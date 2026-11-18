Deri etek kombinlerinde hangi renkler tercih edilmeli?

Deri etek denildiğinde akla ilk olarak siyah gelse de kahverengi, bordo, taba ve koyu yeşil gibi renkler de kombinlere farklı bir karakter kazandırıyor.

Siyah: Beyaz, gri, bordo ve bej gibi pek çok renkle kolayca uyum sağlar.

Kahverengi: Krem, ekru, camel ve toprak tonlarıyla sıcak bir görünüm oluşturur.

Bordo: Siyah, gri ve koyu kahverengi parçalarla oldukça şık durur.

Taba: Bej, beyaz ve denim parçalarla günlük kombinlere uyarlanabilir.