Yenidoğan bebekle ilgili merak edilenler

Doğumdan sonra anneler, bebeklerine nasıl bakmaları gerektiğiyle ilgili olarak yakınlarından ve arkadaşlarından gelen bilgilerle ne yapacaklarını şaşırıyor. Bu karmaşa bebek bakımında yanlışlara yol açabiliyor. İşte akla gelen bazı soruların cevapları...  

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Yeni doğan ile ilgili en sık sorulan sorular...

Heyecanla beklenen doğum gerçekleştikten sonra anneler, bebeklerine nasıl bakmaları gerektiğiyle ilgili olarak yakınlarından ve arkadaşlarından gelen bilgilerle ne yapacaklarını şaşırıyor. Bu karmaşa bebek bakımında yanlışlara yol açabiliyor. İşte akla gelen bazı soruların cevapları; 

 

Korumasız güneşe çıkarılması zararlı mı?

Güneş ışınlarının nispeten daha eğik geldiği sabah erken ve öğleden sonra şemsiye altında koruyucu şapkayla bebekler kısa süreli güneşe çıkarılabilir. Fakat en az 50 koruyucu faktörlü krem kullanın. Yenidoğanların ve küçük bebeklerin fazla sıcakta susuz kalmamalarına özen göstermek gerekir. Fazla sıcak havalarda bebeğinizin susuz kalmamasına dikkat edin ve sık sık emzirin. 

 

Yenidoğanın göğüslerinin sıkılması zararlı mı?

Evet, zararlı. Bazı bebekler doğduğunda göğüsleri belirgin olabiliyor. Bu durumu hamilelikte anneden bebeğe geçen hormonlar yaratıyor. Hiçbir şey yapmaya gerek yok, kendiliğinden geçecektir. Ancak bazı ailelerin ovuşturduğunu ya da sıktığını görülebiliyor. Lütfen bunu yapmayın. Çünkü bebeğinizin memesini ovmanız birtakım enfeksiyonlara yol açabilir. 

 

Penis ucu dar olan çocuk ne zaman sünnet olmalı?

Bu duruma, fimosis dediğimiz üretra ağzının dar olması neden olur. İdrar yolu enfeksiyonlarına risk oluşturan bu rahatsızlıkta eğer çocuğunuz enfekte oluyorsa vakit geçirmeden sünnet yapılması gerekir. Sünnet düğünü yapılması gibi nedenlerle sünneti ertelemeyin. 

 

Bebeğim şaşı mı?

Bebeklerde gözlerde kayma oluşması fizyolojiktir. Ancak 3 ayını doldurmuş bir bebeğin şaşılığı devam ettiği ya da aynı yöne baktığı fark edildiği durumlarda hemen göz muayenesi yapılmalı. 

 

Çocuklu evde sigara içilmesi zararlı mı?

Evet, tabii. Çocuğun yattığı odada ve yanında içilmese bile yaşadığı evde içilmesi, onun pasif içici olması için yeterli. Solunum yolları enfeksiyonları açısından çocuğunuzu risk altında bırakır. 

 

Bebekken kavga etmemizden etkilenir mi?

Evet, etkilenirler. Bebekler annelerin içinde bulunduğu psikolojik ortamdan doğrudan etkilenirler. Kendini huzurlu mutlu, güvende hisseden annelerin bebekleri de daha huzurlu ve sorunsuz olur. Yenidoğan döneminden itibaren onunla normal konuşma diliyle konuşun, dokunun, okşayın ve yumuşak müzik dinletin. Böylece, ileride kendine güvenen sağlıklı bir erişkinin temelleri atılmış olur. Bu nedenle onların yanında anlamaz diye düşünerek yüksek sesle konuşmayın, kavga etmeyin. Bu, ruh sağlıklarını olumsuz etkiler. 

 

Kulaklarını nasıl temizlemeliyim?

Bebeğinizin sadece görünen kulak kepçesinin içini temizleyin. Kulak deliğinden içeriye pamuk, çöp veya başka bir madde yerleştirilerek temizlemeye çalışmayın. 

 

Ne kadar sıklıkta doktor muayenesine gitmeliyiz?

Bu, çocuğunuzun yaşına göre değişir. Hastaneden çıktıktan sonra 7 veya 15 günde ilk doktor kontrolüne, daha sonra ilk 1 yıl boyunca aylık, 1-2 yaş arasında üç aylık, 2-3 yaş arasında altı aylık, 3 yaşından sonra da yıllık kontrollerle çocuğunuzun büyüme, gelişme ve beslenmesi, aşıları da takip edilerek ortaya çıkan sorunlar çözümlenmeye çalışılır. Aileler bazen yanlışlıkla aşıdan aşıya çocuklarını doktora götürüyorlar. 

 

Kat kat mı giydirmeliyiz?

Hayır. Bebeklerin giysileri mevsimine göre pamuklu veya yünlü kumaştan, ısı alışverişini sağlayabilen, terletmeyen, teri emebilen özellikle olmalı. Aileler bazen çocukları üşümesin diye kat kat giydirebiliyor. Oysa oda sıcaklığının 22-24 derece olduğu durumlarda normal giyinik bir bebek üşümez. Yenidoğanlarınsa ısı regülasyonları tam gelişmediği yani vücut ısılarını düzenleyemedikleri için oda sıcaklığı 24-26 derecede olmalı. Bu dereceler kulağa pek inandırıcı gelmeyebilir. Ancak eskilerin deyimiyle, yetişkinlerden sadece bir kat daha fazla giyinmeleri yeterli olur. İnce bir giysi kalınlığı kadar kat ekleyebilirsiniz. Kısacası, odanın sıcaklığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gereğinden fazla giydirilen süt çocuklarının solunum yolları rahatsızlıklarına yakalanma riskleri artar. Yazın ince bir body üzerine yine ince pamuklu penyeden yarım kollu, bacaklı tulum, penye çorap ve başına da gölgelikli bir şapka yeter. Kat kat giydirmemeye özen gösterin. 

 

Onu nasıl yatıralım?

Eskiden, bebeklerin yüzükoyun yatırılması tavsiye ediliyordu ancak bunun doğru olmadığı ve "Ani bebek ölümü sendromu"na sebep olabileceği artık biliniyor. Yenidoğan bebeğinizi sırt üstü yatırın. Daha önce bilinenlerin tersine bugün bebekleri sırt üstüne yatırılması tavsiye ediliyor. Sırt üstü yatırıp başını hafif sağa çevirmeniz yeterli. Bebekler beslendikten sonra bir miktar kusabilir. O yüzden gazını çıkarmadan yatırmayın. 

 

Ayaklarının içe basması normal mi?

Çocuğunuz 3 yaşına gelene kadar normaldir. En sık dizden veya ayaktan kaynaklanır. İlk 3 yaşta çocuklar içe basarak yürürler. Yürürken tutulma, koşarken düşme veya ağrı yakınması olursa bir ortopedistin muayene etmesi sağlanarak gerekli tedbirler alınmalı. Bu şikayetler yoksa 3 yaşına kadar bekleyebilirsiniz.

 

YENİDOĞAN BEBEK BAKIMININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

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Yorumlar
10
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:43

    Benim bebeyim 15 gunluk hava cok sicak vanratur calustrssm zararlimi

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  • Misafir
     
    22 Mayıs 2017 Pazartesi 19:02

    Kronik akciger olan bebeğine evdeki canli cicek lerin zarari olur mu

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  • Misafir
     
    04 Nisan 2017 Salı 10:01

    Kizim cuma gunu iki aylik olacak iki tarafli kalca cikigi var sag alfa-34 , beta-65 sol ise alfa-47, beta-61 ne yapilabilir cok kotumu lutfen cevap yazin

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  • Misafir
     
    22 Şubat 2017 Çarşamba 15:32

    bnm sorum şu 40 günlük kız bebeğim var. ve 3 yada 4 günde bir kaka yapıyor,doğduğunda ilk 1 hafta herşey normaldi günde 3 kere falan yapıyordu ama sonradan değişti.beslenmesi günde 3 biberon 45 cc kadar mama 5 saatte bir.anne sütüde alıyor emziriyorum.bu zamanla değişirmi?ve hem anne sütü hem mamayla beslendiğinden dolayımı kaka yapması gecikiyor.yada doymuyormu bnm sütüm yetersiz geldiği için mama veriyorum..

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  • Misafir
     
    29 Ekim 2015 Perşembe 09:40

    Merhaba benim bebeğim 34 haftalık doğdu ciğer gelişim iğnesi vurulduğu halde ise yaramamıştır şuan kuvezde beş gundur hava aletleri çıkardılar kendi kendine nefes alıyor ama beslenme hortumunu çıkartmıyorlardı neden acaba yüz ustu bile yatıriyolar

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  • Misafir
     
    10 Eylül 2015 Perşembe 18:53

    bebegım 20 gunluk ve aksam dugunumuz var onu da alıp çıkmamda sakınca var mı bısey olur mu yada anneme bırakıp sutumu sagıp gıtmemde sorun olur mu acıl cevap verırsenız sevınırım

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  • Misafir
     
    10 Eylül 2015 Perşembe 18:52

    bebegım 20 gunluk ve aksam dugunumuz var onu da alıp çıkmamda sakınca var mı bısey olur mu yada anneme bırakıp sutumu sagıp gıtmemde sorun olur mu acıl cevap verırsenız sevınırım

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  • Misafir
     
    11 Temmuz 2015 Cumartesi 00:58

    Bebeğimin Altını alırken mümkün olduğunca başbaşa kalmaya Özen gösteriyorum, bunun özel bir an olduğunu bilmesini ve cinsel organının özel olduğunun farkında Olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Doğru bir uygulama mı?

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  • Misafir
     
    08 Nisan 2015 Çarşamba 19:19

    canlı çiçek zarar verirmi odasnda

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  • Misafir
     
    16 Mart 2015 Pazartesi 17:01

    bişey sorabilir miyim kardeşimin göbek bğı düşmediği için hastaneye gittik fakat su azlığı nedeniyle göz altına aldılar nasıl gecer ne yapmalıyız biraz bilgi alabilir miyim

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