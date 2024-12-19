En uzun gece nasıl değerlendirilir?

Yenilenme anı yaratın

Sessiz bir köşe seçerek meditasyon yapabilir veya hafif bir yoga pratiği ile rahatlayabilirsiniz. Bu, zihninizi ve ruhunuzu karanlığın içindeki dinginlikle buluşturur. Buna ek olarak bir kağıda yeni yıldan beklentilerinizi yazıp saklayabilir veya bu dilekleri bir mum yakarak evrene gönderebilirsiniz.