Kahvaltıdan önce egzersiz daha faydalı

Egzersiz kahvaltıdan önce mi yapılmalı?

Yeni yapılan araştırmalar, egzersiz zamanlarının öğün saatlerine göre özenle planlanması gerektiğini gösteriyor.

Güne erkenden başlamak, günlük koşturmacanın içine dalmadan önce biraz kendimize zaman ayırmak her zaman daha iyi hissetmemize yardımcı olur. Sabahları yapılan egzersizler de buna dahil. İngiltere’de yapılan ve Clinical Endocrinology & Metabolism Dergisi’nde geçtiğimiz ay yayınlanan bir akademik çalışma, sabah yapılan egzersizin kahvaltıdan önce yapılmasının çok daha faydalı olacağını kanıtladı.

Fazla kilolu ve obez insanlar üzerinde yapılan ve 6 hafta süren çalışmada iki grup incelendi. Her iki grup da akşam yemeğini saat 8’den önce yedi ve sonrasında hiçbir şey yemedi. Gruplardan biri, sabahları kahvaltıdan önce düzenli egzersiz yaptı, diğer grup ise egzersizlerini kahvaltıdan sonra yaptı.

Çalışmanın sonunda, kahvaltıdan önce egzersiz yapan grubun diğer gruba göre 2 kat daha fazla yağ yaktığı ortaya çıkarıldı. Bunun sebebinin düşük insülin seviyeleri devam ederken egzersiz yapmanın, vücudun insülin direnci üzerinde daha olumlu etkiler göstermesi olduğu bildirildi.

Vücut egzersize daha iyi cevap veriyor

Gece boyunca aç kalmış olmak, egzersiz sırasında yakılan yağ miktarını artırıyor. Bunu keşfeden araştırmacılar, kahvaltıdan sonra yapılan birçok egzersizin kahvaltıdan önce yapılacak tek bir egzersiz seansına eşit olabileceği görüşünde.

6 hafta boyunca programa devam eden katılımcılar, yalnızca daha fit olmakla kalmadı, insülin seviyelerinde meydana gelen iyileşmeler sayesinde tip-2 diyabete yakalanma risklerini de azaltmış oldular. İnsülin duyarlılığında artış ve glukoz kontrolü ile çalıştırılan kaslardaki adaptasyonların iyileşmesi sonuçları, kahvaltıdan önce egzersiz yapmanın sadece yağ yakmak ya da kilo vermek için değil, diyabete karşı korunmak için de önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçları, insanların kahvaltı saatini değiştirerek sağlıklarına önemli ve pozitif katkılar sağlayabileceğini gösteriyor. Kahvaltı öncesi egzersiz yapanların vücutlarının insüline daha iyi cevap verdiğini aktaran araştırmacılar, 6 haftalık araştırma sonrası, egzersizi tokken yapanların insüline cevapları, egzersiz yapmayan kontrol grubuyla aynı olmasına da dikkat çekti.

