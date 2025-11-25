Hangi yaşta hangi kremi kullanmalı?

Kişinin yaşından çok cildin neye ihtiyacı olduğu önemli. Çünkü cildin yaşlanması çevreye ve alışkanlıklara bağlı. İyi bir genetiğinizin olması bir avantaj ancak bu cildin yaşlanmasını önlemede etkili tek faktör değil. Potansiyel yaşlılık belirtilerini önlemek için doğru kozmetik ürünlerinin kullanılması önemli. Cildinize uygun ürünleri bulmanız gerekiyor.

Hangi yaşta hangi krem kullanmalı?

20’li yaşlar: Yaşlanmanın ilk belirtileri 25 yaşından itibaren ortaya çıkmaya başlar. Özellikle göz çevresi yaşlanmanın belirtilerinin ilk belirgin hale geldiği bölge. Bu nedenle 20’li yaşlardan itibaren göz çevresi için ürünler kullanın.

30’lu yaşlar: Cildin enerjisi azalmaya başlar. Bu yüzden cilde kaybettiği enerjiyi verecek, antioksidan içeriğe sahip ürünleri tercih edin.

40’lı yaşlar: Yaşlanmanın en büyük sebebi glikoksidasyon yani şekerin ve serbest radikallerin hücrelere zarar vermesi. Hasara uğrayan hücrelerde ölüm meydana geldiği için kırışıklık ve esneklik kaybı başlar. Kadınlar bu yaşta ciltlerinin eskisi gibi ışıltılı görünmediğinden şikayet eder. Bu yüzden esneklik ve ışıltı kaybı karşıtı ürünler kullanılmalı.

50’li yaşlar: Morfolojik yaşlanma dediğimiz süreç ortaya çıkar yani cildin şekli değişmeye başlar. Yüz ovali belirginliğini kaybeder, derin kırışıklıklar ortaya çıkar. Cildi toparlayıcı ürünler kullanılmalı.