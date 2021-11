Bağlanma stiliniz kariyerinizi etkiliyor olabilir!

Yeni projeyi üstlenmeniz istendiğinde hayır demeniz gerektiğini bilmenize rağmen evet diyor veya patronunuzun raporunuzun yeterince iyi olduğunu söylediğini biliyorsunuz ama onu mükemmelleştirmek için gece yarısına kadar çalışıyor musunuz? Daha iyisini yapmak istediğiniz ama başaracağınızdan emin olmadığınız bir konuda denemektense hareketsiz kalmayı da tercih ediyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlar "bağlanma stili" olarak bilinen derin bilinçaltı durumun sonucu olabilir. Bağlanma stiliniz, özellikle stresi tetikleyen durumlarda diğer insanlarla nasıl ilişki kuracağınızı belirler.

Bağlanma stili genellikle ebeveynler ile çocuklar veya romantik partnerler arasındaki bağla ilgili olarak ortaya çıksa da kişilerin iş hayatlarına da tesir ettiği görülebilir. Zamanınızı ve kariyerinizi daha iyi yönetmek için hangi bağlanma stiline uygun olduğunuzu belirlemek oldukça yardımcı olabilir.

Kaygılı saplantılı bağlanma

Başkalarını üzme korkusu, kaygılı saplantılı bağlanma stiline sahip bireyleri harekete geçirir. Bu korku temelli yaklaşım, verimsiz davranışlara yol açar. Örneğin, her şeyin "tamam" olduğundan emin olmak için sürekli olarak e-postayı kontrol etme zorunluluğu hissettirebilir. Kaygılı bir bağlanma tarzından hareket ederseniz, en az iki büyük zaman yönetimi sıkıntısı yaşarsınız. Birincisi, algılanan bir “tehdit” ile karşılaştığınızda dikkatinizin dağılmasıdır. Olumsuz önyargı hissedersiniz, müşteriden gelen e-postanın bir şikâyet mektubu olduğunu ve patrondan onay almamanızın işten çıkarılmanızın habercisi olduğunu düşünürsünüz. Bu düşünceler ihtimaller dâhilinde olsa da en yüksek ihtimal değildirler ve olumsuza koşullanan beyniniz, sizi ilk olarak bunları düşünmeye teşvik eder. İkinci sorun, sınırları belirlemeye karşı ciddi bir zorluktur. Hayır deme fikri sizi korkutabilir.

Ne yapmalı?

Zaman yönetiminizi geliştirmek için, işte her şey olduğunda savaş ya da kaç modundan çıkmak için sinir sisteminizi sakinleştirmeniz gerekir. En iyi sakinleştirici stratejiler, olumlu kendi kendine konuşma ve akran desteğini içerir. Kendi kendine konuşma açısından kulağa "Bekleyip ne olacağını görelim" veya "Her şey yoluna girecek" gibi bir şey gelebilir. Hala gergin hissediyorsanız, ilerlemek için yeterince net olmak için destek istemeniz gerekebilir. Bu, durumu doğrudan bir müşteri veya meslektaşla ele almak veya dışarıdan biriyle konuşmak anlamına gelebilir. Sınırları belirlemeye gelince, ofisten ayrıldıktan sonra e-postadan uzak durmak gibi ince bir şeyle başlayabilirsiniz. Bu şekilde, “Hayır, bunu bu gece yapamam” demenize gerek yok. Ertesi güne kadar bu yeni görev hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz.

Kayıtsız kaçıngan bağlanma

İş yerinde kayıtsız kaçıngan bağlanmaya sahip bireyler, kendilerinin akıllı ve diğer herkesin aptal olduğunu düşünme eğilimindedir. Büyük olasılıkla ne yapmaları gerektiğine karar verirler ve sonra başkalarının ne istediğini görmezden gelirler. Bu, çatışmaya ve güvensizliğe yol açar. Bu güvensizlik, diğerlerinin onları mikro düzeyde yönetmeye ve izlemeye çalışmasına yol açabilir, bu da onları daha fazla sinirlendirir ve sunulanları reddetme olasılığını artırır. Çevrenizdekiler için en büyük zaman yönetimi sorununuz, büyük olasılıkla son teslim tarihlerini kaçırmanız ve en önemli gördükleri işi yapmamanızdır. Sizin bakış açınızdan, en büyük zaman yönetimi sorunu geç saatlere kadar çalışmaktır. Belirli bir projeyi gerçekten iyi yapmaya odaklandığınızda genellikle uzun saatler ortaya çıkar.

Ne yapmalı?

Bir değişiklik yapmak için işe diğer insanların haklı olabileceğini kabul ederek başlamalısınız. Belirttikleri önceliklere katılmayabilirsiniz, daha iyisini bildiğinizi düşünebilirsiniz ve hatta konu olan işin aptalca olduğunu bile düşünebilirsiniz. Ancak daha büyük başarılar elde etmek istiyorsanız, insanların sizi daha az yönetmesini ve daha az saat çalışmanızı sağlamak istiyorsanız, başkalarının söylediklerini dinlemenin ve yapmanın daha iyi olduğu zamanlar olacaktır. Bu değişimi yapmak için, sizinkinden farklı bir fikrin mutlaka yanlış olmadığını ve başkalarıyla uyumlu çalışmanın değeri olduğunu kabul etmek de dahil olmak üzere, duygusal zekanız üzerinde bilinçli olarak çalışmanız gerekebilir.

Korkulu kaçıngan bağlanma

“Sıkışmış”, korkulu, kaçıngan bir bağlanma stiline sahip olanları tanımlamak için en iyi kelimedir. İşleri düzeltebileceklerine dair güveni olmayan, kaygılı bağlanmaya sahip kişilerden korkarlar. Kaygılı-saplantılı olan biri, potansiyel olarak "tehdit edici" bir e-postayı hızla açar ve önlemek için mümkün olduğunca çabuk yanıt verir. Korkulu kaçıngan bağlanma stiline sahip biri, e-postayı görür, çıldırır ve sonra asla açmaz. E-postayı asla okumamak, bileşik bir felç edici korku yaratır. Kötü sonuçlardan o kadar korkarlar ki bir müşteriden gelen e-postanın sadece bir teşekkür olduğunu uzun bir süre bilemezler. Bu duruma sahipseniz, zamanınızın çoğunu bunalmış bir halde geçirme eğilimindesiniz çünkü her şeyden korkuyorsunuz ve korkularınız hakkında herhangi bir şey yapmak için çok az güç hissediyorsunuz. Bu, tüm bunlardan kaçınmaya ve kaçmaya çalışmanıza, sosyal medyada kaybolmanıza, masanızı düzenlemeye ve yeniden düzenlemeye çalışmanıza ve sürekli işinizin neden yapılmadığını nasıl açıklayacağınızı düşünmenize yol açar.

Ne yapmalı?

Bu kalıba giriyorsanız, iki yönlü bir stratejiye ihtiyacınız olacak. Birincisi, korku tepkinizi azaltmayı içerir. Kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler için önerilen, olumlu kendi kendine konuşma ve meslektaşlardan veya arkadaşlardan destek gibi sakinleştirici stratejilerden bazılarını deneyin. Diğer bir taraftan ise işinizi halletmek için nazik adımlar atmanız gerekecek. Kendinize bazı hedefler belirleyin. Günde sizi korkutan bir e-posta açmakla veya haftalarca ya da daha uzun süre kaçındığınız bir proje üzerinde sadece 15 dakika çalışmakla başlayabilir. Bir şeyler yapabileceğinizi fark ettiğiniz ve sizi öldürmediği küçük ilerlemeler, daha sonra daha büyük başarılara yol açar.

İş yerinde güvenli bağlanma stiline sahip olanlar, görevleri geldikleri gibi alırlar, ellerinden geleni yaparlar ve ortaya çıkan sorunları kolayca çözerler. Çok çalışırlar ve ihtiyaç duyduklarında hayır demekten korkmazlar. Yetenekli olduklarını biliyorlar ve başkalarının onlara iyi yanıt vereceğinden eminler. Siz de bu gruba giriyorsanız zamanınızı yönetmek söz konusu olduğunda genellikle en iyisini yaparsınız. Görevlere öncelik vermekte ve ihtiyaç duyduğunuzda yardım istemekte rahatsınız. Ayrıca sağlıklı sınırlar koymak ve gerektiğinde geri adım atmak konusunda kendinizi rahat hissedersiniz ve genellikle korku temelli davranışlarda bulunmazsınız.

Ne yapmalı?

İşyerinde güvenli bir bağlanma stiliniz varsa, büyük olasılıkla zamanınızı iyi yönetiyor ve iyi bir iş-yaşam dengesi kuruyorsunuz. Bu dengeyi devam ettirin ama kontrol etmeyi de ihmal etmeyin. Düzenli olarak doğrudan geri bildirim isteyin, böylece üzerinde çalışmanız gereken bir şey varsa değişiklik yapabilirsiniz.

Kişisel hayatınızdaki bağlanma stilinde olduğu gibi, işteki bağlanma stili de duruma veya duruma göre değişebilir. Bir işte veya belirli bir kişi veya projede endişeli bir bağlanma stiline sahip olabilirsiniz ve başka bir durumda daha güvenli özellikler sergileyebilirsiniz. Kendinizi nerede bulursanız olun, zamanınızı nasıl yönettiğinizi geliştirmek, ne tür bir bağlanma stiline sahip olduğunuzu belirlemek ve ardından bunu ele almak için adımlar atmakla başlar.

