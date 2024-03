Cilt bakım serumları nasıl kullanılmalı?

Cilde etki ettikleri konu bakımından genellikle büyük iddiaları olan ve küçük şişelerde yer alan cilt bakım serumların en iyi şekilde nasıl kullanılabileceğini birlikte öğrenelim:

Cilt bakım serumu nedir?

Dermatolog Rawn Bosley, "Yüz serumları, cilde kolayca nüfuz edebilecek şekilde tasarlanmış aktif bileşenlerden oluşan hafif, konsantre solüsyonlardır" diye açıklıyor. Uzmanlar tonlamadan yağ kontrolüne kadar çeşitli ihtiyaçları karşılayabileceklerini ifade ediyor. Dermatolog Nkem Ugonabo, "Örneğin, bazı yüz serumları C vitamini, hyaluronik asit vb. içerebilir ve özellikle belirli sorunları hedeflemek isteyen kişiler için genellikle çok adımlı bir cilt bakımı rutininin bir parçasıdır" diye ekliyor.

En bilinen faydaları

Serumların bazı faydaları arasında cilt dokusunun ve tonunun iyileştirilmesi, ince çizgilerin ve kırışıklıkların azalması ve ciltteki nem oranının artması yer alır. Ugonabo, faydaların içeriklerindeki aktif bileşenlere bağlı olduğunu söylüyor: "Glikolik asit gibi AHA'lar veya salisilik asit gibi BHA'lar içeren yüz serumları doku ve tonu gidermeye yardımcı olabilir" diyor. Aktif bileşen olarak retinol içeren bir serum ince çizgileri hedefleyebilirken, daha yüksek hyaluronik asit konsantrasyonuna sahip bir serum cildi besleyebilir ve nemlendirebilir.

Cilt bakım serumu nasıl seçilir?

Bosley, popüler olana çok fazla değil, aktif içeriklere odaklanmayı öneriyor. "Serum markaları genellikle aktif bileşenlerini, bileşenlerin cilt üzerindeki temel etkisinin kısa bir açıklamasıyla birlikte listeleyecektir" diyor. Önerileri arasında şunlar yer alıyor:

Pigment endişeleri için traneksamik asit, glikolik asit gibi aktif bileşenleri ve lotus filizi özü gibi güçlü antioksidanları seçin.

İltihap ve kızarıklık için niasinamid bazlı serumlara yönelin.

Nemliliği artırmak için hyalüronik asit ve pantenol tercih edin.

Akneye yatkın bir cildiniz varsa salisilik asit ve niasinamid kullanabilirsiniz.

Cilt bakımı rutininizin geri kalanında olduğu gibi, yüz serumu seçmek de cilt tipinize ve istediğiniz etkiye göre oldukça kişiseldir. Cildinizi anlamanıza ve en iyi ürünleri seçmenize yardımcı olabilecek bir dermatologla konuşmak en doğru yöntem olacaktır.

Ne zaman kullanılmalı?

Ugonabo, bir serumu ne sıklıkta uyguladığınızın "bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanabileceğini" söylüyor, ancak belirli serumlar için bilinen bazı uygulamalar var. Örneğin C vitamini için sabahları günde bir kez, retinol içinse günde bir kez geceleri öneriliyor. Tabii ki kullandıktan sonra güneş kreminizi ihmal etmemelisiniz. Hyaluronik asit bazlı serumlar günde bir veya iki kez kullanılabilir. Peeling serumları (AHA'lar, BHA'lar) ise haftalık (haftada en fazla iki kez) kullanılabilir.

Nasıl kullanılır?

Ugonabo, yüz serumlarının daha yüksek konsantrasyonlarda aktif bileşen içerdiğini, bu nedenle daha fazla yol kat edebileceğini ifade ediyor. Serumların genellikle birkaç damlası yeterlidir, ancak spesifik talimatlar ürüne göre değişeceğinden her zaman ambalajda okumanız gerekiyor.

Her iki uzman da genel uygulama kuralının en ince üründen en kalın ürüne doğru ilerlemek olduğu konusunda hemfikirdir. Serumlar genellikle yüzünüzü yıkadıktan sonra, ancak nemlendiriciler ve güneş koruyucular gibi daha ağır ürünlerden önce uygulanır.

Nemlendirici ve güneş kremine yine de ihtiyaç var mı?

Kısa cevap "evet". Ugonabo, bazı serumların cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirebileceğini, dolayısıyla korumanın çok önemli olduğunu söylüyor. Bosley ayrıca nemlendiricilerinizin ve güneş koruyucularınızın da serumlarınızla aynı aktif bileşenlere sahip olmamasını da tavsiye ediyor çünkü "çok fazla aktif veya örtüşen içerik cilt tahrişine yol açabilir ve cildiniz için belirlediğiniz hedeflerinizi geciktirebilir."

En sık yapılan hatalar

Ugonabo, "Gördüğüm en büyük sorun, insanların özellikle topikal C vitamini veya retinol serumları gibi ürünlerde miktar açısından aşırıya kaçması" diyor. Birkaç damla her zaman yeterli olur. Bosley de bunu onaylıyor: "Serum uygularken yapılan iki yaygın hata, çok sık uygulamak ve çok fazla uygulamaktır" diye ekliyor. İstenilen alana eşit şekilde yayılmış ince bir tabaka (genellikle birkaç damla) uygulanmasını öneriyor.

Bir diğer hatanın da damlalığı veya aplikatörü doğrudan cilde uygulamak olduğunu ve bunun da kirlenmeye neden olabileceğini ekliyor. Serumları önce ellerinize alın veya aplikatörü cildinize dokundurmadan cilt üzerinde gezdirin.

Son olarak...

Yüz serumları, belirli cilt bakımı endişelerini gidermek için yoğun konsantrasyonlarda aktif bileşen içeren hafif cilt bakım ürünleridir. Tüm serumlar aynı sonuçları vermez, bu nedenle cilt tipinize ve istediğiniz hedeflere uygun olanı seçmek isteyeceksiniz. Amacınız ister ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü en aza indirmek, cildinizin nemini artırmak, ister hiperpigmentasyonu tedavi etmek olsun, rutininize bir serum eklemek işinizi halletmenize yardımcı olabilir. Aklınızdaki tüm sorular için dermatoloğunuzun uzmanlığına başvurun.

Referans: Essence Gant. "How to Use Face Serums Like a Dermatologist". Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/how-to-use-face-serum-8598451. (27 Şubat 2024).