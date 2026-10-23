24 Ekim 20 derece Akrep burcunda retrosuna başlayacak olan Merkür, 13 Kasım 05 derece Akrep burcunda retrosunu tamamlayacak. 20 gün boyunca hayat bize acele etme, derin düşün, hayatını tekrar gözden geçir diyor...

Merkür’ün retro hareketi astrolojinin en bilinen ve popüler konularından bir tanesi. Peki gerçekten bu kadar önemli mi? Veya onu bu kadar önemli yapan şey ne?

Merkür mitolojide Hermes’i ifade ediyor. İletişimin, ticaretin, ulaşımın ve seyahatin tanrısı.

Hermes, yeraltı, yerüstü ve Olimpos dağıyla (mitolojide tanrılar katı olarak sembolize edilmektedir) iletişim kurabilen tek tanrıdır. Alemler arası köprüdür.Çok esnek, çok hızlı, çok akıllıdır.

Semboliğinde, ayağında kanatlı sandaletleri ve elinde asası olan, uçabilen bir tanrı olarak resmedilir. Elinde tuttuğu (Caduceus) Kaduse Asası, etrafına iki yılanın zıt yönlerde dolandığı kanatlı bir asadır. Bu asa, zıtlıkların getirdiği dengeyi ifade eder. Karanlık-aydınlık, eril-dişil, gece-gündüz, madde-mana uyumunu, dengesini ve barışını simgeler.

"Hayatımız, düşüncelerimizin eseridir." Marcus Aurelius

İletişimsiz bir hayat düşünülemez. Sistemin ve hayatın devam etmesinin en önemli anahtarlarından birisidir iletişim. İnsanlık sosyal ilişkilerini, ticareti iletişimle devam ettirir.

Dolasıyla iletişim ve haberleşme bağlantılarında bir kopukluk, yavaşlama veya zorlanma olduğunda hayatta durma noktasına gelebilir. Özetle hayat iletişim kanalları üzerinden devamlılığını sağlamaktadır. Bu yüzden de Merkür’ün hareketleri önemlidir.

Merkür; her türlü zihinsel faaliyetler, eğitimler, projeler, anlaşmalar, yazlı sözlü sözleşmeler, kontratlar, planlar ve programlarla alakalıdır. Bilgi, konuşma, ifade, yazma ve algıyı yönetir.

Ve bizler algımız üzerinden hayatı yorumlarız, anlarız, kararlar alırız.

Öte yandan ticaretin tanrısı olduğunu unutmamak gerekir. Zekanın, stratejinin sembolüyken aynı zamanda kurnazlığında sembolüdür. Ticari faliyetlerde ne yazık ki her zaman dürüstlük ön planda değildir. Var olan stratejik zeka gölge yönüyle kullanıldığında kandırma ve kurnazlığı ifade eder. O yüzden Merkür’ün geri hareketlerinde her zaman ticari faliyetlere ve alınan kararlara ekstra dikkat etmek gerekir.

Aynı zamanda retro, "geri" demek olduğu için, geçmiş önem taşır. Geçmişte alınan kararlar, geçmişte tanıştığımız insanlar, geçmiş ilişkiler, geçmiş diyaloglar…

Bu kadar geçmişi hatırladığımız veya geçmişin önümüze çıktığı zamanlarda bilinçaltımızla ve aklımızda olmayan duygularla, korkularla yüzleşmek, bilinçaltının dehlizlerine girmek ve bilmediğimiz sırların önümüze çıkması gibi durumlarla bu dönem sıklıkla karşılaşabiliriz.

Merkür retrosunun olduğu zamanlar, hayatımızı gözden geçirmek, eksikleri tamamlamak açısından verimli zamanlardır. Bu dönemler yeni bir karar ve girişimden ziyade, mevcut düzeni ve seçimlerimizi gözden geçirmek açısından değerlendirilmelidir.

"Hiçbir şey iyi veya kötü değildir, onu öyle yapan düşüncelerimizdir." William Shakespeare

Yaşadığımız konuları tanımlama şeklimiz, olaylara yüklediğimiz anlamlar hikayeyi çok farklı hissetmemize sebep olabilir. Bakış açımızı değiştirdiğimizde anlam her zaman değişir.

Yaşanılan her şeye öğreti olarak bakmak ve mesaja odaklanmak, aksiliklerde ve engellerde üzülmek yerine hayatı kolaylaştırıcı hissettirir.

Retrolardan korkmalı mıyız?

Akılda kalması açısından Merkür retrosunun etkilerini ve dikkat edilmesi gereken konuları maddeler halinde ifade edeceğim. Ancak öncesinde retroların korkulacak şeyler olmadığının altını çizmek isterim.

Özellikle Merkür, yılda ortalama üç veya dört kez retro yapmaktadır. Her defasında hayatımızı durduramayız bazen karar alıp ilerlememiz gerekir. Sadece böyle dönemlerde daha dikkatli davranmak, seçim yaparken, karar alırken defalarca düşünmek, eğer tercih hakkımız varsa imza atmamak bu dönem daha iyi olacaktır. Ancak hayat yine de bizi karar almaya zorlarsa bunun da bir anlamı vardır. Endişe ile yaklaşmamak gerekir.

10 maddede Merkür Retrosu

Bu dönem özellikle,

1. İletişim kazalarına dikkat etmekte yarar var. İfadeleri özenli seçmek ve uslüba dikkat etmek, karşılıklı yanlış anlaşılmaları önleyecektir. Akrep burcunda retro yapacağından, yaşanılan her konu ve diyalogta zihin daha kuruntulu ve takıntılı çalışabilir. Bu dönem zarafet ve açık iletişim hayatı kolaylaştırır.

2. Her türlü gecikme, aksilik ve engel için potansiyel zamanlardır. Bu dönem iş takibini daha sıkı yapmak, prosedürel her işte daha dikkatli davranmak önemlidir.

3. Mail, posta, mesaj gibi iletişim kanallarına dikkat edilmesi gerekir. Yanlış kişiye mesaj gidebilir, geç gidebilir.

4. Banka, bankacılık işlemleri, online transferlerde problem çıkabilir. Yapılan işlemlerin doğruluğundan emin olana kadar süreci takip etmek gerekir.

5. Şirketlerin ve resmi kurumların sistemleri çökebilir, teknolojik aksaklıklar yaşanabilir. Ticarette, bankacılık sektöründe veya genel olarak dolandırıcılık konularında artış yaşanabilir. Özellikle hackerlık gibi dolandırıcılık faaliyetlerine de hem dijital hem manuel ortamlarda dikkat etmek gerekir.

6. Sosyal medya, e-ticaret konularında sıkıntılar yaşanabilir. Hesaplar çalınabilir. Satın aldığınız ürünlerde memnuniyetsizlikler artabilir.

7. Elektronik aletleriniz bozulabilir. Mecbur kalmadıkça yeni bir elektronik ürün almamak daha iyi olacaktır.

8. Prosedürel işler, eğitim, sınav, başvuru ve mülakatlar açısından doğru zaman değildir. Bu dönem stresli ortamlarda dalgınlıklar,unutkanlıklar ve konsantrasyon bozukluğu daha çok yaşanabilir. Ancak devam eden bir tez, sunum, yazı, eğitim gibi bir projeniz var ise tekrar yapmak, eksikleri tamamlamak, yazıları editlemek için gözden kaçan detayları fark etmek için de verimli çalışabilir. Yazarlık, editörlük, bitirme tezleri için bu dönemi değerlendirebilir.

9. Seyahat planlarında aksaklıklar olabilir, uçuşlar ertelenebilir. Retro dönemler hayatımızın çok alanında gecikme getirebileceğinden, rötarlar daha sık yaşanabilir.

10. Duygusal açıdan nostaljik hatıraların, eski arkadaşların, sevgililerin gündem olma potansiyeli olabilir. Kayıp eşyaları bulmak, eski anıları yad etmek açısından güzel zamanlardır.

Retro süresince yeni proje ve karar peşinde koşmak akıntıya karşı kürek çekmeye benzer.

Her ne kadar pozitif yaklaşsak da Merkür retroları hayatımıza genel olarak bir yavaşlama, engel ve aksaklık getirebilir. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Hayat planlandığı gibi gitmeyebilir. Gökyüzünde Venüs retrosunun hala devam ettiğini unutmamak gerekir. Hem Merkür hem Venüs’ün retro oluşu, yeniye odaklanmaktan ziyade hayatı toparlamak, yeniden gözden geçirmek, üstü kapatılan görmezden gelinen konularla yüzleşmek açısından bize fırsat dönemidir. Retro süresince yeni proje ve karar peşinde koşmak akıntıya karşı kürek çekmeye benzer.

Bu dönem takıntılı ve endişeli düşüncelerden ziyade, sakin ve şefkatli tarafta kalmaya çalışın.

Kırıp dökmeden, gemileri yakmadan ancak mağdur ve saf yerine de konulmaya izin vermeden süreçlerinizi tamamlamaya gayret gösterin. Gökyüzü ileri gitmiyor, bize "an" da sadece şu an da kalmayı öğretmeye çalışıyor. An da kalmak pratik ve tekrar ister. Anda kalmak ve geleceği düşünmeden sadece o andan zevk almak, zihni susturmak basit gibi gözüken en zorlandığımız konulardandır. Tekrar tekrar bu kavramları düşünelim. Gelecek yıllar açısından ana odaklanma kasımızı geliştirmek en önemli avantajımız olacak.

Hayatlarımıza güzellikler getirmesini, kolaylıkla ve farkındalıkla etki etmesini dilerim.

Çok sevgiler,

Buşra Efe

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