Kirpik serumları göze zarar verir mi?

Kirpiklerin uzunluğunu, koyuluğunu ve dolgunluğunu artırmak söz konusu olduğunda, çoğu insan maskara, takma kirpik veya diğer kirpik uzatma yöntemlerine yönelir. Ancak son zamanlarda, birkaç hafta içinde kirpikleri güçlendirmek için tasarlanmış kozmetik ürünler olan reçetesiz satılan kirpik uzatma serumlarına yönelik artan bir eğilim var. Serumların uygulanması kolaydır ve günde sadece birkaç kez çubuk ile sürülmesi yeterlidir. Kirpik serumları her ne kadar popüler olsa da risksiz değildir. İşte kirpik uzatma serumları hakkında bilmeniz gerekenler...

Kirpik uzatıcı serum nedir?

Teksas'taki Westlake Dermatoloji'de bir dermatolog olan Quynh-Giao Sartor; piyasada birçok farklı kirpik uzatma serumu olmasına rağmen, çoğunun kirpik kıllarının uzamasını ve kalınlaşmasını teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Bu serumlar genellikle sıvı veya jel solüsyon formülünde bulunur ve göz kalemi sürmeye benzer şekilde kirpik kıllarının dibine uygulanabilir.

Kirpik serumlarının E ve C vitaminleri, biotin ve büyüme peptitleri içerebileceğini, bunların esas olarak saçı beslemek için işlev gördüğünü ve daha sağlıklı görünen kirpikleri destekleyebileceğini dile getirdi.

Potansiyel yan etkiler serumunuzun içinde ne olduğuna bağlıdır

Dermatoloji ve dermatopatoloji alanında çift kurul sertifikalı olan Brendan Camp: “Her kozmetik ürün gibi kirpik serumunun da potansiyel riskleri var. Büyütücü serumlar belirtildiği şekilde kullanıldığında genellikle güvenli kabul edilse de, bazı kişilerde cilt hassasiyeti, göz tahrişi ve hatta alerjik reaksiyonlar görülebilir. Her tür kirpik uzatma serumu kızarıklık, şişme, kaşıntı ve pullanma şeklinde cilt tahrişine neden olma potansiyeline sahiptir.

Prostaglandin analogları (PGA'lar) adı verilen bir bileşen içeren serumlar nadiren de olsa daha önemli bir risk taşımaktadır. PGA'lar, Sartor'un göz çevrenizdeki yağın "erimesi" olarak tanımladığı periorbital hacim kaybına neden olabilir. Bu durum pigmentasyonun artmasına, irisin (ürün gözünüze girerse) ve göz kapağı derisinin koyulaşmasına ve daha çökük bir etkiye yol açabilir.

Estetik Cerrahi Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışmada, PGA içeren kirpik uzatıcıları kullanan kişilerde prostaglandin ilişkili periorbitopati olarak bilinen bir durumun geliştiği tespit edilmiştir. Bu durum, göz kapaklarında ve orbital bölgede daha ince, kırışık ve daha koyu bir cilt gibi değişikliklerden oluşmaktadır.

Sartor, "Prostaglandin kaynaklı periorbitopati yan etkilerinin ne kadar yaygın olduğunu belirlemek zor, çünkü bu gözlemler sadece son zamanlarda vaka raporlarında yayınlandı. Sıklıklarını ve yaygınlıklarını değerlendirmek için kontrollü klinik çalışmalar mevcut değildir" açıklamasında bulundu.

Bu potansiyel yan etkilerden herhangi birinin, kişinin serumları kullanmadan önce gözünün nasıl göründüğüne bağlı. PGA serumlarına karşı kötü bir reaksiyonun diğer belirtileri arasında göz kapaklarındaki kan damarlarının belirginliğinin artması, üst göz kapağının sarkması ve göz küresinin alt beyaz dış tabakasının (sklera) görünürlüğünün artması yer almaktadır. Birçok kişinin daha koyu göz altı halkaları ile daha yorgun görünmesine yol açabilir. Prostaglandin ile ilişkili periorbitopati ile ilgili yan etkiler, kirpik serumunu kullanmayı bırakırsanız genellikle tersine çevrilebilir.

Prostaglandin Analogları (PGA) nedir?

PGA'lar başlangıçta glokom adı verilen bir göz rahatsızlığını tedavi etmek için üretilmiş bileşiklerdir. PGA'larla tedavi edilen glokom hastalarının önemli bir kısmı kirpik büyümesinde artış yaşadığından, bu bileşikler sonunda incelenmiş, üretilmiş ve kirpik büyümesini ve görünümünü uyarmada kullanımları için FDA onayı verilmiştir.

Kirpik uzatma serumlarını kullanmayı bırakmalı mısınız?

Kirpik uzatıcı serumları, özellikle de PGA'lı olanları kullanma kararının, kullanımın potansiyel fayda ve risklerinin farkında olan bilinçli tüketici tarafından verilmesi gerekmektedir. Bu faktörler arasında doğal göz renginiz (daha açık irisler koyulaşmaya daha yatkındır), cilt hassasiyetleri veya koşulları ve gözünüzün özel anatomisi yer alır. Şüpheye düştüğünüzde, en iyisi bir dermatolog ya da göz dpktpru gibi uzmana başvurmalısınız.

Kirpiklerinizi uzatmanın diğer yolları

Serum kullanmak istemediğinize karar verirseniz, uzmanlar kirpiklerinizin büyümesini ve gücünü artırmak için çeşitli alternatif yöntemler önermektedir. Bu yöntemler şunları içerir:

PGA içermeyen kirpik uzatma serumlarını keşfedin.

Kirpiklerinize nazik davranın ve gözlerinizi veya kirpiklerinizi kuvvetli bir şekilde ovmaktan veya çekiştirmekten kaçının.

Göz makyajıiçin, su geçirmeyen maskaralar ve göz kalemleri gibi durulanması kolay ürünleri tercih edin. Su geçirmez ürünlerden kaçınmaya çalışın, çünkü bunların çıkarılması ve tamamen yıkanması daha zor olma eğilimindedir.

Makyaj yapıyorsanız, göz tahrişini en aza indirmek ve kirpiklerinizi korumak için yumuşak bir makyaj temizleyici tercih edin.

Saç ve tırnak sağlığı için tasarlanmış takviyelerin de kirpik uzamasına katkı sağlamaktadır. Bu konu hakkında mutlaka bir uzmana danışın.

Yeşil çayı kompres olarak kullanmak gibi doğal yöntemleri düşünün. Yeşil çaydaki antioksidanların kirpik kıllarını, saç büyümesini olumsuz etkileyebilecek serbest oksijen radikallerinin neden olduğu oksidatif stresten korumaya yardımcı olmaktadır.

