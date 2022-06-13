Çilek sirkesinin faydaları

Bu tarif tüm çilekseverler için. Çilek yapraklarının ve saplarının yenilebilir olduğunu biliyor muydunuz? Onları atmayı bırakın ve onlarla çilek sirkesi yapın!

Çilek sirkesinin faydaları
Sağlık
13 Haziran 2022 15:41 Güncelleme: 13 Haziran 2022 15:41
ABONE OL

Yemek artıklarını alıp onları lezzetli farklı tariflere dönüştürebilirsiniz. Bu çilekli sirke, yemek israfınızı azaltmanın ve yemeklere lezzet katmanın harika bir yolu!


Mevsiminde: Çilek
Mevsiminde: Çilek

Çilek sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler


Yapılışı:

Bu çilek sirkesini yapmak için en iyi zaman, çileklerin olgunlaştığı zamandır.


Bir kavanoza beyaz sirke ya da üzüm sirkesi ile birlikte, çilek yapraklarını koyun. Şimdi tek yapmanız gereken sirkenizin demlenmesine izin vermek. En az 2 gün oda sıcaklığında dinlendirin. Canlı bir kırmızı rengine dönmelidir. Normal sirke gibi kullanabilirsiniz. Çilek sirkesini salataya da ekleyebilirsiniz.


Çilek sirkesinin faydaları nelerdir?

  • Çilek güçlü bir antioksidan, vitamin ve mineraller bakımından çok zengin bir meyvedir.

  • Çilek sirkesi virüsleri öldürür.

  • Ağız içinde bulunan yaraların iyileşmesini sağlar.

  • Vücuda canlılık verir.

  • Çilek sirkesi cilt lekelerine karşı kullanılmaktadır. Akne ve sivilceleri geçirmeye yardımcı olur.

Bunları bilseydiniz hala çilek yer miydiniz?
Bunları bilseydiniz hala çilek yer miydiniz?


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.