Doğruluk mu cesaret mi oynarken sorabileceğiniz sorular

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Doğruluk mu cesaret mi oynamaya ne dersiniz?

Evde arkadaşlarınızla ya partnerinizle vakit geçirirken doğruluk mu cesaret mi oyunu oynamaya ne dersiniz? İşte sizin için en iyi doğruluk mu cesaret mi soruları...

Doğruluk mu cesaret mi oynamaya ne dersiniz?
Giriş: 15 Nisan 2021, Perşembe 15:00
Güncelleme: 13 Temmuz 2026, Pazartesi 12:28

Klasik bir oyun olan 'Doğruluk mu cesaret mi?' en yakın arkadaşlarınızı veya partnerinizi daha yakından tanımanıza yardımcı olabilir. Evde zaman geçirdiğiniz bir gün onlara bu soruları yönelterek aldığınız cevaplarla kahkahalara boğulabilir ya da cesaretinizi göstermek için yaptıklarınızla unutulmaz deneyimler yaşayabilirsiniz!

Evde sıkılanlar için hazırladığımız bir diğer soru-cevap oyununu oynamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Doğruluk mu cesaret mi nasıl oynanır?

Doğruluk mu cesaret mi oynamak için genellikle yuvarlak bir masa etrafında toplanılır. Masanın ortasına bir şişe koyulur ve bu şişe çevrilir. Şişenin arka ucu soruyu soracak kişiyi, ağız kısmı ise sorunun yöneltileceği kişiyi gösterir. Şişenin ucundaki kişi karşısındakine "Doğruluk mu cesaret mi?" sorusunu yöneltir. Cevaba göre ya dürüstçe yanıtlanması gereken bir soru sorulur ya da kişiye yapması için cesaret gerektiren eğlenceli bir görev verilir.

Doğruluk mu cesaret mi? - Doğruluk için sorulacak sorular

1- Görünmez olsan ilk olarak ne yapardın?

2- Herkesten sakladığın en büyük sırrın ne?

3- Sosyal medyada en son kimi stalkladın?

4- Üç dilek hakkın olsa bunları ne için kullanırdın?

5- Yarın piyango sana çıksa satın alacağın ilk şey ne olurdu?

6- Birini ekmek için hangi yalanı söylersin?

7- En son kime, ne yalan söyledin?

8- En utanç verici ilk buluşma anını anlat.

9- Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 5 şey nedir?

10- En son ne zaman, ne için ağladın?

11- Ömrünün sonuna kadar sadece tek bir şarkı dinleyebilecek olsan bu ne olurdu?

12- Ömrünün sonuna kadar sadece tek bir şey yiyebilecek olsan bu ne olurdu?

13- Bugüne kadar gördüğün en garip rüya neydi?

14- En büyük korkun ne?

15- İnsanların senin hakkındaki en büyük yanılgılarının ne olduğunu düşünüyorsun?

16- Hoşlanmadığın bir ortamdan kaçmak için hiç yalan söyledin mi?

17- En son ne için para harcadığına pişman oldun?

18- Hayatının en güzel/kötü gününü anlat.

19- Bu masadaki birinin yerine geçecek ve onun hayatını yaşayacak olsan bu kim olurdu?

20- Toplu taşıma araçlarında yaşadığın, hatırladıkça yüzünü kızartan en komik veya utanç verici an nedir?

Arkadaşlar arasında sorulacak komik ve zor sorular

1- Bu masadaki insanlar arasında en güvendiğin ve en az güvendiğin kişi kim?

2- Yalnızken ve hiç kimsenin seni görmediğinden emin olduğunda yaptığın en tuhaf, en garip alışkanlığın nedir?

3- Telefon rehberindeki en saçma, en absürt isimle kaydedilmiş kişi kim ve arkasındaki hikaye ne?

4- Bu gruptan biriyle ıssız bir adaya düşsen ve hayatta kalmak için o kişiyi feda etmen gerekse, bu ilk kim olurdu?

5- Geçmişte yaptığın ve şu an arkana dönüp baktığında "Ben ne yaşayıp da bunu yapmışım?" dediğin en büyük ergenlik facian ney?

6- Bu masadaki insanlardan birinin internet geçmişini 24 saat boyunca canlı izleme hakkın olsa, kiminkini seçerdin?

7- Hayatın boyunca bir daha asla tek bir kelime bile konuşamayacak olsan, gruptan kimin senin sözcün/sesin olmasını isterdin?

8- Flört ettiğin veya hoşlandığın birine attığın, sonradan attığına pişman olup "Keşke yer yarılsaydı da içine girseydim" dediğin en utanç verici mesaj neydi?

9- Bu gruptaki arkadaşlardan birinin yerine gizlice bir günlüğüne işe ya da okula gitmen gerekse, kimin hayatını batırmadan idare edebilirdin?

10- Sır sırrı açar derler... Sırf ortamı yumuşatmak ya da bir tartışmadan kaçmak için bu gruptan birine söylediğin en masum (veya değil) yalan neydi?

Doğruluk mu cesaret mi? - Cesaret için yapılacaklar

1- Bu masadan birinin senin yerine tweet/instagram gönderisi atmasına izin ver.

2- Bu masadan birinin senin yerine birine mesaj atmasına izin ver.

3- Bu masadan birinin taklidini yap ama kim olduğunu söyleme.

4- Herkesin önünde kendi kareografinle dans et.

5- Aile bireylerinden birini ara ve onu çok korkutacak bir şaka yap.

6- Bir dakika boyunca plank pozisyonunda dur.

7- Çok kötü çıktığını düşündüğün bir fotoğrafı sosyal medyada paylaş.

8- En son attığın 5 mesajı yüksek sesle oku.

9- Masadaki insanların en sevmediğin özelliklerini söyle.

10- Hoşlandığın kişinin en eski instagram gönderilerinden birini beğen.

11- Hakkında bir doğru ve bir yanlış bilgi paylaş. Masadakiler hangisinin doğru olduğunu tahmin etsin.

12- Gizli yeteneğini göster.

13- Rastgele bir numara çevir ve karşıdaki kişiye bir fıkra anlat.

14- En sevdiğin kıyafetlerinden birini bir arkadaşına hediye et.

15- Eski sevgilini ara ve onu çok özlediğini söyle.

16- Telefonunu bu masadan birine ver ve tüm gün boyunca gelen mesajları/aramaları o yanıtlasın.

17- Herkesin önünde en sevdiğin şarkıyı baştan sona söyle.

18- Instagramda karşına çıkan ilk 5 hikayeye cevap ver.

19- Sıradaki 5 dakika boyunca masadakiler ne derse onu yap.

20- Bir gün boyunca sadece arkadaşlarının zevkine göre giyin.

Ekstra zor ve eğlenceli cesaret görevleri

Oyunun dozunu artırmak isteyen gruplar için listeye eklenen yeni görevler:

1- Son aradığın kişiyi arayıp sadece 30 saniye boyunca operadaki gibi şarkı söyleyerek konuş.

2- Telefonundaki galeriye gir ve yanındaki arkadaşının rastgele seçeceği bir fotoğrafı paylaş.

3- Sosyal medya hesabından hikaye kısmına gir ve sadece "Sonunda bunu da yaptım..." yazıp hiçbir açıklama yapmadan 10 dakika boyunca öylece bırak.

4- Telefonunu solundaki arkadaşına teslim et; rehberindeki rastgele bir kişiye "Sana acil bir şey söylemem lazım" mesajı atsın ve gelen cevaba senin müdahale etmene izin vermeden o yanıt versin.

5- Grubun seçeceği dramatik bir film sahnesini veya popüler bir dizi repliğini, sanki dünyanın en büyük oyuncusuymuşsun gibi ağlama taklidi yaparak canlandır.

6- Sıradaki tur boyunca masadaki herkes senin hakkında konuşurken, sen sanki odada yokmuşsun gibi görünmez taklidi yap ve asla tepki verme (gülmek dahil).

Oyun için ipuçları ve dikkat edilmesi gerekenler

Doğruluk mu Cesaret mi? oyunu her ne kadar eğlence amaçlı olsa da, arkadaşlık ilişkilerinin veya ortaklıkların zarar görmemesi için oyun başında bazı temel kurallar ("Safe Word" veya pas geçme hakkı sınırı gibi) belirlenmesi önerilir. Her oyuncunun sınırlarına saygı duymak, oyunun keyfini uzun süre korumanızı sağlar.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 23 Nisan 2026, Perşembe

Erkek arkadaşımi doğruluk soruları bulamıyorum yardımcı olur musunuz

Misafir 10 Temmuz 2026, Cuma

Blmm

Misafir 16 Nisan 2026, Perşembe

salm

Misafir 08 Nisan 2026, Çarşamba

Niyə robot olum ki

Misafir 06 Nisan 2026, Pazartesi

18+

Misafir 18 Mayıs 2025, Pazar

En cok aci veren yara nedir

Misafir 18 Mayıs 2025, Pazar

Asik oldunuz zaman ne hissetdiniz

Misafir 11 Şubat 2025, Salı

Hoşlandığın kişinin adı

Misafir 22 Şubat 2025, Cumartesi

İyi di

Misafir 09 Aralık 2024, Pazartesi

En nefret etdim adam

Misafir 10 Nisan 2025, Perşembe

Dayım

Misafir 11 Şubat 2025, Salı

Akif

Misafir 11 Şubat 2025, Salı

Sanane

Misafir 11 Şubat 2025, Salı

Şunuda yazabilir misiniz Hoşlandığın kişinin ismi

Misafir 10 Nisan 2025, Perşembe

Nur Muhammed

Misafir 30 Ocak 2025, Perşembe

Ahmet abi

Misafir 19 Aralık 2024, Perşembe

Saçma konuşan adamlar

Misafir 24 Kasım 2024, Pazar

Doğruluq

Misafir 18 Ocak 2025, Cumartesi

Sevdiyin insan kim

Misafir 10 Nisan 2025, Perşembe

Kankam Kübra

Misafir 11 Şubat 2025, Salı

Efsaaaaa

Misafir 30 Aralık 2024, Pazartesi

Çok güzel sorular var hepsine bayildim

Misafir 26 Mart 2025, Çarşamba

Selam

Misafir 17 Kasım 2024, Pazar

cesaret sorularini begendim

Misafir 08 Ekim 2024, Salı

Eski sevgiline bir hediye ver ve ona güzel bir not yaz

Misafir 04 Eylül 2024, Çarşamba

ŞəkərəıiyevaRuhiyyə

Misafir 07 Temmuz 2024, Pazar

ben guselmiyim

Misafir 26 Haziran 2024, Çarşamba

NABER

Misafir 02 Ekim 2024, Çarşamba

ii senden

Misafir 31 Ağustos 2024, Cumartesi

Iyi

Misafir 26 Haziran 2024, Çarşamba

maraqli suallardir

Misafir 10 Haziran 2024, Pazartesi

tovbe hasa

Misafir 30 Ocak 2024, Salı

Bts fanımısın

Misafir 25 Mayıs 2024, Cumartesi

yess

Misafir 10 Mayıs 2024, Cuma

Sən seçim qarşısında qalsan ailən dediyini edərsən yoxsa öz bildiyini

Misafir 12 Nisan 2024, Cuma

Çok güzel

Misafir 16 Mart 2024, Cumartesi

Evet ama hemde stey ım

Misafir 14 Şubat 2024, Çarşamba

yoh

Misafir 30 Ocak 2024, Salı

Yasamak istiyormusun?

Misafir 14 Şubat 2024, Çarşamba

no neden yaşıyım ki

Misafir 27 Kasım 2023, Pazartesi

Cesaret

Misafir 10 Mayıs 2024, Cuma

İlk qabığına çıxan insana denən , səndən zəhləm gedir.

Misafir 11 Ocak 2024, Perşembe

bir kızı öp

Misafir 14 Şubat 2024, Çarşamba

biz kızı zatn

Misafir 26 Kasım 2023, Pazar

Cəsarət

Misafir 19 Kasım 2023, Pazar

DOGRULUK

Misafir 03 Ocak 2024, Çarşamba

Kime aşıksın

Misafir 14 Şubat 2024, Çarşamba

harfini söyleyim mi b barış yani

Misafir 23 Ekim 2024, Çarşamba

Uuuuu

Misafir 13 Kasım 2023, Pazartesi

doğruluk daha iyi açıklenmış bence

Misafir 28 Ekim 2023, Cumartesi

Doğruluk

Misafir 28 Ekim 2023, Cumartesi

Dogru

Misafir 24 Ekim 2023, Salı

100 enerjiiiiuuğ

Misafir 04 Ekim 2023, Çarşamba

Casaret

Misafir 03 Ekim 2023, Salı

Korku

Misafir 05 Eylül 2023, Salı

GÜZEL

Misafir 09 Ağustos 2023, Çarşamba

Doğruluq

Misafir 27 Ağustos 2023, Pazar

Cesaret gidip tanımadığın birine biz hangi yıldayız de

Misafir 19 Ağustos 2023, Cumartesi

Selam

Misafir 17 Temmuz 2023, Pazartesi

Deyişik sorular

Misafir 01 Ekim 2023, Pazar

Komik sorular

Misafir 11 Temmuz 2023, Salı

Doğruluk

Misafir 05 Ağustos 2023, Cumartesi

Cesaretlik

Misafir 28 Mayıs 2023, Pazar

Deyişik sorular

Misafir 11 Temmuz 2023, Salı

Iyi

Misafir 08 Haziran 2023, Perşembe

daha değişik sorular olabilirdi çok sıkıcıydı

Misafir 22 Eylül 2023, Cuma

evet haklısın

Misafir 06 Temmuz 2023, Perşembe

bence de

Misafir 08 Nisan 2023, Cumartesi

Kafana 1şişe su dök

Misafir 16 Mart 2023, Perşembe

Cesaret lik sorularunizi acayip begendimm????

Misafir 14 Mart 2023, Salı

Burnuna ne oldu canım yaaaa git bi esnetik yaptır. HANİ ZENGİNSİN YAAAAA. EEEE tabi GERÇEKSE

Misafir 09 Nisan 2023, Pazar

Beni öp

Misafir 08 Haziran 2023, Perşembe

öperim canımda nerden kimöpsün

Misafir 02 Mart 2023, Perşembe

cesaret

Misafir 09 Nisan 2023, Pazar

Karşındaki kişiyi öp(ama nerden)

Misafir 03 Mart 2023, Cuma

Selam

Misafir 13 Nisan 2023, Perşembe

Degişik sorular cikartin

Misafir 06 Temmuz 2023, Perşembe

evet yaa

Misafir 01 Mart 2023, Çarşamba

Yaren

Misafir 05 Mart 2023, Pazar

PASTA YEMEK PİYANO ÇALMAK

Misafir 21 Şubat 2023, Salı

Bizi çıkmaz sokağa sokup yolun açık olsun dediler.

Misafir 22 Şubat 2023, Çarşamba

Ne saçma bir şey ama saçma olduğu kadar da komik

Misafir 15 Şubat 2023, Çarşamba

Bende katılmak istiyorum

Misafir 12 Şubat 2023, Pazar

Dogruluk

Misafir 29 Ocak 2023, Pazar

Tamam

Misafir 28 Ocak 2023, Cumartesi

Sana yağmur seni çok seviyorum

Misafir 19 Ocak 2023, Perşembe

.

Misafir 30 Aralık 2022, Cuma

Aşık oldugunu kıza nasıl açıklarsin

Misafir 04 Haziran 2025, Çarşamba

BILMIYOM

Misafir 24 Ocak 2023, Salı

Bilmem

Misafir 22 Ocak 2023, Pazar

Onu sevdiğini söyle

Misafir 03 Ocak 2023, Salı

ben ne bilim

Misafir 06 Aralık 2022, Salı

Tirek

Misafir 29 Kasım 2022, Salı

Cesaret eski sevgiline ara seni seviyorum

Misafir 09 Ocak 2023, Pazartesi

kariyerinde iyi başarılar dedi

Misafir 21 Kasım 2022, Pazartesi

Çok güzel sirular

Misafir 02 Kasım 2022, Çarşamba

Cesaret sorusu aşık olduğun kişinin yanına git

Misafir 21 Kasım 2022, Pazartesi

Sevgilin oldum hic

Misafir 10 Ocak 2023, Salı

evet

Misafir 14 Ekim 2022, Cuma

Aşık olduğun kişinin elini 10 saniye boyunca tut

Misafir 01 Ocak 2023, Pazar

Hayır

Misafir 01 Ocak 2023, Pazar

Nasil

Misafir 02 Ekim 2022, Pazar

Rasgele birisini ara ve seni seviyorum de

Misafir 21 Eylül 2022, Çarşamba

Sevgilim

Misafir 05 Ekim 2022, Çarşamba

Eski sevgilini ara ve Seninile boşuna vakit harcamışım de

Misafir 21 Eylül 2022, Çarşamba

Benn

Misafir 02 Ekim 2022, Pazar

Cesaretlikle Doğruluğu karıştırmayın aq

Misafir 13 Eylül 2022, Salı

Güzel sorular teşekkür ederim

Misafir 16 Ağustos 2022, Salı

Sevgilime soru sormak istiyorum

Misafir 29 Temmuz 2022, Cuma

Herhangi birine seni seviyorum sana aşığım de

Misafir 02 Ekim 2022, Pazar

Sana aşığım

Misafir 31 Ağustos 2022, Çarşamba

Sana asiim

Misafir 18 Temmuz 2022, Pazartesi

1 dk da 5 su bardağı iç

Misafir 02 Ekim 2022, Pazar

Çoğk kolayğ

Misafir 17 Temmuz 2022, Pazar

ÇOX GUZEL

Misafir 16 Temmuz 2022, Cumartesi

Slm

Misafir 11 Haziran 2022, Cumartesi

bizddeee

Misafir 22 Haziran 2022, Çarşamba

Müq

Misafir 02 Haziran 2022, Perşembe

Ben oyuna katılmak isterim

Misafir 05 Haziran 2022, Pazar

bende

Misafir 31 Mayıs 2022, Salı

güzel

Misafir 07 Aralık 2021, Salı

Tamam güzel

Misafir 06 Kasım 2021, Cumartesi

Cesaret

Misafir 12 Ağustos 2021, Perşembe

Tamamen guzel

Misafir 16 Temmuz 2021, Cuma

Çok iyi olmuş bayıldım. Tam sormak istediğim sorular

Misafir 31 Mayıs 2022, Salı

benimde

Misafir 06 Kasım 2022, Pazar

benimle oynar mısın(s)

Misafir 02 Temmuz 2021, Cuma

Güzel

Misafir 02 Temmuz 2021, Cuma

Güzel

Misafir 30 Mayıs 2021, Pazar

Harika

Misafir 18 Mayıs 2021, Salı

Cesaret