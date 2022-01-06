Ametist taşının özellikleri ve faydaları

Hayatınıza olumlu ve iyileştirici etkiler katmanın yolundan biri de Ametist taşı. Leylak ve mor renklerde görülen ametist taşının antik zamandan beri birçok faydasının olduğu biliniyor. İşte Ametist taşının faydaları, özellikleri, enerjisinin temizlenmesi ve kullanımı hakkındaki derlediğimiz bilgiler...

Ametist taşı ne işe yarar ve faydaları nelerdir?

Özellikle astrolojik olarak retro dönemlerinde üzerinizde bulundurmanızın enerji düşüşlerine karşı büyük etkilerinin olduğu bilinen Ametist taşının demir içeriğiyle dolu olduğu da bilinen gerçekler arasında. Ayrıca Ametist taşı manevi yönünüzü temsil etmesiyle de biliniyor. Rahatlıtıcı etkisiyle birlikte pozitif enerji sağlaması kullananların ve çevresinde bulunduranların en çok faydalandığı özelliklerden.

Ametist taşının özellikleri

Mor kuvars olarak da anılan Ametist taşı, leylak ve mor renklerde bulunuyor. Bahsettiğimiz demir içeriği Ametist taşına rengini veren içeriktir. Antik Yunan zamanından günümüze kadar gelen Ametist taşı, "amethystos" sözcüğünden türediği söyleniyor. Amethystos sözcüğü, "sarhoş etmeyen" anlamına gelmekteydi. Balık burcunun sembolü olduğu ifade edilen taşın negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirdiği biliniyor. Uruguay, Brezilya ve Hindistan, yoğun olarak Ametist bulunan ülkelerden bazıları. Türkiye'de ise en çok bulunduğu illerin başlıcaları: Balıkesir, Ordu, Giresun ve Erzincan.

Gerçek Ametist nasıl anlaşılır? Ne renktir?

Gerçek bir Ametist taşı her mevsim soğuktur. Başka bir nesneyle temas ettiğinde ısı alışverişi gerçekleştiğini anladığınız ve fark ettiğiniz Ametist taşı, gerçek olmayabilir. Ayrıca Ametist taşı hiçbir zaman pürüzsüz bir yapıya sahip olamaz. Bu sebeple pürüzsüz ve hiç çıkıntıya sahip olmayan bir Ametist taşı gördüğünüzde onun işlenmemiş bir taş olduğunu düşünmek zor. Bunun yanında leylak ve more renklerinde görülmesi çoğunluktadır. Bu sebeple "mor kuvars" olarak da bilinir.

Ay taşı neyle ilgilidir?

Çakrası: Taç çakrası

Doğum taşı: Şubat ayı

Zodyak: Balık, Kova

Gök cismi: Satürn

Element: Hava

Sayısal titreşim: 7 sayısı

Renkler: Mor, leylak, mavi menekşe, lavanta

Ametist taşı nasıl kullanılır?

Belli ritüeller oluşturmak için, dekorasyonda yer vermek için veya pozitif enerjiye sahip olmak için... Ametisti nasıl konumlandırmak istediğinize göre değişiyor Ametist taşının kullanımı. Bir ritüel oluştururken Ametist taşını taç çakranızın veya 3. göz çakranızın üzerinde bulundurmaya özen gösterin. Karar verme ve stresinizi azaltma konusunda önemli bir işlevi bulunan Ametist taşını çalışma masanızda ya da atölyenizde bulundurmanız sizi işlerini yaparken daha rahat hissettirebilir. Böylece özellikle stresli işlerde çalışanlar enerjilerininde belirgin değişimler gözlemleyebilirler.

Ay taşının temizliği ve bakımı

Tütsü

Stresli zamanlarınızda sizin enerjinizi edinen Ametist taşı enerjisinin temizlenmesine, arındırılmaya ihtiyaç duyar ve bakımı önemlidir. Ametist taşının arındırılma biçimlerinden biri yanında tütsü yakılmasıdır. Yaktığınız tütsüyle hem bulunduğunuz alanın enerjisini temizlemiş hem de taşınızı negatif enerjilerden arındırmış olursunuz.

Akan su

Bir diğer yöntem suyla arındırmak. Tütsünüzü yakmadan önce 1-2 dakika boyunca akan bir suda yıkamak daha iyi bir arındırma yöntemi olabilir. Bilinen bir tütsü aracı olan adaçayı tütsüsü yakmak istemeyenler için sadece akan suda yıkamak da bir seçenek.

Toprak

Doğal taşların genelinde kullanılan bir diğer yöntem ise toprağa gömmek. 24 saat gibi uzun bir süre taşınızı toprağa gömmek oldukça faydalı. Yalnız dikkat edilmesi gereken durum, bu toprağın evinizdeki bir saksının toprağı yerine açık havadaki bir toprak olması.

Ametist taşı neye iyi gelir?

Stres ve öfkenizin dinmesinde yardımcı olur.

Zihinsel olarak dağınık olduğunuz zamanlarda dikkatinizi toplamaya yardımcı olur.

Hatırlama ve hafıza yeteneklerinizi geliştirir.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Baş ağrılarını hafifletir.

Bağımlılıkları yok etmeye yardımcı olur.

Uykusuzlukla mücadele edenlere yardımcı olur.

Aurayı temizler.

Ametist taşı ile Feng Shui uygulamaları

Hayatınıza daha fazla bolluğu davet etmek için çalışıyorsanız evinizin veya yatak odanızın Xun alanına bir ametist kristali yerleştirmeyi deneyin. Evinizin veya yatak odanızın ön kapısında durarak ve en sol köşeyi bularak Xun'u veya servet alanınızı bulabilirsiniz.

Ametist, huzursuzluğu gidermek için harika bir kristaldir. Komodinin üzerine veya yatağınızın altına ametist yerleştirmeyi deneyin. Bu yöntem, rüyalarınızı hatırlamanıza ve dingin bir yatak odası ortamı yaratmanıza yardımcı olur.