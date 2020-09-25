Mürdüm erikli cobbler

Cobbler, elma, armut, şeftali, kayısı, erik veya orman meyveleriyle yapılan bir tatlı çeşidi… Altında bol miktarda meyvesi, üzerinde kurabiye & crumble arası kıyır kıyır hamuruyla meyveli tatları sevenler için nefis bir lezzet... Bu defa aromasını ve rengini çok sevdiğim mevsim meyvelerinden mürdüm eriği ile yaptım, lezzetini soracak olursanız tek kelime ile muhteşem diye rahatlıkla söyleyebilirim.

Servis: 25 cm çapında ve 6 cm derinliğinde yuvarlak fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Malzemeler:

Erikli taban için;

1 kg mürdüm eriği

5 yemek kaşığı su, 50 ml

2,5 yemek kaşığı toz şeker, 50 gr

1 çubuk tarçın

1 silme yemek kaşığı mısır nişastası, 10 gr

1/2 limon suyu

1 tatlı kaşığı tereyağı, fırın kabına sürmek için

Hamuru için;

200 ml’lik klasik su bardağı ölçüsüyle;

1,5 bardak un, 185 gr

1/2 bardak toz şeker, 85 gr

1 paket kabartma tozu, 10 gr

1 paket vanilya, 5 gr

1 tutam tuz

75 gr tereyağı, soğuk ve küpler halinde kesilmiş

1 yumurta

1/2 kutu krema, 100 ml

Üzerine;

1 yemek kaşığı esmer şeker

Yapılışı:

Erikli taban için;

*Erikleri yıkayıp ortadan ikiye keserek çekirdeklerini çıkartın.

*Fırın kabının tabanına ve yanlarına tereyağı sürün.

*Su ve şekeri geniş bir tencereye alın, orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Erikleri ve çubuk tarçını ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak ara sıra karıştırarak 3 - 4 dakika kadar pişirin. Bu arada mısır nişastası ve limon suyunu bardakta karıştırın. Pişen eriklerin üzerine akıtırken topaklanmaması için hızlıca karıştırıp ocağı kapatın. Erikli karışımı yağlanmış fırın kabına aktarıp hafifçe bastırarak üzerini düzeltin.

Hamuru için;

*Un, toz şeker, kabartma tozu, vanilya ve tuzu rondoya alıp bir tur çekin. Tereyağını ekleyip kırıntı haline gelene kadar rondoyu kısa aralıklarla çalıştırın. Yumurta ve kremayı küçük bir kapta el çırpıcısı ile çırpın. Yumurtalı karışımı rondodaki unlu tereyağlı karışıma ilave edip homojen kıvam alana kadar çalıştırın (hamur koyu kek kıvamında oluyor).

*Hamurdan kaşık dolusu alarak meyvelerin üzerine yerleştirin (fotodaki gibi), pişerken yayılacaklarından dolayı üzerlerine bastırmayın!

*Esmer şekeri üzerlerine serpiştirip 10 dakika önceden 190 derece fanlı ayarda ısıtılmış fırına sürüp 25 dakika pişirin. (ilk 15 dakika sonra üzerleri kızarmaya başlamışsa fırın ayarını 180 dereceye düşürün).

*Pişen cobbleri fırından aldıktan sonra ılınınca tek başına veya yanında dilerseniz krema veya vanilyalı dondurma ile servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...