Doğruluk mu cesaret mi oynarken sorabileceğiniz sorular

Klasik bir oyun olan 'Doğruluk mu cesaret mi?' en yakın arkadaşlarınızı veya partnerinizi daha yakından tanımanıza yardımcı olabilir. Evde zaman geçirdiğiniz bir gün onlara bu soruları yönelterek aldığınız cevaplarla kahkahalara boğulabilir ya da cesaretinizi göstermek için yaptıklarınızla unutulmaz deneyimler yaşayabilirsiniz!

Doğruluk mu cesaret mi nasıl oynanır?

Doğruluk mu cesaret mi oynamak için genellikle yuvarlak bir masa etrafında toplanılır. Masanın ortasına bir şişe koyulur ve bu şişe çevrilir. Şişenin arka ucu soruyu soracak kişiyi, ağız kısmı ise sorunun yöneltileceği kişiyi gösterir. Şişenin ucundaki kişi karşısındakine "Doğruluk mu cesaret mi?" sorusunu yöneltir. Cevaba göre ya dürüstçe yanıtlanması gereken bir soru sorulur ya da kişiye yapması için cesaret gerektiren eğlenceli bir görev verilir.

Doğruluk mu cesaret mi? - Doğruluk için sorulacak sorular

1- Görünmez olsan ilk olarak ne yapardın?

2- Herkesten sakladığın en büyük sırrın ne?

3- Sosyal medyada en son kimi stalkladın?

4- Üç dilek hakkın olsa bunları ne için kullanırdın?

5- Yarın piyango sana çıksa satın alacağın ilk şey ne olurdu?

6- Birini ekmek için hangi yalanı söylersin?

7- En son kime, ne yalan söyledin?

8- En utanç verici ilk buluşma anını anlat.

9- Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 5 şey nedir?

10- En son ne zaman, ne için ağladın?

11- Ömrünün sonuna kadar sadece tek bir şarkı dinleyebilecek olsan bu ne olurdu?

12- Ömrünün sonuna kadar sadece tek bir şey yiyebilecek olsan bu ne olurdu?

13- Bugüne kadar gördüğün en garip rüya neydi?

14- En büyük korkun ne?

15- İnsanların senin hakkındaki en büyük yanılgılarının ne olduğunu düşünüyorsun?

16- Hoşlanmadığın bir ortamdan kaçmak için hiç yalan söyledin mi?

17- En son ne için para harcadığına pişman oldun?

18- Hayatının en güzel/kötü gününü anlat.

19- Bu masadaki birinin yerine geçecek ve onun hayatını yaşayacak olsan bu kim olurdu?

20- Toplu taşıma araçlarında yaşadığın, hatırladıkça yüzünü kızartan en komik veya utanç verici an nedir?

Arkadaşlar arasında sorulacak komik ve zor sorular

1- Bu masadaki insanlar arasında en güvendiğin ve en az güvendiğin kişi kim?

2- Yalnızken ve hiç kimsenin seni görmediğinden emin olduğunda yaptığın en tuhaf, en garip alışkanlığın nedir?

3- Telefon rehberindeki en saçma, en absürt isimle kaydedilmiş kişi kim ve arkasındaki hikaye ne?

4- Bu gruptan biriyle ıssız bir adaya düşsen ve hayatta kalmak için o kişiyi feda etmen gerekse, bu ilk kim olurdu?

5- Geçmişte yaptığın ve şu an arkana dönüp baktığında "Ben ne yaşayıp da bunu yapmışım?" dediğin en büyük ergenlik facian ney?

6- Bu masadaki insanlardan birinin internet geçmişini 24 saat boyunca canlı izleme hakkın olsa, kiminkini seçerdin?

7- Hayatın boyunca bir daha asla tek bir kelime bile konuşamayacak olsan, gruptan kimin senin sözcün/sesin olmasını isterdin?

8- Flört ettiğin veya hoşlandığın birine attığın, sonradan attığına pişman olup "Keşke yer yarılsaydı da içine girseydim" dediğin en utanç verici mesaj neydi?

9- Bu gruptaki arkadaşlardan birinin yerine gizlice bir günlüğüne işe ya da okula gitmen gerekse, kimin hayatını batırmadan idare edebilirdin?

10- Sır sırrı açar derler... Sırf ortamı yumuşatmak ya da bir tartışmadan kaçmak için bu gruptan birine söylediğin en masum (veya değil) yalan neydi?

Doğruluk mu cesaret mi? - Cesaret için yapılacaklar

1- Bu masadan birinin senin yerine tweet/instagram gönderisi atmasına izin ver.

2- Bu masadan birinin senin yerine birine mesaj atmasına izin ver.

3- Bu masadan birinin taklidini yap ama kim olduğunu söyleme.

4- Herkesin önünde kendi kareografinle dans et.

5- Aile bireylerinden birini ara ve onu çok korkutacak bir şaka yap.

6- Bir dakika boyunca plank pozisyonunda dur.

7- Çok kötü çıktığını düşündüğün bir fotoğrafı sosyal medyada paylaş.

8- En son attığın 5 mesajı yüksek sesle oku.

9- Masadaki insanların en sevmediğin özelliklerini söyle.

10- Hoşlandığın kişinin en eski instagram gönderilerinden birini beğen.

11- Hakkında bir doğru ve bir yanlış bilgi paylaş. Masadakiler hangisinin doğru olduğunu tahmin etsin.

12- Gizli yeteneğini göster.

13- Rastgele bir numara çevir ve karşıdaki kişiye bir fıkra anlat.

14- En sevdiğin kıyafetlerinden birini bir arkadaşına hediye et.

15- Eski sevgilini ara ve onu çok özlediğini söyle.

16- Telefonunu bu masadan birine ver ve tüm gün boyunca gelen mesajları/aramaları o yanıtlasın.

17- Herkesin önünde en sevdiğin şarkıyı baştan sona söyle.

18- Instagramda karşına çıkan ilk 5 hikayeye cevap ver.

19- Sıradaki 5 dakika boyunca masadakiler ne derse onu yap.

20- Bir gün boyunca sadece arkadaşlarının zevkine göre giyin.

Ekstra zor ve eğlenceli cesaret görevleri

Oyunun dozunu artırmak isteyen gruplar için listeye eklenen yeni görevler:

1- Son aradığın kişiyi arayıp sadece 30 saniye boyunca operadaki gibi şarkı söyleyerek konuş.

2- Telefonundaki galeriye gir ve yanındaki arkadaşının rastgele seçeceği bir fotoğrafı paylaş.

3- Sosyal medya hesabından hikaye kısmına gir ve sadece "Sonunda bunu da yaptım..." yazıp hiçbir açıklama yapmadan 10 dakika boyunca öylece bırak.

4- Telefonunu solundaki arkadaşına teslim et; rehberindeki rastgele bir kişiye "Sana acil bir şey söylemem lazım" mesajı atsın ve gelen cevaba senin müdahale etmene izin vermeden o yanıt versin.

5- Grubun seçeceği dramatik bir film sahnesini veya popüler bir dizi repliğini, sanki dünyanın en büyük oyuncusuymuşsun gibi ağlama taklidi yaparak canlandır.

6- Sıradaki tur boyunca masadaki herkes senin hakkında konuşurken, sen sanki odada yokmuşsun gibi görünmez taklidi yap ve asla tepki verme (gülmek dahil).

Oyun için ipuçları ve dikkat edilmesi gerekenler

Doğruluk mu Cesaret mi? oyunu her ne kadar eğlence amaçlı olsa da, arkadaşlık ilişkilerinin veya ortaklıkların zarar görmemesi için oyun başında bazı temel kurallar ("Safe Word" veya pas geçme hakkı sınırı gibi) belirlenmesi önerilir. Her oyuncunun sınırlarına saygı duymak, oyunun keyfini uzun süre korumanızı sağlar.