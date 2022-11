Evinizi ne sıklıkta temizlemelisiniz?

Temiz bir eve sahip olmak tek bir şeyden geçer; kirletmemek! Günlük hayatın yarattığı toz ve kirleri önlemek mümkün olmasa da bunların birikmesine izin vermek, altından kalkılamayacak bir iş yükü getirebilir. Her gün her yeri temizlememek de mümkün olmadığı kadar gereksizdir. İhtiyacınız olan şey, doğru zamanda ve doğru miktarda temizliktir. Neyi ne zaman temizleyeceğinizi anlamanıza yardımcı olmak için, evinizi ne sıklıkta temizlemeniz gerektiğini burada bulabilirsiniz.

Evinizi ne sıklıkla temizlemelisiniz?

1- Günlük

Her yeri günlük temizlemek, size gereksiz bir yük olabilir ancak bazı yerleri kısa bir sürede temizlemek, daha büyük bir işten de kurtarabilir. Özellikle her gün kullanılan yerler, ufak bir dokunuşunuzu gerektirebilir.

Mutfak:

Düzenli olarak yemek yapıyorsanız, mutfağı her gün temiz tutmak bir zorunluluktur. Bulaşıkları yıkayın, tezgahı silin ve günlük yemek pişirme bittiğinde dökülenleri süpürün ve paspaslayın.

Yüzey alanları:

Yemek odası masaları, kahvaltı köşeleri veya sehpalar gibi yerlerde yiyecek tüketiliyorsa, bakteri üremesini engellemek için silin ve aşağıdaki zemine düşen kırıntıları süpürün. Dağınıklığı toplamak, bir evi düzenli hissettirmek için uzun bir yol kat edebilir. Masaları, tezgâhları, kitap veya kişisel eşyaları toplama eğiliminde olan tüm yüzeyleri günlük olarak temizleyin. Evin etrafında toplanan tüm oyuncakları toplayın. Battaniyeleri katlayın ve güne zinde başlamak için yataklar yapın.

2- Birkaç günde bir

Banyo lavabosu:

Bu alan, el yıkamak ve diş fırçalamaktan makyaj ve saç ürünleri kullanmaya kadar çok fazla hareket alıyor, bu nedenle haftada birkaç temizlik gerektirebilir. Lavabonun hızlı ve kolay temizlenmesi için dezenfekte edici mendilleri banyonuzda saklayın. Lavabonun, musluğun ve kulpların silinmesi mikropları ve bakterileri yok ederken bu sık kullanılan alanı parlatır.

Genel dağınıklık:

Ayakkabıların veya kıyafetlerin toplandığı her yerde mücadele etmek için telefonunuzda 10 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın: koridor, çalışma masaları veya kıyafetlerinizin üzerinde biriktiği sandalyeleri toparlayın. Bu alanların ne kadar çabuk toparlanabileceğine şaşıracaksınız ve birkaç günde bir biraz ilgi göstererek dağınıklığı minimumda tutacaksınız."

3-Haftalık

Sık dokunulan alanlar:

Lamba düğmeleri, kapı kolları, TV uzaktan kumandaları ve oyun konsolu kontrolleri gibi noktaları düşünün. Haftada bir kez hızlı bir şekilde silmek mikropları uzak tutabilir. Her gün kullanılan bu alanların ne kadar kirlendiğine şaşıracaksınız.

Banyolar

Banyo haftalık olarak temizlenmesi gereken bir alandır. Banyonuza her gün birçok mikrop ve bakteri giriyor ve banyolar tipik olarak daha yüksek nem içeriğine maruz kaldığından küf ve mantarın gelişmesi için bir fırsat yaratır. Aynaları, tuvaletleri ve lavaboları temizleyin, küvetleri veya duşları silin ve kullanılmış havluları ve banyo paspaslarını yıkayın. Çöp sepetlerini boşaltın ve yerleri süpürün.

4- Birkaç haftada bir

Buzdolabı:

Son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş yiyecekleri çıkarmak, rafları ve çekmeceleri silmek ve bozulmak üzere olan yiyeceklerle bir yemek planlamak için birkaç haftada bir buzdolabını ele almak önemlidir. Buzdolabınızın düzenli olarak temizlenmesi, taze kokmasını sağlayacak ve eski yiyecekler üzerindeki küf oluşumunu ortadan kaldıracaktır.

Yerler

Düzenli olarak süpürmenin yanı sıra, birkaç haftada bir zeminlerinizi kapsamlı bir şekilde temizlemeniz gerekir. Zeminleri temizleyin ve paspaslayın, giriş yollarına ve yoğun trafik alanlarına ekstra dikkat gösterin. 2 haftada bir paspaslamak, zeminde biriken polen, evcil hayvan kepeği ve tozu çekmenin harika bir yoludur. Bu küçük parçacıklar, düzenli olarak temizlenmezlerse diğer yüzeylere yolunu bulurlar, bu nedenle zeminlerinize özen gösterin.

Duş/küvet

Banyonuzu haftalık olarak temizlemeyi hedeflemeniz gerekse de, birkaç haftada bir duş ve/veya küvetinize biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Duş veya küvet alanınızı derinlemesine temizleyin, fayansları ve duşa kabini temizleyin. Banyolar nem toplamaya eğilimlidir ve küvetin ve duşun düzenli olarak temizlenmesi nemli ortamda küf ve bakterilerin gelişmesini engeller. Bu aynı zamanda suyunuzdaki minerallerin derz, fayans ve duş perdelerinde birikmesini önler.

Bitkiler:

Geniş, düz yapraklı bitkiler, diğer her şey gibi toz toplama eğiliminde olacaktır. Tozu temizlemek, terlemeye yardımcı olur, böylece bitkileriniz sağlıklı kalır. Ayda bir, yaprakları silmek için nemli bir bez kullanın. Bu sırada, bitki saksılarını toz veya toprak için silin.

5- Yılda birkaç kez

Süpürgelikler ve pencereler:

Bunların tümü, evinizde yılda iki ila üç kez iyi bir temizlik yapılması gereken temel yerlerdir. Bu yüzeylerde biriken toz, evcil hayvan tüyü, polen ya da kir, yılda birkaç kez temizlikle uzaklaştırılabilir.

Kiler ve dolaplar:

Kilerdeki son kullanma tarihi geçmiş yiyeceklerden kurtulun. İstenmeyen kıyafetleri dolaptan bağışlayın. Bu, yeni bir sezona girmeden önce sahip olduklarınızın bir değerlendirmesini yapmanın harika bir yolu olmakla birlikte sizi gereksiz kalabalıktan da kurtaracaktır.

Fırın:

Fırın temizliği mevsimsel olarak üstesinden gelinmesi gereken bir şeydir. Varsa davlumbaz deliklerini temizleyin ve yağ birikmiş olabilecek ocak ve fırın alanının etrafındaki duvarları silin.

6- Yıllık

Perdeler:

Perdeler, yıllık bahar temizliği listenize eklemek için harika bir öğedir. Zamanla perde kumaşında toz birikebilir ve bahar temizliği sırasında çamaşır yıkamak onları aydınlatır. Maksimum sonuç için perde temizliğini altı ayda bir cam temizliği ile koordine edin! Normal "ev tozundan" daha fazlasına maruz kalan perdeler için banyoda veya pişirme alanının yanında, küfü, yemek artıklarını vb. temizlemek için gerektiği gibi yıkayın.

Abajurlar:

Aydınlatma armatürleri genellikle unutulur ve zamanla toz ve örümcek ağları toplayabilir. Yıllık bir temizlik, lambalarınıza yeniden hayat vermek için harikalar yaratabilir! Armatürleri silin ve bu süreyi patlamış ampulleri değiştirmek için ayırın.

Referans:

Kara Jillian Brown. “This Matrix Explains *Exactly* How Often You Should Clean Your House From Top to Bottom” Şuradan alındı: https://www.wellandgood.com/how-often-should-you-clean-your-house/ (20.04.2021).