Androgyn (Androjen): Androjen kelimesi, erkek ve kadın modasında aynı kesimlerin, kumaşların ve detayların kullanılması anlamına geliyor. Tam anlamıyla cinsiyetsizliği ifade eden bu terimi, bu sezon unutmayın.

Animal print (Enimıl pirint): Hayvan deseni. Leopar ve kaplan desenli kıyafetler, aksesuvarlar için kullanılıyor. Şu sıralar çok duyacaksınız, çünkü çok moda.

Baggy (Beggi): Bol anlamına geliyor. Genellikle bol kesim pantolonlar için kullanılıyor. Bol pantolon fırtınasıyla bu kelimeyi ezberleyeceğiz.

Bootie (Buuti): Bu sezon tahtını diz hizasındaki çizmeler sallasa da bilekte biten bot anlamına gelen bootie, ayakkabılarla boy ölçüşecek.

Brocard (Brokar): Sırma ve gümüş işlemeli ipekli kumaş anlamına gelen brocard yeni sezonda özellikle kadifelerle karşımıza çıkıyor.

Clutch (Kılaç): Türkçe kelime anlamı tutmak/kavramak olan cluth, modaya askısız ve elde taşınan çantaları tarif etmek için hızla giriş yaptı. Yeni sezonda da birbirinden çekici clutch çantalar elinizden düşmeyecek.

Cool chic (Kuul şik): Şık, feminen ve çabasız görüntünün adı. Evet, bu sezon cool chic olmak herkesin hayali. Dandy-look (Dandi luk): Erkek kıyafetleriyle feminen görünmek. Erkek arkadaşınızın gardırobundan ceket, küçük yelek, gömlek, şapka ve ayakkabılarını ödünç alın, üzerinizde feminenleştirdiğiniz parçalarla siz de dandy-look’a sahip olabilirsiniz. Ne de olsa bu sezon erkek kıyafetleri çok moda. Degage (Degaje): Kıyafetin yaka ya da göğüs kısmında kumaşın gevşek bırakılmasıyla elde edilen kesime verilen isim olan degaje bu sezon özellikle gece elbiselerinde çok moda. Drape (Drape): Yeni sezonun öne çıkan trendlerinden olan drape, kumaşın kat kat büzülerek kullanılması demek. Özellikle etek ve elbiselerde dikkat çekiyor. Flat (Flat): Düz, yassı topuk anlamında kullanılan flat, yüksek ökçelere alternatif. Full skirt (Ful sikört): Bele oturan, aşağıya doğru genişleyen diz boyundaki kloş etek anlamında kullanılıyor. High heel (Hay hiil): Yüksek ökçeler! Giderek daha çok yükseliyorlar. Bu sezon yüksek ve küt topuklar moda.

It (İt): Hem moda hem de cool anlamında kullanılıyor; it bag (çanta), it jean gibi... Ayrıca It terimi artık tarzlarıyla öne çıkan popüler ve stil sahibi insanlar için de kullanılmaya başlandı; "it girl (kız)" gibi... Bakalım bu sezonun it'leri neler ve kimler olacak. Lady Chic (Leydi şik): Hanım hanımcık ama aynı zamanda da seksi. Klasik parçaların kusursuz yorumu. Masculin (Maskülen): Erkeksi. Bu sezon erkeksi kadınlar görmeye hazır olun. Moccasin (Mokasen): Bağcıksız ayakkabı. Genellikle de süet erkek ayakkabıları için kullanılan bir terim. Bu sezon kadın modasında da mokasenler çok moda. Must Have (Mast hev): "Olmazsa olmaz" anlamına geliyor. Her sezon bir "must have" listemiz oluyor. Bu sezonun must have'lerini bir kenara not aldınız mı? Orient (Oryent): Bu sezon Batı'yı bir kenara bırakıp Uzakdoğu etkisinin hissedildiği oryantal modasına "Merhaba" demeye hazır olun. Uzakdoğu çizgilerinin hâkim olduğu orient rüzgârı esecek.

Peplum (Peplum): Sezonun en hit parçalarından biri olan peplum, ceket, elbise ve eteklerin bel kısmına monte edilmiş ek bir etek parçası şeklinde kullanılıyor. Pencil Skirt (Pensıl sikört): Türkçe tam karşılığı; kalem etek demek. Dar siluetli, dize doğru giderek daralan diz boyunda etek. Çok seksi ve şık duruyor. Retro (Retro): Modada geçmişe dönüş eğilimi için kullanılıyor. Yeni sezonda 20’ler ve 50’lerle yine retro hâkim olacak. Stiletto (Stiletto): Artık neredeyse anlamını bilmeyenin kalmadığı moda terimi stiletto, yüksek ve ince topuklu kadın ayakkabısı demek. Yine ve her zaman çok moda. Tweed (Tüvit): Yüzeyi kabarık olarak dokunmuş yünlü kumaş. Chanel tarzı tweed ceketleri seviyoruz. Used-Look (Yuuz luk): “Kullanılmış gibi görünen” demek. Yeni olmasına rağmen, uzun zaman giyilmiş ve yıpranmış gibi görünen kıyafetleri tanımlayan bir terim. Vintage (Vintıc): Son senelerde fazlasıyla karşımıza çıkan vintage, geçmiş döneme ait tek ve özel parça ya da koleksiyonlara verilen isim. Bu nedenle ikinci el ancak klasik parçalar için sıklıkla kullanılıyor vintage terimi.

