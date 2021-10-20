Evde saç jölesi nasıl yapılır?

Uzun süre uğraşıp şekil verdiğiniz bukleleri daha uzun süre muhafaza etmek veya sıkıca topladığınız saçlarınızdan pürüzsüz bir görüntü elde etmek gibi birçok amaçla jöle kullanabilirsiniz fakat kimyasal içerikli jöleler saçınızı katılaştırır ve sertleştirerek kırılmalara zemin hazırlayabilir. Saçınızı korurken güzel bir görüntüden mahrum kalmamak için evde bulabileceğiniz malzemelerle oldukça basit bir şekilde saç jölesi yapabilirsiniz.

Doğal saç jölesi nasıl yapılır?

Jelatinli saç jölesi yapılışı:

Jelatin, saçı güçlendirici etkisi olan keratin proteinleri içerir. Özellikle hasarlı bölgelere iyi yapışır ve saç kütikülünü düzleştirmeye, parlaklığı artırmaya ve kırılmayı azaltmaya yardımcı olur. Yine de bu tarifin saçınıza iyi gelmesi için jelatin kullanımında biraz cimri olmalısınız.

Yarım/çeyrek çay kaşığı jelatin tozu

Yarım su bardağı kaynamış su

Bu çok basit iki malzemeyle istediğiniz sertlikte bir jöle yapabilirsiniz. Daha hafif bir ürün size yeterli olacaksa çeyrek, daha güçlü bir ürün elde etmek içinse yarım çay kaşığı toz kullanın. İsteğinize göre hoş kokulu ve faydalı yağlar damlatabilirsiniz.

Aloe vera jölesi

Aloe vera harika bir saç nemlendiricisi ve saç derisi kremidir ve aynı zamanda şekillendirme jeli olarak da kullanılabilir.

Yarım su bardağı aloe vera jeli

24 damlaya kadar uçucu yağ (isteğe bağlı)

Uçucu yağlar kullanıyorsanız, bunları aloe vera jeline ekleyin ve karıştırın. Karışımı veya direkt kullanacaksanız aloe vera jelini kapalı bir kapta hava almayacak şekilde muhafaza edin.

Keten tohumundan saç jölesi

Bir su bardağından az su

1 buçuk yemek kaşığı keten tohumu

Üzerine su eklediğiniz keten tohumlarını tencerede kaynatın, kaynamaya başlayınca kısık ateşte 10 dakika kaynamaya bırakın. Sonrasında ince bir elek veya geçirgen bir bez yardımıyla süzün. Bu karışımı hava almayacak şekilde 10 gün kullanabilirsiniz.

Jölenize ekleyebileceğiniz yağlar

Doğal yağların hoş kokularından ve faydalarından yararlanmak için karışımlarınıza bunları ekleyebilirsiniz.

Nane ve biberiye: Saç büyümesini uyarır ve parlaklık katar.

Paçuli ve çay ağacı: Yağlı saçlar için faydalı gözenek kapatıcı özelliklere sahiptir.

Lavanta ve sedir ağacı: Kuru saçları nemlendirir.

Referans:

"3 Natural Hair Gel Recipes’’. Şuradan alındı: https://mommypotamus.com/diy-hair-gel/