Duşta yüzünüzü yıkıyorsanız...

Görünüşte masum olan bu alışkanlık cildinize zarar veriyor olabilir...

Duşta yüzünüzü yıkıyorsanız...
Güzellik
26 Temmuz 2021 Pazartesi

Uzun duş almayı seviyorsanız, cildinizi uzun bir süre daha yüksek sıcaklıklara maruz bırakıyorsunuz demektir. Ekstra ısı, hassas cilde zarar verebilecek tahrişlere neden olabilir. Aynı zamanda akneye de sebep olabilir. Uzmanlar yüzünüzü duşta yıkarken dikkatli olmanızın en iyisi olduğunu söylüyor. Suyun sıcaklığını doğru ayarlamak, cildinizin bakımı için oldukça önemli.


Duşta yüzünüzü yıkamak akneye sebep olur mu?

Kaliforniya'dan dermatolog Ivy Lee, roza hastalığını (gül hastalığı) tetikleme potansiyeline sahip olmasına rağmen duşta yüzünüzü yıkamanın akneye neden olabileceği iddialarının doğru olmadığını söylüyor. "Duşta yüzünüzü yıkamanın sivilceyi şiddetlendirdiğine dair bir kanıt yok ancak duşta uzun süre kalırsanız, duşun rosaceayı (gül hastalığı) şiddetlendirme olasılığı var" diyor. "Isı ve nem kutanöz kan damarlarını genişletebilir." diye de ekliyor.


Londra merkezli yüz bakımı uzmanı Abigail James, duşta yüzünüzü yıkamanın sivilcelere neden olmadığını veya daha da kötüleştirmediğini kabul ediyor. James, "Aknenin nedenleri karmaşıktır: hormonlar, stres, yanlış cilt bakımı, kötü beslenme, cildin aşırı soyulması, makyajda tahriş ve yukarıdakilerin herhangi bir kombinasyonu (katkıda bulunan faktörler olabilir)" diyor.


Duş alırken bunları yapmayın!
Duş alırken bunları yapmayın!


Sıcak su iyi mi yoksa kötü mü?

Uzmanlar, duşta yüzünüzü yıkamanın cildinize zarar vermeyeceği veya sivilceye neden olmayacağı konusunda hemfikir, ancak suyun sıcaklığını kavurucu sıcaklığa ayarlamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bu sebeple sıcak su yerine ılık suyla duş almak en iyisi. "Düzenli olarak cilde sıcak su uygulamak pek iyi değildir. Haftada bir veya iki kez ise sorun değil, ancak her gün uygulamak doğru değil. Bu yüzden suyun sıcaklığını azaltmak gerekir. Ya da daha da iyisi, soğuk duşu tercih edin.” diyor James. Lee de bunu kabul ediyor. "Günde bir veya iki kez ılık suyla ve kısa bir süre cildi yıkamak ideal olandır, çünkü sıcak su cildi kurutur ve cildin doğal yağlarının azalmasına sebep olur."


Yüzünüzü duştan önce mi yoksa sonra mı yıkamalısınız?

İster duşta yüzünüzü yıkamayı seviyor olun, ister lavaboda yıkamayı tercih ediyor olun, ister kirden arındırmak için krem temizleyiciler kullanmayı seviyor olun, önemli olan kısım bunu düzenli olarak yapmanızdır. Lee'ye göre sabah ve gece temizlemeye odaklanmak, bunu duştan önce mi, sırasında mı yoksa sonra mı yapacağınız konusunda endişelenmekten daha iyidir.


Yüzünüzü akşam mı yoksa sabah mı yıkamalısınız?

"Düzenli ve günlük yüz temizliği, cilt sağlığını korumak için önemlidir. Akşam temizliği önemlidir, çünkü akşam temizliği cildinizde gün boyunca biriken kiri ve makyajı giderir." diyor Lee. Lee'ye göre sabah temizliği ise isteğe bağlıdır. Güne yağlı bir ciltle uyanırsanız veya gece boyunca cildinizde silmeden bıraktığınız ürünü çıkarmak istiyorsanız temizlemek en iyisi.


Referanslar:

Reema Patel ve Victoria Stokes. "Why Shouldn’t You Wash Your Face in the Shower?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/why-shouldnt-you-wash-your-face-in-the-shower. (30 Mart 2021).


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