkıyorsanız sadece nemlendirmeniz yeterlidir.

Doğru: Bazıları cildinizi aşırı temizler ve bu da cildi sağlam ve nemli tutan doğal maddeleri (seramidler, yağ asitleri veya hyaluronik asit gibi) sürekli olarak tüketir. Ancak nazik, kokusuz bir yüz yıkama ürünü, yumuşak, sabunsuz bir vücut temizleyici kullanarak ve cildin nem koruma bariyerine zarar veren uzun banyolardan veya duşlardan kaçınarak, cildi kurutma endişesi duymadan günlük olarak temizleyebilirsiniz.

Yanlış: Nemlendiriciye yalnızca gözle görülür şekilde kuru, pul pul dökülen bir cildiniz varsa ihtiyacınız vardır.

Doğru: Öyle değil ve buna inanmak korkunç bir hata olur! Cilt tipiniz ne olursa olsun, faydalı içerikli ve cilt tipine uygun bir dokuya sahip bir nemlendirici (kuru ciltler için krem, yağlı ciltler için jel veya sıvı, normal ve karma ciltler için losyon) seçtiğiniz sürece kesinlikle harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Ancak, sahip olunması gereken bu bileşenleri diğer cilt bakım ürünlerinden de (yüz serumları, bakımlar, güçlendiriciler ve tonerler gibi) alabilirsiniz; Cildinizin sağlıklı olması için ihtiyaç duyduğu şeyi elde etmesi için bir ürünün "nemlendirici" olarak etiketlenmesi veya kremsi bir dokuya sahip olması gerekmez.

Yanlış: Vücudun farklı bölgeleri için farklı nemlendiricilere ihtiyacınız var.

Doğru: Bu tamamen cilt tipinize ve koşullarınıza bağlıdır. Örneğin, yağlı bir cildiniz varsa ancak bacaklarınızda kuru bir cilde sahipseniz, evet, iki farklı nemlendirici kullanmaktan faydalanırsınız. Kişisel tercih de bir rol oynar: hafif losyonları veya jel yüz nemlendiricilerini tercih edebilir veya besleyici bir vücut kreminin bıraktığı koruyucu hissi sevebilirsiniz. Ayrıca doğru olan şu ki, herhangi bir yüz nemlendiricisi boyundan aşağı da uygulanabilir ve yüz cilt tipinize uygun olduğu varsayılarak, iyi formüle edilmiş herhangi bir vücut nemlendiricisi yüzünüzde de kullanılabilir.

Vücudun herhangi bir yerindeki cilt, antioksidanların, cilt yenileyici bileşenlerin ve cilt yenileyici bileşenlerin rutin uygulamasından faydalanacaktır. Bunların tümü cildi sağlıklı, esnek ve esnek tutar ve bunları yüzünüze, boynunuza ve vücudunuzun geri kalanına krem, losyon, jel veya sıvı halinde uygulayabilirsiniz.

Referanslar:

Bryan Barron. “Moisturizer Myths You Should Stop Believing Now”. Şuradan alındı: https://www.paulaschoice.com/expert-advice/skincare-advice/moisturizers/5-moisturizer-myths-you-should-stop-believing-now.html