Hayatta zor süreçlerden geçerken acımızı, yasımızı veya korkularımızı güvendiğimiz insanlarla paylaşmak zihinsel olarak hayatta kalmamızın en önemli yollarından biri olabilir. Ancak bazen içimizi dökme arzusu, karşımızdaki insanın sınırlarını ve o anki duygusal kapasitesini tamamen hiçe sayan bir “travma boşaltımına” (trauma dumping) dönüşebilir.

Yayımlanan makaleye göre, sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan psikolojik kavramlardan biri haline gelen ‘trauma dumping’, yakınlarımıza içimizi dökmekle ilgili bazı detayları yeniden tanımlıyor. Uzmanlar, bu durumun son dönemde en büyük sosyal günahlardan biri gibi yaftalanmasının insanları acılarını paylaşmaktan korkar hale getirdiğine de dikkat çekiyor.

Kaygı ve travma terapisti Cheryl Groskopf, "Bu durum kesinlikle sorunlarımız hakkında konuşmayalım demek değil. Sorunları paylaşmak ilişkilerin en sağlıklı parçasıdır; önemli olan bunu nasıl yaptığımızdır" diyerek konuya açıklık getiriyor. Peki, dertleşmek ile travma boca etmek arasındaki farkı nasıl anlarız? İşte psikoterapistlerin sunduğu rehber niteliğindeki işaretler ve çözüm yolları:

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1. Karşı tarafın sınır koymasına alan bırakmamak

Sağlıklı bir dertleşmede her zaman rıza ve uygun zemin aranır. "Zamanın var mı? Biraz içimi dökebilir miyim?" gibi basit bir soru, karşınızdakine saygı duyduğunuzun en temel göstergesidir. Psikiyatrist Dr. Hans Watson, kişisel konuları paylaşırken zamanı, mekânı ve dinleyiciyi doğru tartmanın önemini vurguluyor.

Eğer yakın bir arkadaşınızla her düştüğünüzde birbirinizi aramaya dair önceden oluşmuş sessiz bir anlaşmanız varsa, her defasında izin istemeniz gerekmeyebilir. Ancak terapist Cheryl Groskopf, asıl tehlikeli durumun karşınızdaki insanın “şu an bunun için uygun değilim” deme, konuyu yavaşlatma veya durdurma hakkını elinden almak olduğunu belirtiyor. Eğer koyulan her sınır sizde “beni önemsemiyor” algısı yaratıyor ve manipülasyona dönüyorsa, burada sağlıklı bir paylaşım yoktur.

Terapist Stephanie Mahalec ise duygusal olarak çok yoğun ve tetiklenmiş bir insanın, karşısındakinin sıkıldığını, saatine baktığını ya da göz temasını kestiğini fark edemeyebileceğini hatırlatıyor: “Bu durum bencillikten değil, o anki duygusal taşmanın yarattığı körlükten kaynaklanır. Bu yüzden dinleyicinin de imalı hareketler yerine açıkça 'Seni çok seviyorum ama şu an bu konuya tam dikkatimi veremiyorum, akşam konuşabilir miyiz?' demesi gerekir.”

2. Karşı taraftan tek ve mucizevi bir yanıt beklemek

Dertleşirken bir noktada teselli edilmeyi bekleyebiliriz, sadece birinin bizi dinlemesini isteyebiliriz veya tavsiye almaya ihtiyaç duyabiliriz. Ancak konu, karşınızdaki insanın meseleyi çözecek sihirli çareyi bulmasını beklediğinizde karmaşıklaşır.

Terapist Groskopf, “Eğer karşınızdakinin size mutlaka hak vermesini, sizi sürekli onaylamasını bekliyorsanız, kendi duygusal durumunuzu düzeltme sorumluluğunu tamamen ona yıkmış olursunuz” diyor. Bu beklenti karşılanmadığında, aynı hikayeyi daha fazla detay ekleyerek tekrar tekrar anlatma veya aynı tatmini almak için başka birini arama eğilimi başlar. Beyin, “Bu yöntem işe yaramadı, o halde daha çok detay verirsem beni anlar ve kendimi iyi hissederim” yanılgısına düşerek sürekli aynı döngüyü zorlar.

3. Arkadaşlığın kalıcı bir “acil durum” haline gelmesi

Her ilişkide taraflardan birinin hasta veya çok zor durumda olduğu dengesiz dönemler olabilir. Sevdiklerimiz zor günler yaşarken onlara daha fazla omuz vermek isteriz. Bu yüzden bir ilişkiyi tek bir zorlu dönem üzerinden yargılamamak gerekir.

Ancak uzun vadeye yayılan genel kalıba bakın: Bu insanı sadece işler ters gittiğinde mi arıyorsunuz? Her bunaldığınızda onun her şeyi bırakıp müsait olmasını mı bekliyorsunuz? İlişkinizde onun kendi hayatından bahsetmesine hiç alan kalmadı mı?

Groskopf, hep aynı kişiyi duygusal bir deşarj alanı olarak kullandığımızda rollerin kemikleştiğini söylüyor: “Biri sürekli krizde olan, diğeri ise onu sürekli sakinleştirmek zorunda kalan tarafa dönüşür. Sonunda arkadaşlık sadece krizler etrafında dönmeye başlar.”

Sevdiklerimizi yıpratmadan destek almanın yolları

İçinizdeki acıyı bastırmak veya her şeyi sadece bir terapistle paylaşmak zorunda değilsiniz. Şikago’daki Gemstone Wellness’ın kurucusu psikolog Jenny Martin, “İçindekileri dışarı dökme arzusu son derece sağlıklı ve doğru bir içgüdüdür” diyerek bu ihtiyacı onaylıyor. Güvenli ilişkilerde en ağır travmalar bile paylaşılabilir. Terapist Mahalec, sakin bir insanın yanında bulunmanın, aşırı uyarılmış sinir sistemimizi yatıştırmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Peki, süreci her iki taraf için de sağlıklı kılmak için neler yapabiliriz?

Neye ihtiyacınız olduğunu baştan söyleyin: Konuşmaya başlarken "Tavsiyeye ihtiyacım yok, sadece dinlenilmek istiyorum" ya da "Çok bunaldım, neye ihtiyacım olduğunu ben de bilmiyorum, sadece birkaç dakika yanımda kalır mısın?" diyerek dinleyicinin üzerindeki tahmin yürütme yükünü alın.

Zor konular için izin isteyin: Karşınızdakine “Şu an çok ağır bir konuyu kaldıracak zihinsel kapasiten var mı?” veya “Zor bir şeyi dinlemek için ne kadar enerjin var?” diye sormak, ilişkiyi koruyan harika bir köprüdür.

Derdinizi tek bir kişiye yüklemeyin: Tek bir arkadaşın sınırlarını zorlamak yerine acınızı paylaşabileceğiniz farklı dostlar, aile üyeleri, destek grupları veya bir terapistten oluşan geniş bir ağ kurun. Kimisi pratik yardım sunarken, kimisi sadece kafanızı dağıtabilir.

Ses kayıtlarını bir deşarj köprüsü olarak kullanın: Psikolog Jenny Martin, çok zor bir günün ardından kendi telefonuna ses kaydı açarak her şeyi ağlayarak anlattığını ve bu “içini boşaltma” yönteminin zihni ve bedeni çok rahatlattığını söylüyor. Ancak bu kayıtları izin almadan başkalarına göndermeyin. Cheryl Groskopf, sesli mesajların karşı tarafın “o an dinlememe rızasını” elinden aldığını, işteyken veya tam dinlenecekken bu ağır mesajlarla karşılaşmanın yıpratıcı olabileceğini vurguluyor.

Eğer geçmişte hata yaptığınızı düşünüyorsanız…

Eğer geçmiş bir sohbette karşınızdakine haksızlık ettiğinizi ve travmanızı kontrolsüzce boca ettiğinizi fark ederseniz, durumu onarmak için hiçbir zaman geç değildir.

Ancak uzmanlar, destek aradığınız için asla özür dilememeniz gerektiğini belirtiyor. Terapist Groskopf durumu şöyle özetliyor: “Özür dilemeniz gereken şey desteğe ihtiyaç duymuş olmanız değil; o an karşı tarafı düşünme payını kaybetmiş olmanızdır.”

Bunu onarmak ise son derece basittir: “Geçen günkü konuşmamızı düşünüyordum da, o an senin buna alanın var mı diye sormayı tamamen unutmuşum. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Sen nasılsın, hayatında her şey yolunda mı?" diyerek dengeyi yeniden kurabilirsiniz. Zor sohbetler her zaman mükemmel, dengeli veya pürüzsüz olmak zorunda değildir; yeter ki ilişkilerimiz hem acıyı hem de sınırları taşıyacak kadar güçlü olsun.

Kaynak: "How to Tell If You’re Trauma Dumping or Just Venting". Şuradan alındı: https://time.com/article/2026/08/12/what-is-trauma-dumping/.

1 1. Küçükken annenle babanı memnun etmeye çalışırdın. Sen ne istediğini düşünmezdin bile. Evet Hayır Bazen 2 2. Annenle babanın seni takdir etmesi senin için her şeyden önemliydi. Evet Hayır Bazen 3 3. Annenle babanın yüzünde memnuniyetsiz bir ifade gördüğünde, bunun seninle ilgili olduğunu düşünürdün. Evet Hayır Bazen 4 4. Annen ve/veya baban anlayışsız, adaletsiz olduğunda seni terk edecekleri korkusuyla ses çıkarmazdın. Evet Hayır Bazen 5 5. Tatillerini anne ve babanla mı geçirmeyi tercih ederdin, yoksa arkadaşlarınla mı? Anne ve babamla Arkadaşlarımla Duruma göre değişir 6 6. Eğitim hayatın boyunca anne ve babanı, öğretmenlerini memnun etmeye çalıştın. Evet Hayır Bazen 7 7. Dışlanma fikri seni dehşete düşürür. Evet Hayır Bazen 8 8. Geç kalmaktan her zaman korkarsın. Evet Hayır Bazen 9 9. Biri seni rahatsız ettiğinde kendini savunamazsın. Evet Hayır Bazen 10 10. Arkadaşlarının tartıştığına şahit olmak seni alt üst eder. Evet Hayır Bazen 11 11. Arkadaşlarına sadıksındır. Evet Hayır Bazen 12 12. Çocukluk arkadaşlarınla hâlâ görüşüyor musun? Evet Hayır Bazen 13 13. Zayıf veya zor durumdaki kişilere yardım edersin. Evet Hayır Bazen 14 14. Bir arkadaşın iyi niyetini suiistimal etse bile ona “Hayır” diyemezsin. Evet Hayır Bazen 15 15. Sevdiğin kişiyi memnun etmek senin için her şeyden önce gelir. Evet Hayır Bazen 16 16. Sevdiğin kişiyle tartışma fikri seni çok korkutur. Evet Hayır Bazen 17 17. Aile toplantıları senin için vazgeçilmezdir. Evet Hayır Bazen 18 18. Senin için bir çocuğun ağlamasından daha kötüsü yok. Evet Hayır Bazen 19 19. Yaralı bir hayvanla karşılaşırsan, onun görüntüsü günlerce gözünün önünden gitmez. Evet Hayır Bazen 20 20. Sence anne veya baba olmak, kendini çocuğuna adamak demektir. Evet Hayır Belki 21 21. Kimseyle görüşmeden veya konuşmadan bir gün geçirmek senin için: İmkânsız Harika Duruma göre gerekebilir. 22 22. Yıllarca aynı işyerinde çalışabilirsin. Evet Hayır Belki 23 23. Rutinlerine sıkı sıkıya bağlısın. Evet Hayır Bazen 24 24. Duygusal filmler izlemeyi seversin. Evet Hayır Bazen 25 25. Senin için “Hayır” demek: Sevilmemek demek Bir zevk Bazen zor Sonuç En güçlü yanın, güçlü dinleme yeteneğin. Bu, sadece etrafını çevreleyenlerin değil, seni henüz tanıyanların da en sevdiği özelliğin. Kendini onların yerine koyarak dinlemen sana bağlanmalarının, sana güvenmelerinin baş sebebi. Düzenli olarak görüştüğün bir arkadaş ağın var. Ne var ki en güçlü yanın, aynı zamanda en büyük zaafın. Fikir ayrılığına düşmekten, tartışmaktan, hatta yakınlarının yararına olacak küçük eleştirilerden bile kaçınıyorsun. Çünkü sana kırılmalarından ve seni sevmemelerinden korkuyorsun. Başkalarının ihtiyaçlarını ve isteklerini tahmin edip karşılamak için elinden geleni yapmak senin için çok önemli. Aşırı hassassın. Bu hassasiyetin, kendini ihmal etmene ve duygularına ifade etmene engel oluyor. Bu durumdan duyduğun rahatsızlığı azaltmak için ufak alıştırmalar yapabilirsin. Meselâ biraz kendini dinleyebilirsin. Günde bir on dakikanı, kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini sıralamaya ayırabilir, aralarından öncelikli olanı seçip bunları karşılamak için harekete geçebilirsin. Karşılamak istemediğin bir talep karşısında “Hayır” demeyi deneyebilirsin. Bu sana, başkalarının isteklerini reddettiğinde de sevildiğini görme fırsatı verir. Sonuç Aşırı hassas olmak bir yana, hassas olmadığın söylenebilir. Senin için öncelikli olan, kendi ihtiyaç ve isteklerini karşılamak. En yakınların da dahil, başkaları her zaman senden sonra geliyor. Bir sorunu birçok defa tekrarlamadıkları sürece onları dinliyorsun, bazı önerilerde bulunuyorsun. En güçlü yanın, çevrendekilerin sorunlarını kendi sorunların haline getirmemen. Ne var ki çoğu kez empati yapmıyorsun ve bu seni çevrendekilerin gözünde bencil kılıyor; dertleşmek, fikir almak için seni uygun biri olarak görmemelerine neden oluyor. Bu durumdan rahatsız değilsin. Ancak en yakınlarınla bile arana koyduğun bu mesafe, ihtiyacın olduğunda onlardan destek isteyememen veya istesen de gereken desteği alamaman şeklinde sonuçlanıyor. Hatta bazen yalnız, olayların dışında kalmış hissetmen de bu durumun bir sonucu. İnsanlar bazen sadece sıkıntılarını paylaşmaya ve yatıştırıcı, basit birkaç söze ihtiyaç duyarlar. Karşılığında, zamanı geldiğinde kendilerini dinleyene destek olurlar. Bu, senin de gereksinimin olan doğal bir alışveriştir. En azından en yakınların için, biraz empati yeteneğini geliştirmeyi deneyebilirsin. Sonuç Duyarlısın ama aşırı hassas olduğun söylenemez. Çevrendekilere kulak veriyor, ihtiyaçları ve isteklerine karşı kayıtsız kalmıyorsun. Ancak asla kendini onların yerine koyarak ruh hallerine bürünmüyorsun. Dinlediğin kişiyi anlamak ile ona dönüşmek arasındaki farkı ayırt edebiliyorsun. Kurduğun empati, seni onların nazarında “güvenle sırlarını açabilecekleri biri” haline getiriyor. Genel anlamda kime ne kadar, nereye kadar yardım etmen ve hangi noktadan itibaren durman gerektiğini biliyorsun. Tartışmalardan hoşlanmıyorsun, ancak gerekli gördüğünde fikrini söylemekten çekinmiyorsun. “Hayır” demeyi biliyorsun. Yakınlarına, yararlarına olacak eleştiriler getirmenin normal olduğunu düşünüyorsun. Eğer davranışlarının, sözlerinin onları kıracağını düşünüyorsan uygun açıklamalar getiriyorsun. Dengelisin.