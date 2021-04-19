Bebeklerde kulak deldirme hakkında bilmeniz gerekenler

Bebeklerin kulağını erken dönemde deldirmek bazı zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre bebeğiniz en az 6 aylık olana dek kulaklarını deldirmemelisiniz.

Bebeklerde kulak deldirme hakkında bilmeniz gerekenler
Anne - Baba
19 Nisan 2021 Pazartesi

Bebeklerin kulaklarını deldirme konusu ebeveynler arasında fikir ayrılıklarına sebep olabiliyor. Kimi ebeveyn kulak deldirme konusuna temkinli yaklaşırken kimi kulak deldirmenin herhangi bir sakıncası olmayacağını düşündüğünü belirtiyor. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre ise bebeğinizin kulağını deldirmek için en az 6 aylık olmasını beklemelisiniz. Aksi taktirde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.


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Bebeğinizin canı yanabilir

Kaç yaşında olursanız olun kulak deldirmenin ya da piercing taktırmanın canınızı yakacağını tahmin edebilirsiniz. Aynı şey bebeğiniz için de geçerli ve hatta fazlası bile var! Bebeğinizin kulağını erken dönemde deldirdiğinizde kulakları kızarıp hassas bir hâl alabilir. Aynı zamanda kulağına dokunmamak ise enfeksiyon kapma riskini en aza indirmek için önemlidir. Fakat bebeklerin hareketlerini öngörmek ve kontrol etmek zordur. Aynı zamanda bebeğiniz siz fark etmeden küpesini kulağından çıkarıp yutabilir ya da boğulabilir.

Bu kararı ona bırakın

Elbette ki küçük bebeğinize kulağını deldirmek isteyip istemediğini sormak anlamsız olacaktır. Fakat bebeğinizin kulağını deldirmeden önce ilerleyen yıllarda çocuğunuzun bu durumdan hoşnutsuz kalabileceğini de düşünmelisiniz. Kulak deldirme süreci her yaşta ufak bir acı yaratacağından bu kararı ilerleyen dönemler için çocuğunuza bırakmak daha doğru bir karar olabilir.


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Kulak deldirmek kalıcıdır

Kulak delikleri zamanla kapanabilir fakat bazı kulaklarda kulak delikleri yara oluşumuna ve deliğin kalıcı olmasına neden olabilir. Çocuğunuz ilerleyen yıllarda bundan hoşlanmayabilir ve sizi bu durum için suçlayabilir.


Enfeksiyona neden olabilir

Kulak deldirme işlemi çok dikkatli bir şekilde yapılsa bile her zaman enfeksiyon kapma riski vardır. Deldirilen kulağın bakımının ve temizliğinin çok iyi bir şekilde yapılması gerektir. Şişme ve ağrının yanı sıra kulak deliğinde keloid denilen bir durum ortaya çıkabilir. Bu nedenle küpenin kulak deldirildikten sonra en az 6 hafta boyunca çıkarılmaması önerilir.


Çeviren: Dilara Koru


Referans: BrightSide. Why Piercing Your Baby’s Ears Might Not Be a Good Idea. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/why-piercing-your-babys-ears-might-not-be-a-good-idea-801674/


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