Üzüm sirkesi nasıl yapılır?

Sadece nohut ve bulgur kullanarak doğal yöntemle sarı veya siyah herhangi bir üzümle sizler de evde kolaylıkla üzüm sirkesi yapabilirsiniz. Müjgan Yurtseven, üzüm sirkesi yapmanın püf noktalarını anlattı.

Üzüm sirkesi nasıl yapılır?
Yaşam
22 Eylül 2021 Çarşamba

Kış hazırlıkları;

Geçen yıl Eylül sonunda bağdan gelen Cabernet Frank ve Cabernet Saugvinion üzümleriyle yaptığım sirke yaklaşık üç ay sonra kullanmaya hazır hale geldi.


Üzüm sirkesi için malzemeler:

  • 2 kg siyah üzüm

  • 1 çay bardağı nohut

  • 1 çay bardağı iri bulgur

  • 2 litre içme suyu

  • 5 litrelik cam kavanoz

Üzüm sirkesi yapılışı:

*Üzümleri saplarından ayırarak bol suda yıkayın, sularından tamamen süzdürdükten sonra geniş bir kaba alarak iyice ezilene kadar elinizle yoğurun ve kavanoza aktarın. Üzerlerine nohut, bulgur ve suyu ekleyin. Kavanozun üzerini temiz bir tülbent ile kaplayıp kenarından lastik geçirin.


*Kavanozu güneş almayan oda ısısında bir yere alın. İlk hafta her gün tahta kaşıkla karıştırın, ikinci haftadan itibaren üzümler dibine çökene kadar haftada iki üç gün alt-üst ederek karıştırın.


*Üzümler dibine çökünce (yaklaşık yirmi gün sonunda) tülbent veya temiz bir bir bezi dört-beş kat yaparak kavanozu iyice kaplayıp kenarından sıkıca bağlayın (kenarına kalın lastik geçirdim).


*Üst kısmında sirke anası oluşunca sirkemiz olmuş demektir (yaklaşık iki ay sonra).


*Birkaç kat temiz tülbentten süzerek cam şişelere aktarın, tüketene kadar buzdolabında saklayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



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