Ekonomik alışveriş rehberi

Son dönemde her şeyin fiyatının ne kadar arttığı herkesin malumu. Mağazalarda gezerken gözünüze ilişen, gönlünüzü çalan bir parça, fiyatını gördükten sonra koşarak uzaklaşmanıza sebep olabiliyor. Yine de bu, alışveriş yapmanıza engel mi? Eğer bu yazımızdaki taktikleri uygularsanız hem ekonomik hem de ihtiyacınıza yönelik alışverişinizi, bütçenizi sarsmadan yapabilirsiniz.

Dolabınıza hakim olun

Alışverişe başlamadan önce elinizde neler var, en çok neyi severek giyiyorsunuz ya da artık neyi giymiyorsunuz, gözden geçirin. Giymediklerinizi geri dönüştürebilir, sevdiğiniz dostlarınızla paylaşabilir ya da giysi kumbaralarına atabilirsiniz. Geri kalanları ise eksiğiniz olup olmadığına göre değerlendirin. Eksiklerinizi not alarak bir alışveriş listesi çıkarın. Giymediklerinizi neden giymediğinizi inceleyin. Bedeni küçülmüş, modası geçmiş olabilir ya da bir gaflet anında satın almış ve aslında hiç tarzınıza uygun olmadığından giymemiş olabilirsiniz. Böylece alışverişe çıktığınızda tüm bu notlarınızı göz önünde bulundurarak alışveriş yaparsınız. Sonuçta, ihtiyacınızı olmayan ve bir kere giyip kenara kaldıracağınız bir parçaya para vermemiş olursunuz.

Listenize sadık kalın Mağazalar size alışveriş yaptırmak için dizayn edilmiştir. Bu nedenle her ne kadar bir listeyle gitseniz de gözünüze çarpan şeyler olacaktır. Eğer bir pantolona ihtiyacınız varsa ve siz mağazaya girip tişört, etek gibi başka şeylerle mağazadan çıkıyorsanız, bu oyuna gelmişsiniz demektir. Dikkatinizi sadece ihtiyacınız olana odaklayamıyorsanız internetten alışveriş yapmanızı öneririz. Böylece internet sitelerinde ihtiyacınıza yönelik özellikleri filtreleyerek dikkatinizin dağılmasını önleyebilirsiniz. Fiyat performans hesabı yapın Ekonomik alışveriş yapmak demek her zaman en ucuz parçayı satın almak demek değildir. Kaliteli bir ürün almak da bazen sizi daha fazla masraf yapmaktan kurtarabilir. Örneğin, çok daha ucuza aldığınız bir tişörtü iki kere giydikten sonra el bezi yapıp, görece daha pahalı olan ama kaliteli bir ürünü on kereden fazla giyebiliyorsanız bu noktada kaliteyi tercih etmeniz daha ekonomiktir. Bu nedenle ürün satın alırken kumaşını, dikişlerini mutlaka inceleyin. Bir fiyat performans karşılaştırması yapın. Özellikle kaban, ayakkabı gibi her mevsim kullanabileceğiniz parçalarda buna önem verin.

Acele etmeyin Ekonomik alışveriş için ilk girdiğiniz mağazada karşınıza çıkan ilk parçayı almamanız gerekir. Eğer bütçenizi göz önünde bulundurarak bir alışveriş yapmak istiyorsanız buna biraz mesai ayırmanız gerekir. Alışverişe çıkmadan önce bütçenize uygun olan mağazaları düşünün ve istediğiniz parçayı bu mağazalarda arayarak fiyat performans karşılaştırması yapın. Alışveriş için vakit ayırın. Dar bir zamanda hızlı hızlı alışveriş yapmak yanlış karar vermenize neden olabilir. Bu nedenle rahat rahat gezip karar vermek için kendinize süre tanıyabileceğiniz boş bir vaktinizde alışveriş yapmayı tercih edin. Rahat giyinin Alışverişe kolay giyip çıkartabileceğiniz kıyafetler ve rahat bir ayakkabı tercih edin. Mağaza gezerken daha az yorulmanız ve acele etmeden sağlıklı karar verebilmeniz için bu çok önemli. Eğer giyip çıkarmaya üşendiğiniz bir kıyafet ile alışverişe çıkarsanız seçtiğiniz parçaları üstünüzde görmeden almak zorunda kalabilir bu nedenle iade, değişim gibi işlerle yeniden uğraşabilirsiniz.