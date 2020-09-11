Dünya mutfakları: Sanat tablosu gibi Fransız mutfağı

Yemeğe sadece mide doysun gayesiyle yaklaşmayan Fransız mutfağında, estetik yemeğin lezzetinden daha önemlidir. Sunum olmadan bir yemek asla yemek masaya gelmez. Çünkü sunum, yemeğe verilen değerdir. Bu özellikten dolayı UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde Fransız Mutfağı yer alır.

Fransız mutfağında yemek yerken öncelikle bir aperitif masaya gelir. Gurmeler de iyi bilir ki Fransız mutfak hiyerarşisi özelliğine sahiptir. Sonrasında lezzetli bir çorba veya salata ile devam edilir. Et yemekleri ve ana yemekler daha sonra ikram edilir. Gün içinde genellikle 3 öğünü geçmez.

Yemeklerindeki lezzeti ise tereyağına borçlu olan Fransız mutfağı, peynir, şarap ve tereyağı etrafında şekillenmiştir. Bizler gibi margarin ve ayçiçeği yağını çok tercih etmezler. Genel olarak domuz yağı ve tereyağı ile yemeklerini lezzetlendirirler. Ara soğuklara zeytini çok nadir eklerler çünkü Fransa zeytin yetiştirme konusunda çok gelişmemiştir. Tıpkı limon gibi. Bu yüzden salatalarına sirke ekleyerek yeme alışkanlıkları yaygındır.

Severek yediğimiz krep, onlar için vazgeçilmez bir tatlıdır. Son zamanlarda ülkemizde de renk renk satışa sunulan makaron aslında İtalyan tatlısıdır. Fakat Fransa’da tarifi biraz daha gelişmiştir ve tüm dünyaya makaron sevdası yayılmıştır. Bu tatlıların yanı sıra, dondurmalı Peach Melba, çikolatalı mus, bir tane ile doyması mümkün olmayan ekler, krep ve tartın karışımı hissiyatını veren Galette, deniz kabuğu şemaliyle Madelaine tatlıları Fransız mutfağında damakları lezzetlendiren, mutluluk veren nefis tatlılar arasında yer alır.

Fransız mutfağından bir tarif: Fransız soğan çorbası

Fransız soğan çorbası için malzemeler (4 kişilik):

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet iri soğan

2 -3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz şeker

yarım tatlı kaşığı kekik

2 yemek kaşığı un

2 lt ( 10 su bardağı ) et veya tavuk suyu / normal su

8 dilim baget ekmek

1 diş sarımsak

400 gr rende gravyer peyniri (tercihen kaşar)

Hazırlanışı:

1- Soğanları yarımay şeklinde çok ince doğrayın. Sarımsakları olabildiğince ince olacak şekilde kıyın. Tencereye zeytinyağı ve tereyağının tamamını alın. Soğanları ilave edin ve yumuşayıp hafif kahverengileşene kadar kavurun. Sarımsak , şeker ve kekiği de ilave edin ve kavurmaya devam edin. Yaklaşık olarak 40 dakika sürekli karıştırarak soğanların tamamen kahverengiye dönmesini sağlayın. Dikkat edin soğanlar yanmasın.

2- Üzerine unu serpip yedirin. Et / tavuk suyunu koyup kaynamasını bekleyin. Üzerinde oluşan köpüğü kaşıkla alın. Ardından tencerenin altını kısın ve yaklaşık 50 dakika pişmeye bırakın.

3- Ekmeklerin üzerine sarımsak sürün ve ister fırında isterseniz tavada ekmekleri kızartın. Çorbanızı ara ara kontrol edin. Peynirinizi rendeleyin.

4- Çorbanızı ocaktan aldıktan sonra fırına dayanıklı kaselere alın ve üzerlerine kızarttığınız ekmeklerden bir dilim ve onların üzerlerine tamamen örtecek şekilde rende peynir ekleyin. Ardından fırına verin ve peynirler eridiğinde fırından alıp sıcak olarak servis edin.

Not: Soğanları kavururken ocağın ısısını iyi ayarlamalısınız , çünkü soğanlar yanmamalı sadece kavrulmalılar. Yanmış soğanlar acımtırak bir tat bırakacağından çorbanızın lezzetini olumsuz yönde etkiler.