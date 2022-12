Nar kırma ritüeli nedir? Neden nar patlatılır?

Bazılarımızın büyüklerinden görerek uyguladığı; bazılarımızın ise sosyal medyadan öğrendiği nar kırma geleneğinin kökenleri antik çağlara dayanıyor. Yunan mitolojisinde şifa, bolluk, bereket ve doğurganlığı temsil eden nar; Eski Mısır'da yaşamın sembolü olarak, Anadolu'da ise bereket tanrıçası figürlerinin elinde karşımıza çıkıyor. Bu anlamlarından ötürü uzun yıllar boyunca yeni yıla yaklaşırken haneye bolluk, bereket, sağlık girmesi için kapı önünde nar patlatılır.

Nar kırma veya nar patlatma olarak bilinen bu ritüel genellikle 21 Aralık'ta veya yılbaşı gecesinde gerçekleştirilir. Bu ritüele göre evin önünde hızla yere atarak patlatılan nar taneleri ne kadar geniş ve uzak alana yayılırsa, bereket ve bolluğun o yıl, o evde o kadar çok bulunacağına inanılır. Ancak günümüzde, apartman hayatında bunu yapmak biraz zor olduğu için nar bir poşete konulabilir.

Bir adet iri narı alın. Ortamınız müsaitse poşete koymadan, değilse bir poşetin içine koyarak ve poşetin ağzını bağlayarak, bolluk, bereket dileklerinizle birlikte hızlıca yere atıp patlatın. Narınızı poşete koymanın diğer bir güzel kısmı ise narı ziyan etmeyecek olmanız zira poşetin içinde patlayan nar tanelerini ayıklayarak tüketmeniz de bolluk ve bereket açısından doğru bir hareket olacaktır.

