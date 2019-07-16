Ekonomik alışveriş rehberi

Ekonomik alışveriş taktiklerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

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Ekonomik alışveriş rehberi
Ezgi Ece Aşkıngil

Son dönemde her şeyin fiyatının ne kadar arttığı herkesin malumu. Mağazalarda gezerken gözünüze ilişen, gönlünüzü çalan bir parça, fiyatını gördükten sonra koşarak uzaklaşmanıza sebep olabiliyor. Yine de bu, alışveriş yapmanıza engel mi? Eğer bu yazımızdaki taktikleri uygularsanız hem ekonomik hem de ihtiyacınıza yönelik alışverişinizi, bütçenizi sarsmadan yapabilirsiniz.

 

 

Dolabınıza hakim olun

 

Alışverişe başlamadan önce elinizde neler var, en çok neyi severek giyiyorsunuz ya da artık neyi giymiyorsunuz, gözden geçirin. Giymediklerinizi geri dönüştürebilir, sevdiğiniz dostlarınızla paylaşabilir ya da giysi kumbaralarına atabilirsiniz. Geri kalanları ise eksiğiniz olup olmadığına göre değerlendirin. Eksiklerinizi not alarak bir alışveriş listesi çıkarın. Giymediklerinizi neden giymediğinizi inceleyin. Bedeni küçülmüş, modası geçmiş olabilir ya da bir gaflet anında satın almış ve aslında hiç tarzınıza uygun olmadığından giymemiş olabilirsiniz. Böylece alışverişe çıktığınızda tüm bu notlarınızı göz önünde bulundurarak alışveriş yaparsınız. Sonuçta, ihtiyacınızı olmayan ve bir kere giyip kenara kaldıracağınız bir parçaya para vermemiş olursunuz.

 

 

Listenize sadık kalın

 

Mağazalar size alışveriş yaptırmak için dizayn edilmiştir. Bu nedenle her ne kadar bir listeyle gitseniz de gözünüze çarpan şeyler olacaktır. Eğer bir pantolona ihtiyacınız varsa ve siz mağazaya girip tişört, etek gibi başka şeylerle mağazadan çıkıyorsanız, bu oyuna gelmişsiniz demektir. Dikkatinizi sadece ihtiyacınız olana odaklayamıyorsanız internetten alışveriş yapmanızı öneririz. Böylece internet sitelerinde ihtiyacınıza yönelik özellikleri filtreleyerek dikkatinizin dağılmasını önleyebilirsiniz.

 

 

Fiyat performans hesabı yapın

 

Ekonomik alışveriş yapmak demek her zaman en ucuz parçayı satın almak demek değildir. Kaliteli bir ürün almak da bazen sizi daha fazla masraf yapmaktan kurtarabilir. Örneğin, çok daha ucuza aldığınız bir tişörtü iki kere giydikten sonra el bezi yapıp, görece daha pahalı olan ama kaliteli bir ürünü on kereden fazla giyebiliyorsanız bu noktada kaliteyi tercih etmeniz daha ekonomiktir. Bu nedenle ürün satın alırken kumaşını, dikişlerini mutlaka inceleyin. Bir fiyat performans karşılaştırması yapın. Özellikle kaban, ayakkabı gibi her mevsim kullanabileceğiniz parçalarda buna önem verin.

 

 

Acele Etmeyin

 

Ekonomik alışveriş için ilk girdiğiniz mağazada karşınıza çıkan ilk parçayı almamanız gerekir. Eğer bütçenizi göz önünde bulundurarak bir alışveriş yapmak istiyorsanız buna biraz mesai ayırmanız gerekir. Alışverişe çıkmadan önce bütçenize uygun olan mağazaları düşünün ve istediğiniz parçayı bu mağazalarda arayarak fiyat performans karşılaştırması yapın. Alışveriş için vakit ayırın. Dar bir zamanda hızlı hızlı alışveriş yapmak yanlış karar vermenize neden olabilir. Bu nedenle rahat rahat gezip karar vermek için kendinize süre tanıyabileceğiniz boş bir vaktinizde alışveriş yapmayı tercih edin.

 

 

Rahat giyinin

 

Alışverişe kolay giyip çıkartabileceğiniz kıyafetler ve rahat bir ayakkabı tercih edin. Mağaza gezerken daha az yorulmanız ve acele etmeden sağlıklı karar verebilmeniz için bu çok önemli. Eğer giyip çıkarmaya üşendiğiniz bir kıyafet ile alışverişe çıkarsanız seçtiğiniz parçaları üstünüzde görmeden almak zorunda kalabilir bu nedenle iade, değişim gibi işlerle yeniden uğraşabilirsiniz.

 

 

İndirimleri Takip Edin

 

Mağazaların e-bültenleri ya da mail listeleri oluyor. İhtiyacınız olan şeyleri belirledikten ve nerelerden alacağınızı tespit ettikten sonra indirim zamanlarını takip edebilir ve böylece aynı ürüne daha ucuza sahip olabilirsiniz. İndirimleri ertelemeyin. Sabah saatlerinde henüz mağazalar yeni açılmışken gitmeye çalışın. Çünkü indirim haberi hızlı yayılacaktır ve istediğiniz ürünün bedeni, numarası siz alana kadar tükenebilir.

 

 

Güvendiğiniz kişilerle alışveriş yapın

 

Sizi tanıyan, neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi bilen, fikirlerini açık açık söyleyebilen bir alışveriş arkadaşı edinin. Üstünüze giydiğiniz kıyafeti açık açık eleştirebilen, size alternatif sunabilen bir arkadaş ile alışveriş yapmanız hem zaman hem de bütçe açısından ekonomik olmanızı sağlayacaktır. Size; “buna gerçekten ihtiyacın var mı?”, “buna bu kadar para vermeye değer mi?” gibi doğru soruları soran ve seçimlerinizi sorgulayan gerçek bir alışveriş dostu bulmanızı öneririz. Eğer etrafınızda böyle birisi yoksa kendi alışveriş dostunuz olun ve seçimlerinizi mutlaka sorgulayın.

 

 

Kolay kombinlenebilir

 

Aldığınız her parçanın dolabınızda bulunan diğer parçalarla kombinlenebileceğinden emin olun. Eğer aldığınız yeni bir parça size yeniden alışveriş yaptıracaksa bu alışveriş ekonomik olmaktan çok külfet olmuş demektir. Birbiriyle uyumlu, kolayca kombinleyebileceğiniz ürünleri satın alın. Sırf moda olduğu için uzun vadede giyemeyeceğiniz parçalardan uzak durun. Sadece tarzınızı yansıtan ve uzun süre kullanabileceğiniz klasik parçaları tercih edin. Size yakışan ve dolabınızda bulunan diğer parçalara uygun renkler tercih edin.

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