Karahantepe'de 11 bin yıllık heykel bulundu

Şanlıurfa'da yer alan Karahantepe arkeolojik sit alanında sürdürülen kazılarda, leoparın sırtında oturan bir insanı betimleyen yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykel gün yüzüne çıkarıldı.

Karahantepe’de 2019 yılında başlayan ve her yıl yeni keşiflerle devam eden kazılarda 2026 sezonunda yeni yapılar ve eserler açığa çıkarıldı. Bu yapılardan birinde, daha önce karşılaşılmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu. Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde tespit edilen heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. İnsan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda buluşturan eser, 70 santimetrelik yüksekliği ve özgün anlatımıyla dikkat çekiyor.

‘Bilim dünyasında geniş yankı uyandıracak’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfe ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduklarını belirtti. Ersoy, "Bu özel eser; 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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