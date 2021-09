Stres vücut şeklini etkiler mi?

Kalçalar ve duygular arasındaki bağlantıyı elde etmek için zihin-beden bağlantısını anlamak çok önemli. Stresli olduğunuzda, hem duygusal hem de fiziksel sağlığınız zarar görebilir. Travma, endişe, depresyon veya daha farklı zihinsel sağlık sorunları olan kişiler genellikle fiziksel semptomlar da yaşarlar. Tüm bunların sorunlar arasında ortak bağlantı ise kalçalarınız olabilir. Elbette her beden farklıdır ve bir kişinin stresi vücudunda tuttuğu yer, diğeri için tam olarak aynı olmayabilir. Bununla birlikte artık bilim, kalçaları duyguların potansiyel bir deposu olarak görmeye başlıyor.

Kalçalarınızı tanıyın

Kalçaların duyguları nasıl depolayabildiğini anlamak için öncelikle işlevlerini ve anatomisini bilmek önemlidir. Kalça, pelvisin her iki yanındaki alandır. Kalça eklemi, insan vücudundaki en büyük ve en eşsiz eklemlerden biridir ve ağırlık taşımaktan, karnı stabilize etmekten ve üst bacağı hareket ettirmekten sorumludur. Kalça eklemleriniz ne kadar sıkıysa, vücudunuzun hareketliliği o kadar az olur. Bu durum ağrıya neden olabilir ve yürüme, merdiven çıkma gibi günlük aktiviteleri engelleyebilir. Sıkı kalçalar ayrıca pelvisin öne eğilmesine neden olarak kötü bir duruşa ve baş ile boynun yanlış hizalanmasına neden olur. Yani kalçalar tüm vücudun çalışmasında etkili alanlardır.

Kalçalardaki asıl olay, iç kalçanın ön tarafına doğru yer alan derin bir kas grubu ve kalçanın en büyük desteği olan iliopsoas kasıdır. Pek çok ağrı türü, özellikle omurgayı stabilize ettiği ve duruşu etkilediği için, uykuda veya gergin bir psoas kasıyla bağlantılı olabilir. Bu durumda alt omurganız aşırı düzleşerek veya aşırı kıvrılarak doğal şeklini kaybedebilir. Aslında, kötü duruş depresyon, yorgunluk, stres ve baş ağrıları ile bağlantılıdır.

Psoas'ın içinde, vücuttaki toksinlerin filtrelenmesinden sorumlu böbrekler ve "savaş ya da kaç" tepkisini kontrol eden adrenal bezler bulunur. Böylece duyguların resme nereden girdiğini anlamaya başlarız. Savaş ya da kaç veya donakalma tepkisi, vücudun tehlikeye karşı verdiği doğal tepkilerdir. Herhangi bir zihinsel veya duygusal stres altında olduğunuzda, psoas kasınız kasılarak tepki verir. Stres bittikten sonra bile gerginliğin vücutta ve kalça bölgesinde kalabilir ve baş ağrısı, bel ağrısı gibi sorunlara yol açabilir.

Stres ve kalça ilişkisi

Yapılan bazı araştırmalar, bazı duyguları bazı vücut bölgeleriyle eleştirmeyi başarıyor. Kalçaların da stresle ilişkili olduğunu söyleyen bu eşleştirmeler yapılırken kültürün veya cinsiyetin bir önemi olmadığı gösteriliyor. Aynı zamanda kalça bölgesi, yaratıcı enerjiyi ve cinselliği barındırdığına inanılan enerjik bir merkez olan sakral çakra ile ilişkili olduğu düşünüldüğünden, duygularınızla ve başkalarının duygularıyla nasıl ilişki kurduğunuzla da bağlantılı kabul ediliyor. Engellenen bir sakral çakran, zevk almakta azalmanın yanı sıra duygusal dengesizliğe yol açar. Kalçalar gergin ve kasılı kaldığında, ifade edilmeyen sakral enerjinin bloke edilmesi söz konusudur.

Kalçalardaki stresi serbest bırakmanın yolları

Sıkı kalçalarla ilişkili korku, travma ve stresi serbest bırakmak için somatik egzersizler, bazı yoga pozları, kalçayı esnemeye yönelik hareketler ve masaj teknikleri yardımcı olabilir. İç farkındalığınızı genişleterek, vücudunuzun stresi veya dengesizliği nerede depoladığınız hakkında gönderdiği ipuçlarını dinleyebilirsiniz.Yoga yapmak, kalçalardaki gerilimi serbest bırakmanın ve tüm vücudu hareket ettirmenin başka bir yoludur, güneşi selamlamak, pelvik esnemeler ve kalça fleksörleri olarak geçen yoga hareketleri, akıcı duruşları ve eşzamanlı nefeslerle omurgayı hareket ettirerek kalçayı açmaya yardımcı olurlar.

Ayak tabanınızdaki kemer bölgesinin çökmesi, aşırı gerilmiş bir psoas kasına yorumlanır. Refleksolojiden yararlanarak bu bölgeye masaj uygulamak, alt sırt ve kalça bölgelerinizi de rahatlatır.

Vücudunuzu dinleyin

Zihin-beden bağlantısını vurgulayan bir terapi türü olan somatik deneyim yoluyla, bedensel duyumları fark etmeyi ve bunlarla barışmayı öğrenebilirsiniz. Ağrı ve fiziksel semptomlar üzerinde çalışmak, onların altında yatan psikolojik nedenlerle temasa geçmenize yardımcı olabilir. Düzenli olarak stres ve kaygı yaşıyorsanız, bunun nasıl hissettirdiğini ve vücudunuzda nerede depoluyor olabileceğinizi öğrenin. Bir akıl sağlığı uzmanıyla deneyiminizin farkına varabilir ve bu deneyim hakkında konuşabilirsiniz, ancak depolanmış gerilimi serbest bırakmak için egzersiz yapmak daha farklı bir yaklaşımdır. Kalçalar, psoas'ın adrenal bezlerle bağlantısı ve sakral çakranın konumu nedeniyle duygusal stresin önemli bir depolama alanıdır.

Referans:

Julianne Ishler. "The Powerful Connection Between Your Hips and Your Emotions" Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/mind-body/the-powerful-connection-between-your-hips-and-your-emotions (17.06.2021).