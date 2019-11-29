1. Fazla zayıf olmak

Evet, maalesef fazla zayıf olmak da dezavantaj. “Yüz yağlarını kaybetmek sarkmalara ve yaşlı bir görünüme sebep olur” diyor Tulane Üniversitesi’nde klinik profesör dermatolog Mary P. Yup. Sürekli kilo değişimi de aynı şekilde.

Çözüm: Uygun beslenme ve egzersiz ile sağlıklı bir kiloda sabit kalmaya çalışın. Ve yüzünüzü beslemeyi unutmayın. Sizi içten dışa besleyecek yiyecekler tüketin:

* Somon balığı ve ceviz gibi Omega 3 yağları içeren besinler

* Kolajen üretimini artıran C vitamini, narenciye, kivi ve ıspanak

* Güneş hasarına karşı koruyan likopen içeren domates sosu ve pembe greyfurt