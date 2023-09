Glikolik asit ne işe yarar? Glikolik asit nasıl kullanılır?

Glikolik asit, şeker kamışından elde edilen suda çözünür alfa hidroksi asit yani AHA grubundan. Aynı zamanda cilt bakım ürünlerinde en fazla kullanılan AHA'lardan birisi. AHA'lar bitkilerden gelen doğal asitler olarak bilinirler. Cildinizin absorbe etmesi çok kolay olan küçük moleküllerden oluşurlar. Dolayısıyla bu durum, onların kullanımını ince çizgileri yumuşatmak, cilt dokusunu iyileştirmek ve diğer yaşlanma karşıtı çözümler için ideal kılıyor.

Glikolik asit ne işe yarar?

Glikolik asit, AHA'lar arasında en küçük boyutlu moleküllere sahip olan asit. Dolayısıyla cilt tarafından kabulü en hızlı olan asitlerden biri. Temel çalışma prensibinin hücre yenilenmesini hızlandırmak olduğunu ve bu sayede işe yaradığını söyleyebiliriz. Başka bir deyişle cilt hücrelerini bir arada tutan bağları çözer. Bu sayede cildinizin ölü deri hücrelerini kendi başına yapabildiğinden daha hızlı bir şekilde dökme yeteneğine sahip.

Glikolik asit cildinizin daha fazla kolajen üretmesine de yardımcı olur. Kolajen; cildi sıkı, dolgun ve elastik yapan proteindir. Ayrıca kemiklerinize ve bağ dokularınıza güç verir. Yaşlandıkça cildiniz daha az kolajen üretmeye başlar. Glikolik asidin de sağladığı bu yardımla birlikte kolajen üretiminizin yavaşlamasını engellemeye çalıştığını söylemek yanlış olmaz.

Glikolik asitin cilde etkileri neler?

Glikolik asit, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı oldukça popüler bir cilt bakım içeriği olmaya başladı:

Yaşlanma karşıtı: İnce kırışıklıkları yumuşatır ve cildin tonunu ve dokusunu iyileştirir.

Nemlendirme: Cildi dolgunlaştırır, yaşlanmasını ve kurumasını önler.

Güneş hasarı engelleyici: Güneş hasarından kaynaklanan koyu lekeleri giderir ve kolajen üretiminizin güneşten olumsuz etkilenmesini yavaşlatır.

Aydınlatma: Düzenli kullanıldığında cildi aydınlatır.

Eksfoliasyon: Kıl dönmesini önler ve cildin ölü derileri atmasına yardımcı olarak gözeneklerinizin daha küçük görünmesini sağlar.

Akne karşıtı: Özellikle kapalı komedonları, siyah noktaları ve iltihaplı sivilceleri önlemek için gözenekleri temizlemeye yardımcı olur.

Glikolik asidin her ne kadar yara izlerini iyileştirmeye yardımcı olduğu söylense de yara izleri için başka tedavi yöntemleri uygulanması gerekmekte. Glikolik asit ancak sivilcelerin ardından kalan lekelerin azalmasına yardımcı olur.

Glikolik asit kullanmadan önce

Glikolik kullanmaya başlamadan önce tabii ki dermatoloğunuza danışmalısınız. Cilt yapınıza ve ihtiyacınıza uygun içeriğin glikolik olduğuna karar vermesi durumunda başlayabileceğinizi unutmayın. Her şeyden önce, glikolik asit içeren ürünleri kullanırken güneş kreminiz ihmal etmemeniz gereken ürünlerin başında geliyor. Tüm AHA'lar gibi, glikolik asit de cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirir. Glikolik asitinizin yararlarından olan lekeleri açmak özelliğinin tam tersi birözellik gösterip cilt lekelerine sebep olmasını istemiyorsanız güneş kreminizi ihmal etmemeli ve gün içerisinde yenilemelisiniz.

Bunun dışında cildiniz glikolik asitle yeni tanıştığından cildinizin bu aside alışmasına izin verin. İlk olarak haftada 1 veya 2 defa kullanmayı deneyin. Cildinizde tahrişe veya kızarıklığa yol açmıyorsa doktorunuzun önerdiği şekilde ve kullanım sıklığında tercih edebilirsiniz. Başlangıç olarak konsantresi düşük olan ürünlerle başlayın. Oranları %10'a kadar varan bir asitle başlangıç yapmak cildinizde olumsuz etkiler yaratabilir. Ayrıca ilk birkaç uygulamanın ardından cildinizin biraz da olsa sertleşmesi normal kabul ediliyor. Esasen bu durum asidin işe yaradığını gösterir.

Halihazırda cildinizi hızla eksfoliye edip soyan herhangi bir ürün ya da topikal retinoidler kullanıyorsanız glikolik asit kullanmamalısınız ya da doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmalısınız. Son olarak diğer birçok cilt bakım içeriği gibi glikolik asit etkili ürününüzün göz altlarınıza ve dudak kenarlarınıza değmemesine dikkat etmelisiniz.

Referans: Angela Palmer & Casey Gallagher. "How to Use Glycolic Acid in Your Skin Care". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/glycolic-acid-15774. (24 Kasım 2022).