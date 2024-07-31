Glutensiz unlu zeytinli minik çörekler nasıl yapılır?

Glutensiz unlu, yeşil zeytinli, Provence baharatlı sağlıklı ve leziz atıştırmalıklar... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Glutensiz unlu zeytinli minik çörekler nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 31 Temmuz 2024 12:15 Güncelleme: 31 Temmuz 2024 12:18
ABONE OL

Servis: 35 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 120 gr çekirdeksiz ızgara yeşil zeytin

  • 2 yumurta

  • 100 gr beyaz peynir, ufalanmış

  • 1/2 bardak süt

  • 1/4 bardak zeytinyağı, 50 ml

  • 1 yemek kaşığı Provence baharatı veya kekik

  • 3 bardak glutensiz un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 tutam tuz




Yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.


*Zeytinleri minik minik doğrayın. Yumurtalar, peynir, süt, zeytinyağı, Provence baharatı veya kekik ve doğranmış zeytinleri geniş bir yoğurma kabına aktarın, unun 2,5 bardağı, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek karışıma ilave edip yoğurun, gerekirse yarım bardak unu da ekleyin (glutensiz undan dolayı hafif tok bir hamur oluyor).


*Kabuklu ceviz boyutunda yuvarlayarak aralıklı olarak tepsiye sıralayın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.


Kısa notlar:

*Glutensiz un olduğundan ele hafif yapışıyor, yoğurduktan sonra ellerinizi yıkayıp kuruladıktan sonra kolayca yuvarlayabilirsiniz.


*Bu tarifte 10 - 11 çeşit kuru otun karışımıyla hazırlanan Güney Fransa'ya ait geleneksel baharat ''Herb de Provence'' kullandım. Elinizde yoksa yerine kuru kekik kullanabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.