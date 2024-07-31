Glutensiz unlu zeytinli minik çörekler nasıl yapılır?

Servis: 35 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

120 gr çekirdeksiz ızgara yeşil zeytin

2 yumurta

100 gr beyaz peynir, ufalanmış

1/2 bardak süt

1/4 bardak zeytinyağı, 50 ml

1 yemek kaşığı Provence baharatı veya kekik

3 bardak glutensiz un

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

*Zeytinleri minik minik doğrayın. Yumurtalar, peynir, süt, zeytinyağı, Provence baharatı veya kekik ve doğranmış zeytinleri geniş bir yoğurma kabına aktarın, unun 2,5 bardağı, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek karışıma ilave edip yoğurun, gerekirse yarım bardak unu da ekleyin (glutensiz undan dolayı hafif tok bir hamur oluyor).

*Kabuklu ceviz boyutunda yuvarlayarak aralıklı olarak tepsiye sıralayın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.

Kısa notlar:

*Glutensiz un olduğundan ele hafif yapışıyor, yoğurduktan sonra ellerinizi yıkayıp kuruladıktan sonra kolayca yuvarlayabilirsiniz.

*Bu tarifte 10 - 11 çeşit kuru otun karışımıyla hazırlanan Güney Fransa'ya ait geleneksel baharat ''Herb de Provence'' kullandım. Elinizde yoksa yerine kuru kekik kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...