Erken yaşlanma nedenleri

Güneşle fazla haşır neşir olmak cildinize zarar verir. Sigara içmek de öyle. Peki görünümünüze sabote eden başka neler var? İşte erken yaşlanmaya sebep olacak 12 kötü alışkanlık…

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1. Fazla zayıf olmakEvet, maalesef fazla zayıf olmak da dezavantaj. &ldquo;Y&uuml;z yağlarını kaybetmek sarkmalara ve yaşlı bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;me sebep olur&rdquo; diyor Tulane &Uuml;niversitesi&rsquo;nde klinik profes&ouml;r dermatolog Mary P. Yup. S&uuml;rekli kilo değişimi de aynı şekilde.&nbsp;&Ccedil;&ouml;z&uuml;m:&nbsp;Uygun beslenme ve egzersiz ile sağlıklı bir kiloda sabit kalmaya &ccedil;alışın. Ve y&uuml;z&uuml;n&uuml;z&uuml; beslemeyi unutmayın. Sizi i&ccedil;ten dışa besleyecek yiyecekler t&uuml;ketin:* Somon balığı ve ceviz gibi Omega 3 yağları i&ccedil;eren besinler* Kolajen &uuml;retimini artıran C vitamini, narenciye, kivi ve ıspanak&nbsp;* G&uuml;neş hasarına karşı koruyan likopen i&ccedil;eren domates sosu ve pembe greyfurt
Kategori : Güzellik
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1. Fazla zayıf olmak
Evet, maalesef fazla zayıf olmak da dezavantaj. “Yüz yağlarını kaybetmek sarkmalara ve yaşlı bir görünüme sebep olur” diyor Tulane Üniversitesi’nde klinik profesör dermatolog Mary P. Yup. Sürekli kilo değişimi de aynı şekilde. 
Çözüm: Uygun beslenme ve egzersiz ile sağlıklı bir kiloda sabit kalmaya çalışın. Ve yüzünüzü beslemeyi unutmayın. Sizi içten dışa besleyecek yiyecekler tüketin:
* Somon balığı ve ceviz gibi Omega 3 yağları içeren besinler
* Kolajen üretimini artıran C vitamini, narenciye, kivi ve ıspanak 
* Güneş hasarına karşı koruyan likopen içeren domates sosu ve pembe greyfurt

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