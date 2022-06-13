Yemek artıklarını alıp onları lezzetli farklı tariflere dönüştürebilirsiniz. Bu çilekli sirke, yemek israfınızı azaltmanın ve yemeklere lezzet katmanın harika bir yolu!

Çilek sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler

1/2 fincan çilek yaprağı

1/2 fincan beyaz sirke ya da üzüm sirkesi

ya da Kavanoz

Yapılışı:

Bu çilek sirkesini yapmak için en iyi zaman, çileklerin olgunlaştığı zamandır.

Bir kavanoza beyaz sirke ya da üzüm sirkesi ile birlikte, çilek yapraklarını koyun. Şimdi tek yapmanız gereken sirkenizin demlenmesine izin vermek. En az 2 gün oda sıcaklığında dinlendirin. Canlı bir kırmızı rengine dönmelidir. Normal sirke gibi kullanabilirsiniz. Çilek sirkesini salataya da ekleyebilirsiniz.

Çilek sirkesinin faydaları nelerdir?

Çilek güçlü bir antioksidan, vitamin ve mineraller bakımından çok zengin bir meyvedir.

Çilek sirkesi virüsleri öldürür.

Ağız içinde bulunan yaraların iyileşmesini sağlar.

Vücuda canlılık verir.