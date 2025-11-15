Bu içerik Uzm. Dr. Zerrin Baysal tarafından kaleme alınmıştır.

Güzel ve bakımlı görünmek her kadının hayalidir. Bu nedenle kişisel bakım ürünleri ve çoğunlukla makyaj malzemelerinden yardım alınır. Ancak bilinçsiz makyaj, kadını güzel göstermeye yetmemekle birlikte; cilt sağlığı üzerinde de pek çok olumsuz etkiye neden olabilir.

Bilindiği gibi, makyaj malzemelerinin en büyük yan etkisi alerjik reaksiyonlardır. Özellikle yüze sürülen kapatıcı, fondöten, pudra ve far malzemeleri alerjiye daha çok neden olan malzemelerdir. Bu riski engellemek için ne yapmalı?

Makyaj ürünlerini önce test edin

Makyaj malzemelerini almadan önce test ürünü alıp kullanmakta yarar vardır. Bir ürün 72 saat sonra herhangi bir alerjik reaksiyona yol açmazsa, ilerleyen günlerde alerji gelişme ihtimali düşüktür, ama yine de olabilir. Özellikle hassas deriye sahip olanlar dikkatli olmalıdır.

Makyajla yatmayın

Uygulanan ürünler yüzde uzun süre kalmamalıdır. Özellikle yatarken mutlaka bir sabunla yıkanmalı, nemlendirici sürülmelidir. Bu reaksiyonlardan kaçınmak için, aşırı derecede makyaj yapmamak, makyaj ürünlerini kullanmadan önce deriyi temizlemek ve nemlendirmek yine uyulması gereken kurallardır.

Yanlış makyaj sivilce ve siyah nokta yapar Makyajın bilinen en önemli yan etkilerinden biri de komedondur. Gerek “siyah nokta” olarak bilinen açık komedonlar, gerekse de “kapalı komedon” olarak bilinen “beyaz nokta”ların oluşmasında en büyük pay, bilinçsiz kullanılan makyaj malzemelerinindir. Kişi deri tipine uygun olmayan ürünleri kullandığında gözenekler tıkanır, tıkanmış gözenekler içinde biriken yağ yüzde akneye ya da komedonlara neden olur. Cilt tipini iyi bilmek kuru deriye sahipse yağlı ürünler kullanmak, yağlı cilde sahipse su bazlı ya da matlaştırıcı ve de yağ emici ürünler kullanmak gerekir. En iyisi profesyonel kişilerin önerisine uyarak alınan ürünleri kullanmak daha doğrudur. Cildiniz nemlendiriciyi emdikten sonra makyaj yapın Renklendirici ürünler olan allık, far, maskara, ruj ve diğer ürünlerin kullanılmasında da dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Yüze uygulanan bir nemlendiriciden hemen sonra uygulanacak makyaj malzemeleri ciltte hoş olmayan görüntülere neden olur. Bu yüzden nemlendiricinin emmesini beklemek gerekir. Makyajla ilgili bir önemli nokta da aşırı ve su bazlı rujların bazen dudakta çatlamalara ve kurumalara neden olduğudur. Bunu engellemek için dudağa ya yağ bazlı bir nemlendirici sürülmeli ya da yağ bazlı rujlar kullanılmalıdır.

“Bitkisel” adı altında satılan ürünlere karşı da dikkatli olun Maskaralar ve farlar, yüzde görülen alerjik reaksiyonların en önemli sebebidir. Bir ürüne karşı gelişen reaksiyon genelde bir başka ürüne karşı da gelişebilir. Bu durum, derinin toleransının düşük olduğunu gösterir. Bazı hassas derili kişiler hayatları boyunca makyaj ürünleri kullanamayabilir. Natürel, mineral, bitkisel ürünler başlığı ile pazarlanan ürünlere karşı bile alerjik reaksiyon gelişebilir. Çoğu zaman yapılan alerji testleri de bu konuda kişilerin toleransız olduğunu gösterir. İyi temizlenmeyen cilt erken kırışabilir Yapılan hataların başında yapılmış makyajın temizlenmemesi gelir. Deride kalan makyaj ürünleri, derinin kalınlaşmasına, erken kırışıklıklara, gözeneklerinin genişlemesine, derinin mat ve homojen olmayan renk değişikliklerine neden olur. Bu yüzden uygun bir ürünle makyajın çıkarılması makyaj yapmak isteyen kişi için gerekliliktir. Cildin makyajdan iyi temizlenmemesi, erken yaşlanma nedeni olan 12 güzellik hatasından biridir. Arkadaşınızın makyaj malzemesini kullanmayın Bir başkasının makyaj ürünlerini kullanmamak dikkat edilmesi gereken en önemli kuraldır. Bu sayede kişisel enfeksiyon ajanlarının kişiden kişiye yayılması söz konusudur. Hele kişide açık yara varsa bulaşıcılık riski da ha da artar. Kozmetiklerin yanı sıra kozmetikleri uygulamak için kullanılan fırça, pamuk, sünger gibi ajanların birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması, kişiler arası mikropların yayılması açısından büyük bir sorundur.

Makyaj yapmadan önce ellerinizi yıkayın Kozmetikler uygulanmadan önce eller mutlaka yıkanmalı, uygulanacak deri mutlaka temiz olmalıdır. Uygulama aparatları mümkünse tek kullanımlık olmalı, fırçalar ise temizlenmeli ve de sık sık değiştirilmelidir. Makyaj malzemelerinizi doğru şekilde saklayın Ürünler kullanım talimatına göre uygulanmalı, kapakları sıkıca kapatılmalı, sıcak ortamda tutulmamalı (özellikle araç içinde), kullanım zamanı geçmiş ürünler atılmalıdır. Güneşe ve sıcağa maruz kalmış ürünler, koruyucu maddelerini kaybederler. Bu da ürünün kullanım zamanının azaltır. Erken bozulmasına, bakteri üremesine neden olur. Cilt yaralarınızı makyajla kapatmayın Deri bütünlüğünü bozan yara, sıyrık, enfeksiyon, egzama gibi bir durum varsa bu bölgelere makyaj yapmaktan kaçınmak gerekir. Aksi takdirde enfeksiyon gelişebilir yada problemin daha da şiddetlenmesi söz konusu olur. BAKIM Makyaj hangi sırayla yapılmalı?