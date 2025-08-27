Ev işlerini hafifletmenin basit sırrı

Yeni bir araştırmaya göre, ev işleri başkalarıyla birlikte yapıldığında daha keyifli hale geliyor.

Ev işlerini hafifletmenin basit sırrı
Yaşam
Giriş: 27 Ağustos 2025 11:30 Güncelleme: 27 Ağustos 2025 11:30
Yayımlanan yeni bir araştırma, çamaşır yıkama, ütü yapma, bulaşık yıkama, yerleri temizleme ve bankacılık işlemleri gibi günlük aktivitelerin bir arkadaş ile birlikte yapıldığında daha zevkli olduğu ortaya kondu.


297 farklı etkinlik faktörü arasında yalnızca mutfak temizliğinin sosyal etkileşimle birlikte daha az keyif verdiği belirlendi. Araştırma, sosyal etkileşim ve mutluluk arasındaki ilişkiyi 80’den fazla günlük etkinlik üzerinden inceledi. Dört yıl boyunca 41.094 katılımcıdan alınan 105.766 etkinlik kaydı analiz edildi. Katılımcılar, günlük aktivitelerin neredeyse tamamını başkalarıyla birlikte yaparken daha keyifli olarak değerlendirdi.


Araştırmacılar, genellikle tek başına yapılan bir etkinlik olan kitap okumanın gerçekten başkalarının yanında daha keyifli olup olmadığını ve bunun diğer etkinlikler için de geçerli olup olmadığını sorguladı. “Geniş bir teorik ve ampirik kanıt, sosyal etkileşimin neredeyse her aktiviteyi daha keyifli hale getirebileceğini gösteriyor” diye eklediler.


Araştırmacılar, 2010, 2012, 2013 ve 2021 yıllarındaki Amerikan Zaman Kullanım Araştırması’nın (American Time Use Survey) dört dalgasından veri kullandı; bu yıllarda mutlulukla ilgili sorular yer alıyordu. Katılımcılara günlerinden rastgele seçilen üç bölüm soruldu ve o an ne kadar mutlu hissettikleri 0 ile 6 arasında bir ölçekle değerlendirildi. Ardından bu süreçte biriyle etkileşim halinde olup olmadıkları soruldu.


Geçtiğimz ay, Dr. Simon Opher, depresyon yaşayan hastalara canlı futbol maçlarına katılma fırsatı sunacak bir program geliştirdi. Opher, antidepresanlara alternatif olarak sosyal reçetelendirmeyi güçlü bir şekilde savunuyor. Daha önce hastalarına yalnızlığı azaltmaya yardımcı olduğunu söylediği komedi gösterileri ve bahçecilik gibi etkinlikler reçete etmişti.


Covid karantinası sırasında sosyal etkileşim kısıtlandığında, Birleşik Krallık’ta yaşayanların dörtte biri kendini yalnız hissettiğini bildirdi. En çok etkilenen grup ise 18 - 24 yaş arasındaki gençlerdi; bu grubun yüzde 44’ü yalnızlık yaşadığını kabul etti.


Ancak araştırmaya göre, her deneyim sosyal etkileşimle daha iyi hale gelmeyebilir. Önceki çalışmalar, paylaşılan bir deneyimin etkisinin, etkinliğin ne kadar keyifli olduğuna bağlı olduğunu öne sürüyor. Keyifli aktiviteler genellikle sosyal etkileşimle daha iyi hale gelirken, hoş olmayan aktiviteler başkalarının yanında daha sıkıcı hale gelebilir.


Bir çalışma, insanların tatlı çikolataları sosyal ortamda daha lezzetli, bitter çikolataları ise daha kötü bulduğunu ortaya koydu.



Kaynak: Harriette Boucher. "The surprising trick that could help you tackle your daily chores". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/daily-chores-company-cleaning-reading-laundry-b2813033.html. (23.08.2025).


