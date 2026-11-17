Yürütülen yeni bir araştırma, sözlü iletişimin giderek azaldığını ortaya koydu. Psikologlar, 2005 yılından bu yana insanların her yıl bir önceki yıla kıyasla günde ortalama 338 kelime daha az konuştuğunu keşfetti. Bu da kişi başına yılda yaklaşık 120 bin kelimelik bir kayba, dolayısıyla binlerce insan etkileşiminin azalmasına karşılık geliyor.

Araştırmanın yazarı, dilbilim ve psikoloji alanında yardımcı doçent olarak görev yapan Dr. Valeria Pfeifer, küçük davranış değişikliklerinin zaman içinde birikerek önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Pfeifer: "Günlük davranışlardaki küçük değişimler zamanla birikir. Günlük hayatın akışı içinde sözlü iletişimdeki kademeli azalma fark edilmeyebilir. Ancak yıllar içinde bu durum, insanların birbirleriyle kurduğu ilişkileri değiştirebilir. Daha az konuşmak, başkalarıyla bağ kurmaya daha az zaman ayırmak anlamına geliyor. İnsanlar daha az sohbet ediyorsa sosyal etkileşimin sağladığı anlık duygusal faydaların yanı sıra güçlü ilişkileri sürdürmenin uzun vadeli kazanımlarını da kaybediyor olabilir" açıklamasında bulundu.

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, 2005 ile 2019 yılları arasında konuşulan kelime sayısının %28 azaldığını gösterdi. Pfeifer ve araştırmanın diğer yazarı psikolog Prof. Matthias Mehl, bu sonuçlara 14 yıl boyunca ABD, Avrupa ve Avustralya’da yürütülen 22 farklı araştırmanın verilerini analiz ederek ulaştı. Söz konusu araştırmalarda bilim insanları, 10 ile 94 yaş arasındaki 2 binden fazla kişinin günlük yaşamlarını sürdürürken yaptıkları ses kayıtlarını inceledi.

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Uzmanlar, araştırmanın sözlü iletişimdeki düşüşün nedenini kesin olarak ortaya koyamadığını belirtti. Bununla birlikte, araştırmanın kapsadığı 2005 - 2019 döneminin mesajlaşma uygulamalarının, e-postanın ve sosyal medyanın yükselişiyle aynı döneme denk geldiğine dikkat çekti. Bu nedenle yüz yüze ya da sözlü olarak gerçekleşmeyen bazı konuşmaların artık dijital ortamda yapılıyor olabileceğini ifade etti.

Pfeifer: "Yazılı iletişimin, sözlü iletişimle aynı sosyal faydaları sağlayıp sağlamadığı henüz yanıtlanmamış bir soru. Gelecekteki araştırmaların bu konuya odaklanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Araştırmada yaş grupları arasında da farklılıklar tespit edildi. Konuşma sıklığındaki düşüş tüm yaş gruplarında görülse de 25 yaş ve altındaki katılımcılarda bu azalma belirgin biçimde daha yüksekti. Bilim insanları, bu durumun gençlerin teknolojiyi daha yoğun kullanmasıyla ilişkili olabileceğini düşünüyor. Bilim insanları, ses tonunun, konuşma sırasının ve duygusal ipuçlarının yerini giderek daha fazla yazılı mesajların ve emojilerin aldığı dijital iletişimin insanlar üzerindeki etkilerini henüz tam olarak ortaya koyabilmiş değil.

Pfeifer, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar 200 bin yılı aşkın süredir sözlü dili kullanıyor. Dijital iletişime doğru yaşanan bu dönüşümün beraberinde sosyal açıdan bazı kayıplar getirip getirmediğini ise henüz bilmiyoruz. Bulgularımız, hem sözlü hem de yazılı iletişimin yalnızlık, sağlık ve iyi olma hali üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamız gerektiğini gösteriyor.”

Kaynak: Hatty Willmoth. "We’re losing 338 spoken words every day". Şuradan alındı: https://www.sciencefocus.com/news/losing-spoken-words.

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