Egzaması olanlar nelere dikkat etmeli?

Kronik bir rahatsızlık olan egzamadan mustaripseniz, çamaşır yıkarken bu tüyolara ihtiyacınız olabilir...

Egzaması olanlar nelere dikkat etmeli?
Güzellik
06 Nisan 2022 Çarşamba

Çamaşır yıkamak hakkında bilmediğiniz ne olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz ancak egzamanız varsa kıyafetlerinizi nasıl yıkadığınız ve bunun için ne kullandığınız konusunda biraz daha düşünmek isteyebilirsiniz. Çamaşırlarınızı yıkarken yanlış bir ürün kullanmak egzaması olan biri için gerçek bir kâbus olabilir. Bazı çamaşır ürünlerinde cildi tahriş edebilecek kimyasallar bulunur ve ciltte herhangi bir tahriş egzamayı tetikleyebilir ve bu, kaşıntı, yanma, kızarıklık ve gibi semptomlara yol açabilir. Herkesin cildi farklıdır, bu nedenle sizin için tahriş edici olan bir başkası üzerinde hiçbir etkisi olmayabilir. Cildiniz için en iyi olanı öğrenmek için biraz deneme yanılma gerekebilir. Giysilerinizi egzama dostu bir şekilde yıkadığınızdan emin olmak için bu adımları izleyin.


1- Kokulu deterjan kullanmayın

Genellikle, egzama hastaları kokulu olan her şeyden kaçınmalıdır ve buna deterjanlar ile yumuşatıcılar da dahildir. Organik veya doğal olsalar bile kokular egzamayı tetikleyebilir. Kokusuz bir ürün aramak önemlidir ancak kimyasalların kokusunu bastırmak için farklı maddeler kullanan ürünler kokusuz sayılmayacaktır.


2- Yeni alınan giysileri yıkayın

Birçok yeni giyim eşyasında son derece tahriş edici olabilen bitirme spreyleri ve kimyasallar vardır. Yeni kıyafetleri giymeden önce çift durulama ile yıkayarak kendinizi güvenli bir limana atabilirsiniz.


3- Aşırı deterjan kullanmayın

Egzama Vakfı, deterjan kalıntısının kalmaması için yalnızca etikette önerilen miktarda veya daha az deterjan kullanılmasını önerir. Fazla deterjan kullanımı giysilerinizin tam durulanmamasına ve cildinizin kimyasallarla temasına yol açabilir.


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Her on kişiden biri...


4- Makinenizi aşırı yüklemeyin

Çamaşır makinenize doğru miktarda giysi yerleştirmek, çamaşır deterjanının doğru şekilde çözüleceği anlamına gelir. Makineyi aşırı doldurmak, etkisiz temizlemeye neden olabilir ve bu, giysilerde deterjan kalıntısı bırakabilir.


5- Gerekiyorsa bir kez daha durulayın

Cildinizle temastan kaçınmak için deterjanların giysilerinizden akıp gitmesine izin vermek önemlidir. Bazı zamanlar giysilerinizi iki kez durulamak isteyebilirsiniz. Doğru deterjan kullanıldığı sürece çift durulama gerekmemelidir.


6- Elde yıkarken dikkat!

Giysilerinizi elde yıkıyorsanız, deterjanın suda çözülmesine izin verdiğinizden emin olun ve iyice durulayın. Bunun nedeni, her türden deterjanın doğası gereği cildi tahriş edici olmasıdır. Deterjanlar, yağın parçalanmasına yardımcı olarak ve suyla karışmasını kolaylaştırarak çalışırlar; cilt yüzeyinde lipit adı verilen çok önemli yağlar vardır ve deterjanlar bunları çekip cilt bariyerine zarar verebilir. Bu nedenle, ürün etiketinizde belirtilen miktarda deterjan kullanın. Ayrıca, çamaşır yıkarken veya bulaşık yıkarken olduğu gibi herhangi bir tür sabun veya deterjan kullanırken eldiven giyin.


7- Yumuşatıcı ve kurutma kağıdı kullanmayın

Kumaş yumuşatıcılar ve kurutma kağıtları neredeyse her zaman kokuludur, bu da egzamayı tetikleyebilir. Ayrıca, bu ürünler birinin potansiyel olarak alerjik olabileceği daha fazla kimyasal madde içerir.


8- Giysilerinizi kolalamayın

Yumuşatıcılar ve kurutucu kağıtlar gibi çamaşır kolaları da egzamalı ciltler için tahriş sebebi olabilir. Bu ürünlerden kaçınmak ve sadece temizleyici kullanmak iyi bir fikirdir.


Son olarak…

Hangi deterjanı seçerseniz seçin, sizin ve cildiniz için neyin işe yaradığına dikkat etmenin önemli olduğunu unutmayın. Bu durum seçtiğiniz kumaş türü için de geçerlidir. Genel olarak, pamuk gibi cilde nazik olan daha yumuşak kumaşlar, egzamalı kişiler için en rahatı olurken, egzamalı çoğu insan yünlü giysileri veya kaba giysileri tahriş edici bulur, bu nedenle genellikle bunlardan kaçınmanız önerilir.


Referanslar:

Leslie Barrie. “8 Laundry Tips for People With Eczema”. Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/news/are-your-clean-clothes-drying-your-skin/ (15.04.2022).


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Egzamadan korunmak için doğal sabunlar

Ellerde kimyasal içerikli ürünlerin yoğun kullanılması tahrişe, kaşıntıya hatta egzamaya sebep olabiliyor. Doğal yöntemlerle üretilmiş sabunlar ise el ve cilt temizliği için sıkça tercih ediliyor. İşte elleri temizlerken cilde zarar vermeyen doğal sabun çeşitleri…

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Bıttım sabunu Bıttım ağacının meyvesi olan yabani fıstık yani diğer adıyla menengiç meyvesi ile yapılan bıttım sabunu ciltte egzamayı önleyen, kaşıntı ve tahrişe iyi gelen, antiseptik ve mikrop öldürücü özelliğiyle saç dökülmesi durumunda da kullanılıyor.
Aynısefa sabunu Cildi mikroplardan arındırırken yara iyileştirici özelliğiyle de öne çıkan aynısefa çiçeği sabunu ve beraberinde kullanılabilen kadife çiçeği sabunu, egzama ve kaşıntı gibi rahatsızlıklarda da kullanılabiliyor.
Zeytinyağı sabunu Zeytinyağı ile üretilmiş katı zeytinyağı sabunu, zeytinin içerdiği vitamin ve mineraller ile cilde bakım yapıyor ve egzama, sedef ve deri hastalıklarında cilt temizliği için kullanılabiliyor.
Ihlamur sabunu Kaşınan, kuruyan cilt için yumuşatıcı etki gösteren ıhlamur sabunu, tahriş olan cildin iltihaplanmasını önlemeye de yardımcı oluyor.
Kayısı sabunu Yaşlanma karşıtı etkileriyle bilinen kayısı sabunu, kuruyan ciltleri nemlendiren ve yumuşatan özelliklere sahip.
Menekşe sabunu Ciltte oluşan hassasiyet ve alerji durumunda kullanılabilen menekşe sabunu cilt çatlaklarını gidermek ve sedef, kaşıntı gibi durumlarda cilt temizliği sağlayabilmek için oldukça uygun.
Argan yağlı sabun Hassas ciltlerin yumuşaklık kazanmasına yardımcı olan argan yağı sabunu, nemlendirme özelliğiyle cilt kuruluğuna iyi geliyor.
Papatya sabunu Cilde parlaklık veren özler barındıran papatya, özellikle saçlı deriyi güçlendiriyor. Yumuşatıcı, mikrop kırıcı ve iltihap giderici özellikleriyle tercih ediliyor.
Lavanta sabunu Antiseptik özelliğiyle, cildi tahriş etmeden temizleyen lavanta sabunu aynı zamanda hoş kokusuyla rahatlatıcı etki de gösteriyor.
Gül suyu sabunu Antibakteriyel özellikler gösteren gül suyu içeren doğal gül sabunları, özellikle hassas ciltlerin temizliğinde ve makyaj temizliğinde bilinen bir sabun çeşidi.


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