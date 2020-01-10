Siyah noktalardan kurtulmak mümkün mü?

Cilt düzensizliğinin en hafif formu olan siyah nokta nedir? Siyah noktalardan tamamen kurtulmak mümkün mü? Spesifik olarak siyah noktaları tedaviyi hedefleyen evde yapılabilecek yöntemler nedir?

Siyah noktalardan tamamen kurtulmak, hayat tarzında birtakım gereklilikler gerektirir; ancak en azından hafiflemelerini sağlamak çok daha kolay.

Siyah nokta nedir?

Siyah nokta, teknik olarak komedo adındaki bir akne türüdür. Komedo, ciltteki tıkalı kıl foliküllerine denir. Çeşitli komedo türleri olsa da bunların hepsi ortak bir paydadan türer: tıkanan gözenekler. Yağ, ölü cilt hücreleri ya da bakteriler gözeneklerimizi tıkadığında, siyah nokta olarak bilinen küçük komedoların oluşumu kaçınılmazdır. Tıkalı bir gözenek açık kaldığında, havadaki oksijen yağları okside ederek koyu kahverengi ya da siyah bir görüntünün oluşmasına sebep olur. Bu minik siyah bölgelere siyah nokta denir. Öte yandan tıkalı bir gözenek kapanmaya başladığındaysa, üzeri beyazlaşmaya başlar ve sivilce oluşumu görülür.

Siyah nokta neden olur?

Siyah nokta oluşumu çok yaygındır ve bazen belirgin bir sebep olmaksızın bile ortaya çıkabilirler. Ancak siyah nokta oluşumuna katkıda bulunan birkaç şey mevcut:

Hormonlar

Siyah noktaların en temel sebeplerinden biri, özellikle de ergenlik ve regl öncesi dönemlerde yaygınlıkla görülen hormon dalgalanmalarıdır. Bazı hormonların yoğun konsantrasyonları, cildin yağlanmasına sebep olur. Fazla yağ akışı, tıkanmaya yol açar ve ölü cilt hücreleri ile birleşerek siyah nokta oluşumunu getirir.

Sigara tüketimi

Sigara içen kişilerde, siyah nokta ve sivilce gibi inflamatuar olmayan cilt lekelerinin görünümü yaygındır. Nikotin gibi sağlıksız partiküller, cildi doğrudan negatif bir şekilde etkiler ve siyah nokta oluşumuna sebep olur.

Aşırı yağ üretimi

Cilt doğası gereği yağlıysa ya da herhangi bir sebepten dolayı fazla yağ üretiyorsa, gözenekler tıkanmaya meyilli olur ve dolayısıyla siyah nokta oluşumu kaçınılmaz olur.

Makyaj ve cilt bakım ürünleri

Yapay renkler, kokular ve mineral yağlar içeren makyaj ve cilt ürünleri, gözenekleri kolaylıkla tıkayarak siyah nokta oluşumuna sebep olur.

Kötü beslenme düzeni

Kızartılmış, şekerli ya da yüksek karbonhidrat içerikli gıdalar, istenmeyen siyah noktaların önde gelen suçlularındandır. Fazla alkol ya da kafein de problem yaratabilir. Siyah noktalarınızda artış olduğunda, son zamanlarda nasıl beslendiğinizi bir düşünün.

Siyah noktalardan kurtulmanın doğal yolları nelerdir?

Piyasadaki doğallıktan tamamen uzak ticari ürünleri bir kenara atıp doğal yollara başvurmaya ne dersiniz? Emin olun ki çok daha hassas, etkili ve uzun vadeli sonuçlar elde edeceksiniz.

Hassas ve etkili temizlik

Siyah noktaları doğal yollarla tedavi etmenin ilk adımı? Elbette ki günlük temizlik. Cilt tipinize uygun, bal gibi içeriklerle hazırlanan doğal bir tarifi kullanabilirsiniz. En azından akşam yatmadan hemen önce ve mümkünse egzersizden hemen sonra. Ancak unutmayın ki çok fazla temizlik de cildin tahriş olup susuz kalmasına, dolayısıyla aşırı yağ üretiminin başlamasına ve siyah nokta artışına sebep olur.

Düzenli olarak ölü hücrelerden arındırma

Cildi ölü hücrelerden arındırma gözeneklerin tıkanmasına yol açan sebepleri ortadan kaldırdığından, düzenli olarak bu işlemi uygulamak minik noktaları kontrol altında tutmanın anahtar yöntemlerindendir. Haftada en az bir ya da iki kez hassas bir yüz kesesi ile cildinizi arındırmayı deneyin. Ancak unutmayın ki söz konusu ölü hücrelerden arınma olduğunda, daha çok, daha iyi demek değildir; abartmak, farklı cilt sorunlarının beraberinde getirebilir – özellikle de hassas cilde sahip olanlar için.

Siyah nokta bantları

İster satın alın ister evde yapın, siyah nokta bantları, cilt temizliğinin hızlı ve kapsamlı yöntemlerindendir. Siyah noktaların temizlendiğini gözlerinizle görmek, tuhaf bir şekilde tatmin edici bir his getirir. Ama bağımlı olmayın sakın; günlük kullanıma uygun değiller. Haftada maksimum üç kez kullanmak gerekiyor; ideal olan ise haftada bir.

Kil ve kömür maskeleri

Haftalık uygulanan kaliteli kil ya da kömür maskeleri, siyah noktaları temizleyerek ve cildi çok daha pürüzsüz bir hale getirerek gözenek temizliğinde harikalar yaratır. Kısa bir araştırma ile evde hâlihazırda bulunan malzemelerle tamamen doğal ve el yapımı maskeler de hazırlayabilirsiniz.

Buhar banyosu

Sıcak sudan yükselen buhar, gözeneklerinizdeki siyah noktaları yumuşatarak cilt temizliğinizi hızlandırabilmenize yardımcı olur. Uygulamanız gereken yöntemse şu:

Yüzünüzü temizlemekle başlayın.

Genişçe bir kabı kaynar su ile doldurun, biraz soğumasını bekleyin, başınızı bir havlu ile örterek suya doğru eğilin ve 10 dk. kadar bekleyin.

Süre dolduğunda yüzünüzü bir temizleyici kullanarak ılık su ile yıkayın.

Hamamelis

Sivilcelerin doğal düşmanı olan hamamelis, siyah nokta üretimine müsait ciltlerde iltihaplanmanın ve aşırı yağ oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur. Temizleyici, tonik ya da iltihap sökücü olarak kullanılan hamamelis, aşırı yağ üretiminin azaltılmasında ve cildin pürüzsüzleştirilmesinde mükemmel bir araçtır. Ayrıca gözeneklerin açılması ve gözenek görünümünün hafifletilmesinde yardımcıdır.

Cilt fırçaları

Mekanik cilt fırçaları, genel temizlik amacıyla kullanılıyor; ancak siyah noktaları temizlemede etkili bir günlük yöntem olarak da iş görebilirler. Hem güçlü, derin temizlik sağlayan cilt bakım araçları olarak kullanılıyor, hem de temizleyici ürünlerin işlerini çok daha iyi yapmalarını sağlıyorlar. Cilt fırçası kullanıyorsanız eğer, fırçanızın daima temiz olduğundan emin olun ve başlığını sık sık değiştirin.

Makyaj temizliği

Bunu muhtemelen yüzlerce kez duydunuz; ama lütfen, makyajınızı silmeden asla gece uykusuna yatmayın. Kirli bir yüz, cildin nefes alma yollarına ket vurur. Uyurken cildimiz, onarım ve yenilenme moduna girer. Bu yüzden yatmadan önce yüzünüzü temizleyin ve bırakın cildiniz işini yapsın.

Ellerinizi kendinize saklayın

Ne yazık ki yüzünüze ne kadar çok dokunursanız, bakterileri ve kiri gözeneklerinize aktarma ihtimalini o kadar arttırırsınız. Bu durum, siyah nokta oluşumu gibi sorunları kolaylıkla tetikler. Siyah noktaları çıkarmaya ya da patlatmaya çalışmak, elleriniz temiz bile olsa, kaçınmanız gereken hareketlerdendir; çünkü nihayetinde yarardan çok zarara sebep olursunuz. Bu şekilde hareket ederek yalnızca siyah noktaları arttırmakla kalmazsınız; cildinize hasar verme ya da gözeneklerinizin kalıcı olarak büyümelerine sebep olma ihtimaliniz de var.

Düzgün şekilde nemlendirin

Popüler inanışların aksine, siyah noktalara meyilli ya da yağlı ciltlerin de günlük bir şekilde nemlendirilmeye ihtiyaçları var. Cildi kurutmaya yönelik bölgesel ürünler, ne yazık ki cildin daha da yağlanmasına sebep olarak siyah nokta oluşumuna yol açar. Komedojenik olmayan doğal markaların nemlendiricilerini bulun. Fazla içerik tahriş ihtimalini yükselttiğinden, bileşen çeşidi az olan ürünleri tercih edin.

Esansiyel yağ tedavisi

Çoğu cilt açısından farklı farklı yararlara sahip olan esansiyel yağlar da siyah nokta tedavisinde oldukça etkilidir. Örneğin çay ağacı yağı, yaygın bir reçetesiz akne ilacı olarak satılan benzoil peroksit kadar etkili. Birkaç damla çay ağacı yağı, doğrudan siyah noktalar üzerine seyreltilmeden uygulanabilir. Cildiniz çok hassassa eğer, birkaç damla yağı, jojoba ya da argan yağı gibi komedojenik olmayan taşıyıcı yağlarla birleştirebilirsiniz.

Suna Dumankaya'dan siyah noktalar için doğal öneriler...

Siyah noktalara çözüm: Domates

Öncelikle yüzünüzü sıcak su buharına tutun ve gözeneklerinizin açılmasını sağlayın. Ardından 1 olgun domatesi ezin ve bir tülbent yardımıyla süzün. 1 tatlı kaşığı gliserin ve 2 damla asilbent tentürüyle karıştırın. Bu karışımı her gün siyah noktalarınızın üzerine sürün. Karışımı bir cam şişenin içinde muhafaza etmeniz gerekiyor.