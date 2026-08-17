İngiltere'de iş dünyasına menopoz düzenlemesi

İş yerinde sıcak basmaları, esnek çalışma ihtiyacı ve yöneticilerin yaklaşımı yasal güvenceye kavuşuyor. İngiltere, dev şirketlerden menopoz politikası oluşturmalarını istiyor. Menopoz belirtileri artık iş yerinde görmezden gelinemeyecek.

İngiltere hükümeti, iş hukukunda kadın çalışanları yakından ilgilendiren tarihi bir adım attı. Ülkede 250’den fazla çalışanı bulunan şirketlerin, iş yerinde menopoz dönemindeki kadınları desteklemeyi hedefleyen resmi bir "Menopoz Eylem Planı" hazırlaması için süreç resmen başlatıldı.

Atılan bu adımlar, resmi makamların net ve kararlı açıklamalarına dayanıyor. İngiltere Hükümeti'nin İstihdam Hakları Yasası kapsamında 4 Mart 2026 tarihinde yayımladığı rehberle birlikte, 250 ve üzeri çalışana sahip şirketler için Menopoz Eylem Planı hazırlama süreci Nisan 2026 itibarıyla gönüllü olarak devreye girdi. İlkbahar 2027’den itibaren ise bu planları oluşturmak ve kamuoyuna duyurmak dev şirketler için tamamen yasal bir zorunluluk haline gelecek.

Hukuki çerçevenin temelleri ise İngiltere Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) tarafından atıldı. Komisyon Başkanı Baroness Kishwer Falkner, 22 Şubat 2024 tarihinde yayımladıkları resmi işveren rehberinde, "İşverenlerin yasal yükümlülüklerini bilmesi iş yerinde eşitliğin temelidir. Menopoz semptomları bir kadının çalışma yeteneğini ciddi şekilde etkileyebilir ve işverenlerin bu süreçteki personeli destekleme sorumluluğu vardır" sözleriyle konunun ciddiyetini vurguladı. Komisyon, gerekli ortam düzenlemelerini yapmayan işverenlerin 2010 Eşitlik Yasası kapsamında "Engellilik Ayrımcılığı" davasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Halen devam eden geçiş dönemi, şirketlerin altyapılarını hazırlaması amacını taşıyor. Fırınlama sıcaklığına ulaşan ofislerde ortam koşullarının düzenlenmesinden esnek mesai saatlerine, yönetici eğitimlerinden menopoza bağlı izinlerin standart hastalık kotasından ayrı tutulmasına kadar birçok somut adım bu planların temelini oluşturuyor.

İş dünyasında bir itibar ve yetenek tutundurma yarışına dönüşen bu adım sayesinde, menopoz dönemi çalışan kadınlar için bir tabu veya kariyer engeli olmaktan çıkıp yasal güvenceye kavuşuyor.

Kaynaklar: UK Government. "Action plans: list of actions" (2026). https://www.gov.uk/government/collections/action-plans-list-of-actions

British Menopause Society. "New EHRC guidance on menopause in the workplace" (2024). https://thebms.org.uk/2024/02/new-ehrc-guidance-on-menopause-in-the-workplace/

UK Government. "Equality Act 2010: guidance" (2010). https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance

Menopause Friendly UK. "Menopause action plans for employers" (2026) https://menopausefriendly.co.uk/menopause-action-plans-employers/