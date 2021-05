Çileğin faydaları nelerdir?

Çileğin 100 gramında yaklaşık 5.5 gram kadar karbonhidrat, 0.8 gram protein ve 2 gram kadar lif bulunmakta. C vitamini açısından oldukça zengin bir meyve olan çilek, bağışıklık sistemimizin güçlü olmasına fayda sağlar. Lif içeriği ve sulu bir meyve olması sayesinde kabızlığı giderici etkisi mevcuttur. Potasyum içeriğinin yüksek olması sayesinde tansiyonumuzun dengelenmesine de fayda sağlar.

Çileğin bilinmeyen 12 faydası

Bağışıklık sistemini destekliyor

C vitamininden en zengin meyveler arasında yer alan çileğin C vitamini içeriğinden faydalanmak için çileği çok bekletmeden, mümkünse pişirmeden ve reçel formuna getirmeden, taze taze tüketmenizde fayda var. Çünkü bekleme, havayla temas ve pişirme gibi durumlarda fazlaca C vitamini kaybı yaşanıyor.

Anemiye karşı etkili

Çilek folat, yani B9 vitamininden de zengin bir meyve. İçeriğindeki folat sayesinde sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin yapımında etkili oluyor. Bilindiği gibi folat eksikliğinde anemi, yani kansızlık görülebiliyor. Folat aynı zamanda vücuttaki hücrelerin oluşumlarında ve yenilenmelerinde de rol oynuyor. Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda günlük yeteri miktarda folat alınması önem taşıyor çünkü eksikliğinde spina bifida denilen, bebekte omurilik kanalının tam kapanamaması sorunu gelişebiliyor.

Cilt kalitesini artırıyor

Ciltte normalde yüksek konsantrasyonda C vitamini bulunuyor. C vitamini kollajen sentezini uyarması sayesinde cilde elastikiyet kazandırıp canlı bir görünüm sağlıyor, kırışıklıkların oluşumunu geciktiriyor. Aynı zamanda cildi ultraviyole ışınlarının hasarından koruyor. Dolayısıyla sağlıklı bir cilt için her gün yeterli miktarda C vitamini almak önem taşıyor.

Kolesterol düşmanı

Çilek içeriğindeki C vitamini, antosiyaninler ve lifler sayesinde kötü huylu kolesterol LDL ve trigliserit seviyesini düşürerek kandaki lipid profilini iyileştirmede fayda sağlıyor.

Kalp sağlığına iyi geliyor

Flavonoidler çilekteki fenolik bileşiklerin, yani biyoaktif özellikleriyle sağlık üzerinde koruyucu etkileri olan fitokimyasalların ana grubunu oluşturuyor. Bu bileşikler serbest radikallerle savaşarak ve oksidatif stres oluşumunu azaltarak, aterosklerozu (damar sertliği) önlüyor ve kan basıncının normal seviyelerde tutulmasına yardımcı oluyor.

Hafızayı güçlendiriyor

Askorbik asit, yani C vitamini beyindeki sinir hücrelerini kaplayan kılıfın oluşumunda ve bu hücreler arasındaki iletişimde rol alıyor. Bu hücreler arasındaki iletişim hafıza, karar verme ve hatırlama gibi zihinsel fonksiyonların güçlenmesinde büyük önem taşıyor.

Kilo kontrolüne yardım ediyor

Çilek yüksek su ve posa içeriği sayesinde tokluk sağlanmasında etkili oluyor.

Sigaranın zararlarını azaltmada görev alıyor

Sigara içen kişilerde kanserojen olabilecek reaktif oksijen türlerine maruziyet fazladır. Vücutta reaktif oksijen türleri arttığında doku hasarı kaçınılmazdır. Bu nedenle sigara içen kişilerin reaktif oksijen türlerini nötralize eden antioksidanlara olan gereksinimi içmeyen kişilere göre daha fazla oluyor. Bu anlamda çilek, içeriğindeki C vitamini sayesinde hem sigara içen kişilerin C vitamini eksikliğini telafi etmesine yardımcı oluyor hem de reaktif oksijen türleriyle savaşmaya, bu sayede de oksidatif stresin azaltılarak doku hasarının önlenmesine katkı sağlıyor.

Kabızlığı önlüyor

Su ve lif içeriğinin yüksek olması bağırsakların çalışmasını optimize ediyor ve bu sayede kabızlığı engelliyor. Ayrıca hem kabızlığı önleyerek bağırsak sağlığına katkıda bulunması, hem içerdiği antioksidan vitamin ve bileşiklerle kolon kanserine karşı da koruyucu rol üstleniyor.

Diş etlerini güçlendiriyor

C vitamini dişlerin tutunduğu diş eti dokusunun güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle C vitaminini yetersiz alan kişilerde diş eti problemleri gelişebiliyor. İyi bir C vitamini kaynağı olan çilek diş eti problemlerinin önlenmesine katkıda bulunuyor.

Kansere karşı koruyucu etki gösteriyor

Kırmızı meyvelerde doğal olarak bulunan antosiyaninler antioksidan özellik göstererek vücutta oksidatif stresi azaltmaya yardımcı oluyorlar. Ayrıca antiinflamatuar ve antimutajenik (genlerdeki zararlı olabilecek mutasyona karşı koruyucu) etkileriyle de kansere karşı koruyucu rol üstleniyorlar.

Kan şekerinin dengede kalmasında fayda sağlıyor

İkindi vaktinde tüketeceğiniz 10-12 adet orta boy çilek ve yanına ekleyeceğiniz 2-3 top ceviz kan şekerinizi dengede tutmanıza ve bir sonraki öğünde porsiyonlarınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır.

Kaynak: Bu yazı Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman tarafından “Çileğin bilinmeyen 12 faydası” başlığı ile kaleme alınmıştır.

Kısa kısa çileğin faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Ateşi düşürür.

- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

- Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Kansere karşı koruyucudur.

- Vücuda güç ve kuvvet verir.

- Ağız kokusunu giderir diş etlerinin daha sağlıklı olmasını sağlar.

- Cilde tazelik ve güzellik verir.

- Kanı temizler.

- Damar tıkanıklığını önler.

Çilek kaç kaloridir?

Çileğin 100 gramı yaklaşık 26 kalori içermektedir. Hangi meyve kaç kalori? Bilmiyorsanız tıklayın!

Çilekleri bozulmadan korumanın yolları...

Aldığımız çileklerin ömrü ne yazık ki oldukça kısa. Bu nedenle alındı mı hemen tüketilecekler listesinin başında gelen ürünlerden biridir çilek. Ancak çeşitli yöntemlerle çileğin dolaptaki ömrünü uzatabilirsiniz. İşte önerimiz: Çilekleri büyükçe bir kaba koyduğunuz suda yıkayın. Suyun içine bir ya da iki çorba kaşığı sirke ekleyin. Çilekleri yapraklarıyla birlikte birkaç dakika boyunca sirke-su karışımı içerisinde tuttuktan sonra... Devamı: Çilek nasıl taze tutulur?

Çilek ile yapılabilecek tarifler:

Çilek reçeli

Lezzetli ve mis kokulu çilekler bitmeden kolaylıkla yapabileceğiniz reçeli kış boyu kahvaltı sofralarında ve sütlü tatlılarda kullanabilirsiniz. Çilek reçeli nasıl yapılır?

Çilekli cheesecake

Çilek denilince akla ilk gelen tariflerden bir diğeri de çilekli cheesecake... İşte en lezzetli, yapılışı kolay çilekli cheesecake tarifi...

Çilekli kremalı pasta

Yumuşacık yağsız pandispanya keki ve arasındaki çilek ve kremasıyla nostaljik lezzetlerden biri... Pandispanya kekini temel olarak uygulayarak dilediğiniz meyvelerle yapabileceğiniz pratik ve leziz pastayı deneyin deriz! Çilekli kremalı pasta tarifi...

Çilekli peynir kremalı tart

Altında fındıklı tart hamuru, arasında limon aromalı krem peynir & çilek marmelatlı dolgusu ve üzerindeki taze çileklerle lezzet şöleni… Bu tarif ile sofralarınızı ve midenizi şenlendirebilirsiniz! Çilekli peynir kremalı tart nasıl yapılır?

Çilekli salata

Çilek denlilince akla her ne kadar tatlı tarifleri gelse de çilekli salata da oldukça lezzetli çilekli tarifler arasında yer alıyor. Çilekli salata tarifi...

Çilek ile yapabileceğiniz diğer tarifler:

Çileğin güzelliğinize katkısı büyük!

Çilek ile diş beyazlatma

Çileği püre haline getirip dişlerinizi çilekle fırçalayabilirsiniz. Çok kısa süre içinde çileğin dişleri beyazlattığını göreceksiniz. Ancak çileğin içerisindeki asit ve şekerin diş minesine zarar vermemesi için, tüketildikten sonra su içilmeli veya ağız çalkalanmalıdır. Evde uygulayabileceğiniz diğer diş beyazlatma yöntemleri...

Diğer bir çilekle diş beyazlatma tarifi ise şöyle: Dişlerinizi her zaman ki gibi dırçalayın. Sonra 3-6 tane çileği püre kıvamına getirn ve dişlerinize dürün. Bu şekilde 5-10 dakika bekleyin. En sonunda ağzınızı suyla çalkalayın.

Göğüs dekoltesindeki çatlaklar için çilek...

Suna Dumankaya'nın göğüs bölgesindeki çatlaklar için verdiği tarif şöyle: "Eşit miktarda çilek yağı, badem yağı ve limon suyunu karıştırıp, bu karışımla cildinize masaj yapın. Bu masajın ardından ise, 10 damla kayısı yağına bir E vitamini ampulünü kırarak hazırlayacağınız nemlendiriciyi dekolte bölgenize sürün ve iyice yedirin." Bu tarif ile sağlıklı bir cilt görünümü elde edeceksiniz.

Kuruyan dudaklarınızı çilek ile nemlendirebilirsiniz!

Güneşe çıkarken dudaklarınızın bakımını ihmal ederseniz onların kuruyup çatlamasına yol açabilirsiniz. Kuruyan dudaklarınıza çilekli karışımla bakım uygulayabilirsiniz...