Evinizin havasını değiştirecek Feng Shui önerileri

Zamanınızın büyük bir kısmını geçirdiğiniz yer olan evinizi, sizi daha olumlu etkileyecek şekilde dizayn etmek oldukça önemlidir. Bilimsel hesaplamalar yoluyla enerji veya chi dengesini çeken eski Çin uygulaması olan Fen Shui, tam da bu konuda size yardımcı olmak için var. Feng Shui'nin amacı, hayatınızın hem enerjik hem de dengeli hissetmesi için pozitif chi'yi evinize davet etmektir ve bu, bir alandaki enerjiyi iyiye yönlendirmenin bir yoludur. Bunu başarmak içinse basit ama etkili bazı önerilerimiz var.

Komuta konumlarınızı kontrol edin

Feng Shui'de en önemli ilkelerden biri komuta pozisyonudur. Esasen bu, bazı önemli mobilya parçalarının konumudur: Yatak, sizi temsil eder; masa, kariyerinizi temsil eder; ve soba, zenginliğinizi temsil eder. Muhtemelen soba sıfatındaki kaloriferinizi hareket ettiremeseniz de yatağınızı ve masanızı daha iyi bir konuma getirmeniz mümkün olabilir. Buradaki en önemli şey, bu eşyaları kullanırken kapıyı görebilmektir. Yataktayken veya masanızda otururken kapınızı görebiliyor musunuz? Doğrudan kapı ile aynı hizada olmamalısınız, ama aynı zamanda kapıya sırtınızı da vermemelisiniz.

Dikey dekora odaklanın

Ancak evinize bazı dikey şekiller ve çizgiler eklemek büyümeyi ve genişlemeyi temsil eder. Bunu çeşitli şekillerde gerçekleştirebilirsiniz. Işığın yukarı doğru hareket ettiği yerlere biraz aydınlatma ekleyin. Alanı daha uzun hissettirmek için bir köşeye bir ağaç ekleyin. Eğer odanız varsa, birkaç uzun kitap rafı koyun. Yükseklik hissi yaratmak için size uygun materyallerle çalışın.

Her şeyi temiz tutun

Etrafta çok fazla dağınıklığa sahip olmak, iç tasarım planınızı bırakın, muhtemelen zihinsel berraklığınıza herhangi bir iyilik yapmayacaktır. Feng Shui'de dağınıklığın, yeni gelen enerjinin ihtiyaç duyduğu değerli alanı kapladığına inanılıyor. Her gün çalışma alanınızı temizlemeyi alışkanlık haline getirmenizi öneririz. Sadece daha az stresli hissetmenizi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda stresli zamanlarda bir düzen duygusu da yaratacaktır.

Giriş yolunu boşaltın

Kapınızı açtığınızda ilk gördüğünüz yerin iyi bir enerjiye sahip olmak için önemli bir yer olması gerekiyor. Feng Shui'de giriş yolunuz, enerjinin evinize ve hayatınıza girme şeklini temsil eder. Burayı mümkün olduğunca ferah ve temiz tutun. Alanınız varsa, biraz bitki ve sanat eseri ekleyin. Ayakkabı rafı, montlar için bir saklama alanı oluşturmaya çalışı, bu öğeler dış dünyayı temsil ettikleri için kendi alanlarının olması, dış dünyanın enerjisini evinizin içine taşımalarını önler.

Engelleri kaldırın

Evinizdeki en sık kullanılan rotalarda takılabileceğiniz ve yolu tıkayan şeylerden kurtulun. Alanınızda nasıl hareket ettiğinizi düşünün ve yolları olabildiğince açık hale getirmeye çalışın. Feng Shui'de verimlilik her şeydir, bu nedenle yolunuzdaki engelleri kaldırmak ve akışınızı olabildiğince kolaylaştırmak önemlidir.

Bitkilerle süsleyin

Bitkiler yaşam enerjisini bünyesinde barındırır, bu nedenle evinize tazelik ve canlılık katarlar. Mümkün olduğu kadar evinizi bu yeşil enerjilerle paylaşın.

Metal kullanın

Metal elementi, netlik, düşünce keskinliği, sakinleştirici ve dengeleyici enerjilere yardımcı olduğu için ev ofisinize dahil etmek için harikadır, aynı zamanda üretkenliğe de yardımcı olabilir. Dekoratif kaseler, heykeller veya küçük heykellerle evinizdeki metal sayısını arttırın.

Referans: Zoë Sessums. "7 Simple Ways to Use Feng Shui in Your Home’’ Şuradan alındı: https://www.architecturaldigest.com/story/simple-ways-to-use-feng-shui-in-your-home (18.04.2021)