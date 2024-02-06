6 Şubat 2023 tarihinde, biri 7.7 diğeri diğeri de 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin, ülkemizin 11 ilini etkilemesinin üstünde tam 1 yıl geçti. Tam 1 yıl boyunca her ne kadar yaralarımızı sarmaya çalışsak da, afetin bilonçosu çok fazla oldu. İşte rakamlar ile 6 Şubat depremi...

6 Şubat 2023 depremi kaç şiddetinde oldu?

6 Şubat 2023 saat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem gerçekleşti. Depremlerin ilki 65 ve ikincisi ise 45 saniye sürdü.

6 Şubat 2023 depremi kaç ili etkiledi?

En büyük felaketlerden biri olan 6 Şubat 2023 depremleri 11 ilimizi etkiledi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve Elazığ depremden etkilenen şehirlerimizdi.

6 Şubat 2023 depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?

Kahramanmaraş merkezli depremde 53.537 kişi hayatını kaybetti. En fazla can kaybı ise, depremin en fazla etkilediği şehirlerimizden biri olan Hatay'dı. Toplamda 122 binden fazla kişi ise deprem sebebiyle yaralandı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

6 Şubat 2023 depreminin ardından kaç artçı deprem meydana geldi?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depreminin ardından 6 Şubat 2024 tarihine kadar bölgede toplam 60.000'e yakın deprem meydana geldi.

6 Şubat 2023 depreminde kaç bina hasar aldı?

Ağır hasarlı ve yıkık binalar en fazla Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yer alırken, toplamda 38 bin 901 bina aynı gün deprem sebebiyle yerle bir oldu. Cumhurbaşkanlığı raporuna göre 6 Şubat depremlerinde 11 ilde toplam 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar aldı. Bunlara ek olarak 128 bin 778 konut da orta derecede hasar aldı.

Cumhurbaşkanlığı raporuna göre depremden etkilenen 11 ilde toplamda 2 milyon 618 bin 697 bina vardı. Raporda, 6 Mart 2023 tarihi itibarıyla 1 milyon 712 bin 182 binada yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 35 bin 355 binanın yıkıldığı, 17 bin 491 binanın da acil olarak yıkılması gerektiği ve 179 bin 786 binanın ağır, 40 bin 228 binanın orta ve 431 bin 421 binanın az hasarlı olduğu tespit edildiği ifade ediliyor.