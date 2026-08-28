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Tatlılar ve Atıştırmalıklar

Sucuklu milföy pide 

Kahvaltı ve çay saatlerine lezzet katacak sucuklu milföy pide tarifiyle Müjgan Yurtseven, pratik bir atıştırmalık öneriyor.

Sucuklu milföy pide 
Giriş: 28 Ağustos 2026, Cuma 07:42
Güncelleme: 28 Ağustos 2026, Cuma 07:42

Kahvaltı sofraları veya çay saatleri için kısa sürede hazırlayabileceğiniz sucuklu & kaşarlı milföy pidelerini deneyin derim...

Servis: 6 adet

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 - 25 dakika

Malzemeler:

  • 6 adet kare milföy hamuru
  • 6 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 6 dilim sucuk
  • 1 yumurta sarısı

Yapılışı:

*Milföy hamurlarını dondurucudan çıkartın, oda ısısına gelince ortalarına rendelenmiş kaşardan birer yemek kaşığı pay edin. Görseldeki gibi uçlarından kapatıp ters çevirin. Üzerlerine çizik atarak ortalarına birer dilim sucuk yerleştirin. Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın ve üzerlerine yumurta sarısı sürün.

*180 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 20 - 25 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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