Doğruluk mu cesaret mi oynarken sorabileceğiniz sorular

Evde arkadaşlarınızla ya partnerinizle vakit geçirirken doğruluk mu cesaret mi oyunu oynamaya ne dersiniz? İşte sizin için en iyi doğruluk mu cesaret mi soruları...

Doğruluk mu cesaret mi oynarken sorabileceğiniz sorular
Yaşam
15 Nisan 2021 Perşembe

Klasik bir oyun olan 'Doğruluk mu cesaret mi?' en yakın arkadaşlarınızı veya partnerinizi daha yakından tanımanıza yardımcı olabilir. Evde zaman geçirdiğiniz bir gün onlara bu soruları yönelterek aldığınız cevaplarla kahkahalara boğulabilir ya da cesaretinizi göstermek için yaptıklarınızla unutulmaz deneyimler yaşayabilirsiniz!


Evde sıkılanlar için hazırladığımız bir diğer soru-cevap oyununu oynamak için buraya tıklayabilirsiniz.


Doğruluk mu cesaret mi nasıl oynanır?

Doğruluk mu cesaret mi oynamak için genellikle yuvarlak bir mesa etrafında toplanılır. Masanın ortasına bir şişe koyulur ve bu şişe çevrilir. Şişenin bir ucundaki kişi karşısındakine "Doğruluk mu cesaret mi?" sorusunu yöneltir. Cevaba göre ya bir soru sorulur ya da kişiye yapması için cesaret gerektiren bir görev verilir.


Doğruluk mu cesaret mi? - Doğruluk için sorulacak sorular

1- Görünmez olsan ilk olarak ne yapardın?

2- Herkesten sakladığın en büyük sırrın ne?

3- Sosyal medyada en son kimi stalkladın?

4- Üç dilek hakkın olsa bunları ne için kullanırdın?

5- Yarın piyango sana çıksa satın alacağın ilk şey ne olurdu?

6- Birini ekmek için hangi yalanı söylersin?

7- En son kime, ne yalan söyledin?

8- En utanç verici ilk buluşma anını anlat.

9- Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 5 şey nedir?

10- En son ne zaman, ne için ağladın?

12- Ömrünün sonuna kadar sadece tek bir şarkı dinleyebilecek olsan bu ne olurdu?

13- Ömrünün sonuna kadar sadece tek bir şey yiyebilecek olsan bu ne olurdu?

14- Bugüne kadar gördüğün en garip rüya neydi?

15- En büyük korkun ne?

16- İnsanların senin hakkındaki en büyük yanılgılarının ne olduğunu düşünüyorsun?

17- Hoşlanmadığın bir ortamdan kaçmak için hiç yalan söyledin mi?

18- En son ne için para harcadığına pişman oldun?

19- Hayatının en güzel/kötü gününü anlat.

20- Bu masadaki birinin yerine geçecek ve onun hayatını yaşayacak olsan bu kim olurdu?


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6-12 aylık bebeğinizle oynayabileceğiniz oyunlar


Doğruluk mu cesaret mi? - Cesaret için yapılacaklar

1- Bu masadan birinin senin yerine tweet/instagram gönderisi atmasına izin ver.

2- Bu masadan birinin senin yerine birine mesaj atmasına izin ver.

3- Bu masadan birinin taklidini yap ama kim olduğunu söyleme.

4- Herkesin önünde kendi kareografinle dans et.

5- Aile bireylerinden birini ara ve onu çok korkutacak bir şaka yap.

6- Bir dakika boyunca plank pozisyonunda dur.

7- Çok kötü çıktığını düşündüğün bir fotoğrafı sosyal medyada paylaş.

8- En son attığın 5 mesajı yüksek sesle oku.

9- Masadaki insanların en sevmediğin özelliklerini söyle.

10- Hoşlandığın kişinin en eski instagram gönderilerinden birini beğen.

11- Hakkında bir doğru ve bir yanlış bilgi paylaş. Masadakiler hangisinin doğru olduğunu tahmin etsin.

12- Gizli yeteneğini göster.

13- Rastgele bir numara çevir ve karşıdaki kişiye bir fıkra anlat.

14- En sevdiğin kıyafetlerinden birini bir arkadaşına hediye et.

15- Eski sevgilini ara ve onu çok özlediğini söyle.

16- Telefonunu bu masadan birine ver ve tüm gün boyunca gelen mesajları/aramaları o yanıtlasın.

17- Herkesin önünde en sevdiğin şarkıyı baştan sona söyle.

18- Instagramda karşına çıkan ilk 5 hikayeye cevap ver.

19- Sıradaki 5 dakika boyunca masadakiler ne derse onu yap.

20- Bir gün boyunca sadece arkadaşlarının zevkine göre giyin.


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