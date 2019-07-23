Saç kurutma makinesi kullanırken yapılan 15 hata

Kadınlar için saçları en önemli aksesuarlarıdır. Peki saçlarınızı kuruturken neleri yanlış yapıyorsunuz?

1- Saçı sadece sıcak havayla kurutmak

Saçınızı kuruturken soğuk hava özelliğini kullanmak saçınızın nemli kalmasını sağlar. Bu da saçınıza daha kolay şekil vermenize yardımcı olur.

2- Hava akımını yanlış yönden sağlamak

Saçlarınızı kökten ucuna doğru kurutmanız daha doğrudur. Aksi şekilde kurutmanız, kafa derinizin tahrip olmasına ve saçlarınızın karışmasına sebep olur.

3- Saç kurutma makinesini yanlış şekilde tutmak

Saç kurutma makinesini kalem tuttuğunuz elinizle tutmaya alışkın olabilirsiniz. Fakat aslında bu elinizle saçınızı şekillendirmeli diğeriyle de saç kurutma makinesini tutmalısınız. Çünkü güçlü olan elinizle saçınızı şekillendirmeniz daha mantıklıdır.

4- Saçı aşağıya doğru çekmek

Saçınızı kuruturken veya tararken aşağıya doğru çekerseniz hacimli olmasını engellersiniz. Bunun yerine saçlarınızı ucundan köküne doğru tararken saç kurutma makinesini saçlarınıza tutun. Böylelikle saçınız daha hacimli ve canlı gözükecek.

5- Saç kurutma makinesini kafaya çok yakın tutmak

Eğer saç kurutma makinesini saçınıza çok yakın tutarsanız saçlarınızın kırılmasına sebep olursunuz. Aynı zamanda saç deriniz de yanabilir. Kafanızla makine arasında olması tavsiye edilen mesafe yaklaşık 30 cm'dir.

6- Saçı bölümlere ayırmamak

Çoğu zaman saçımızın tamamını parçalara bölmeden, sadece saç kurutma makinesini öne ve arkaya hareket ettirerek kurutmaya çalışırız. Bunun aksine saçı 4-5 parçaya bölmek kurutma sürecini hızlandırır. Dikey (alnınızdan boynunuza kadar) ve yatay (iki kulağınızın arası) olmak üzere hayali iki çizgiyle saçlarınızı dörde ayırmanızı öneririz.

7- Saçı havluya sarılı şekilde çok uzun tutmak

Saçınızı 30 dakikadan fazla havluya sarılı şekilde, özellikle de havlunuz pamuklu kumaştan yapılmışsa, tutmamalısınız. Çünkü havlunun kumaşı saçınıza sürtündüğünde saçınızı hassaslaştırır ve bu da kuruturken saçınızı kırılmaya daha yatkın yapar. Bunu engellemek için saçınızı daha yumuşak bir havluya sarmalı ve maksimum 10 dakika sarılı bir şekilde tutmalısınız.

8- Saçı ısıdan korumamak

Eğer saçınızı haftada bir veya daha fazla kez kurutuyorsanız ısıdan korumaya yardımcı ürünleri kullanmanızı öneririz. Saçınıza uygun olan ürünleri seçerken kuru saçlara sahipseniz alkol içeren ürünlerden uzak durmanızı öneiririz. Aynı şekilde yağlı veya normal saçlarınız varsa da yağ temelli ürünlerden uzak durmalısınız.

9- Saç kurutma makinesinin başlığına dikkat etmemek

Saçınızı, makinenizin dar başlıklı ucuyla kurutmalısınız. Bu ucu kullanmak, saçlarınızın karışmasını ve uçlarının kırılmasını engelleyecektir. Aynı zamanda saçınızın fazla ısınması da engellenir. Ayrıca bu başlıkla direkt olarak saçlarınızın kökünü kurutmak saçınızın daha hacimli görünmesini sağlar.

10- Saçı kurutur kurutmaz dışarı çıkmak

Saçınızı kuruttuktan sonra hemen dışarı çıkmamalısınız. Çünkü sıcaklığın ani olarak değişmesi hem saçınızı kabartır hem de saç derinize zarar verir.

11- Saçı kurutmaya vigoyla başlamak

Saçlarınızı bu şekilde kurutmaya başlamanız saç uçlarınızın daha çabuk kırılmasına ve saçlarınızın karışmasına sebep olur. Bu yüzden düşük ısıda ve dar uçlu başlıkla kurutmaya başlamanız daha mantıklı olacaktır. Biraz böyle kuruttuktan sonra vigo başlığı takabilirsiniz.

12- Saç kurutma makinesinin başlığının yapıldığı maddeye dikkat etmemek

Başlıklar metal, seramik veya plastik olabilir. Seramik veya plastik başlık kullanmak saçınızı şekillendirmenizi kolaylaştırırken metal başlıklar hızlı ısındığından saçınıza zarar verir.

13- Saç kurutma makinesini temizlememek

Saç kurutma makinenizde biriken kir, sadece makineye değil saçınıza da zarar verir. Hava deliklerine biriken toz, kir ve saç kremi ürünler hava akımını yavaşlatır, bu da makinenin içindeki hava sıcaklığının artmasına sebep olur. Sonuç olarak makineniz ya bozulur ya da tutuşur. Bu yüzden saç kurutma makinenizi temizlemek oldukça önemlidir. Eğer makineyi haftada bir kullanıyorsanız ayda bir kez, daha fazla kullanıyorsanız da iki haftada bir temizlemeniz önerilir.

14- Saçı en yüksek sıcaklıkta kurutmak

Bu da yapılan en temel hatalardan biridir. Saçınızı bu şekilde kurutmanız saçınızın fazla kurumasına ve kolay kırılır bir hale gelmesine sebep olur. Yüksek sıcaklığı sadece özel durumlarda kullanmanızı öneririz. Örneğin saçlarınız kıvırcıksa ve düzleştimeniz zorsa yüksek sıcaklık kullanabilirsiz fakat diğer zamanlarlarda orta sıcaklığı kullanmalısınız.

15- Saç kurutma makinesini sabit tutmak

Saç kurutma makinenizin açısını değiştirmek, sağa-sola veya öne-arkaya hareket ettirmek saçınızı şekillendirmenizi kolaylaştırır. Aynı zamanda saçınızı daha kısa sürede kurutmanızı sağlar.