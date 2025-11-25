Hangi yaşta hangi kremi kullanmalı?

Cildinizin neye ihtiyacı olduğunu bilmek cilt bakımının en önemli adımlarından biri... Peki hangi yaşta hangi krem kullanmalı?

Hangi yaşta hangi kremi kullanmalı?
Güzellik
Giriş: 25 Kasım 2025 16:00
Kişinin yaşından çok cildin neye ihtiyacı olduğu önemli. Çünkü cildin yaşlanması çevreye ve alışkanlıklara bağlı. İyi bir genetiğinizin olması bir avantaj ancak bu cildin yaşlanmasını önlemede etkili tek faktör değil. Potansiyel yaşlılık belirtilerini önlemek için doğru kozmetik ürünlerinin kullanılması önemli. Cildinize uygun ürünleri bulmanız gerekiyor.


Hangi yaşta hangi krem kullanmalı?

20’li yaşlar: Yaşlanmanın ilk belirtileri 25 yaşından itibaren ortaya çıkmaya başlar. Özellikle göz çevresi yaşlanmanın belirtilerinin ilk belirgin hale geldiği bölge. Bu nedenle 20’li yaşlardan itibaren göz çevresi için ürünler kullanın.


30’lu yaşlar: Cildin enerjisi azalmaya başlar. Bu yüzden cilde kaybettiği enerjiyi verecek, antioksidan içeriğe sahip ürünleri tercih edin.


40’lı yaşlar: Yaşlanmanın en büyük sebebi glikoksidasyon yani şekerin ve serbest radikallerin hücrelere zarar vermesi. Hasara uğrayan hücrelerde ölüm meydana geldiği için kırışıklık ve esneklik kaybı başlar. Kadınlar bu yaşta ciltlerinin eskisi gibi ışıltılı görünmediğinden şikayet eder. Bu yüzden esneklik ve ışıltı kaybı karşıtı ürünler kullanılmalı.


50’li yaşlar: Morfolojik yaşlanma dediğimiz süreç ortaya çıkar yani cildin şekli değişmeye başlar. Yüz ovali belirginliğini kaybeder, derin kırışıklıklar ortaya çıkar. Cildi toparlayıcı ürünler kullanılmalı.


Yüz maskeleri için en iyi 7 besin‏

Yüz maskesi yapmakta kullanacağınız en iyi besinler mutfağınızda duruyor. İşte o besinler...

8
Harika bir cilt için evinizde kolaylıkla yaratabileceğiniz tamamen doğal yüz maskeleri varken neden dudak uçuklatan güzellik ürünlerine tonlarca para veresiniz ki? Yiyeceklerle yapılan yüz maskeleri yeni bir şey değil; ancak birçok güzellik ürünündeki şüpheli kimyasalların daha çok farkına vardığımız şu günler, yüz maskeleri için en iyi gıdaları tekrar tanımak ve onlara bir şans vermek için en iyi zaman!
Muz Muz, inanılmaz bir meyvedir. Regl döneminde yediğiniz bir muzun sancılarınıza iyi geleceğini biliyor musunuz? Aynı zamanda içerdiği bolca A ve E vitaminleri yüzünden yüz maskelerinde kullanılan besinlerin en iyilerindendir. Bu meyveyi yüze uygulamak cildinizin yumuşak, pürüzsüz ve bakımlı olmasını sağlar. Aldığınız olgun muzu iyice ezin ve 10-20 dakikalığına yüzünüze uygulayın. Ilık suyla durulayın ve yumuşak cildinizin tadını çıkarın.
Avokado Bu yumuşak kıvamlı meyve A vitamini ve antioksidanlar açısından çok zengin olduğundan yüz maskelerinde kullanmak için idealdir. Avokadoya bir şans vermeyi düşünüyorsanız eğer olgunlaşmış bir avokadonun yarısını bir çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırarak bir tür macun elde edin ve yüzünüze uygulayın. 15 dakika sonra durulayın. Cildinizin daha yumuşak, sıkı ve esnek olduğunu hissedeceksiniz.
Bal Bal, birçok kullanım alanı olan faydalı gıdalardan birisidir. Akne tedavisinde, kuru ciltleri nemlendirmede, yanıkları ve kesikleri iyileştirmede kullanılır. Balı yalnızca anti bakteriyel ve nemlendirici bir yüz maskesi olarak kullanabilir ya da akne tedavi özelliğinden yararlanabilirsiniz. Banyo yapmayı seviyorsanız eğer, banyo suyuna iki ölçek bal katarak rahatlatıcı etkisinden de faydalanabilirsiniz.
Yulaf ezmesi Kuru ve rahatsız bir cilde sahipseniz eğer, yulaf ezmesini günlük cilt bakımı rutininize dâhil etmek harika bir fikir olacaktır. Yulaf ezmesi son derece rahatlatıcı ve besleyicidir ve iltihaplanmalara çok iyi gelir. Dolayısıyla maskeleriniz ve banyolarınız için mükemmel bir ilavedir. Bir miktar yulafı karıştırıcıda parçalamayı deneyin, içine biraz ılık su ya da süt ekleyin ve karışımı yüzünüzde 10 dakika kadar bekletip durulayın.
Çilek Çilek, birçok cilt bakım özelliği olan bir başka meyvedir. Çileği dişlerinizi beyazlatmak, cildinizi temizlemek, akneleri tedavi etmek, kepeği önlemek ve hatta pigmentasyonu tedavi etmek için kullanabilirsiniz. Çilek kullanarak yüz maskesi yapmak kolaydır. Yapmanız gereken tek şey bir miktar çileği ezerek yüzünüze uygulamaktır. Böylelikle cildiniz daha parlak, sıkı ve yumuşak olacak.
Yoğurt Gözeneklerinizi sıkılaştıracak bütçe dostu bir yol arıyorsanız eğer, çözüm buzdolabınız kadar yakınınızda. Yoğurt maskesi, gözenekleri sıkılaştırmanın, cildi temizlemenin ve nemlendirmenin, akne tedavisinin ve cilt lekelerini azaltmanın kolay ve etkili bir yöntemidir. Yoğurdu basitçe yüzünüze uygulayın ve 10-15 dakika sonra durulayın. Yapısındaki yüksek miktardaki çinko ve laktik asitler sayesinde bu serin ve kıvamlı karışım yüzünüz için çok faydalı bir tedavi olacaktır.
Zeytinyağı Söz konusu yüz maskeleriyse zeytinyağını es geçemeyiz. Bu sağlıklı yağ, makyaj temizleyici, nemlendirici, saç kremi, cilt yenileyici ve güneş yanığı ilacı olarak harika işler çıkarır. Zeytinyağını doğrudan yüzünüze sürebilir ya da ezilmiş avokadoyla karıştırıp yüzünüzde 20 dakika kadar beklettikten sonra durulayabilirsiniz.




