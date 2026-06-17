Satın alarak dünyayı kurtarabilir miyiz?

"Bu tişörtü almazsan suçlusun" algısıyla pazarlanan çevreci koleksiyonlar ne kadar gerçek? Pazarlama dünyasının kadın psikolojisini hedef alan yeni stratejisi ‘eko-suçluluk’ ile küresel cezalara konu olan ‘yeşil aklama’yı mercek altına aldık.

Geçen haftalarda, indirim fırtınasının ortasında kadınlara sunulan ‘harcadıkça özgürleşme’ yanılsamasını ve pazarlama dünyasının takındığı maskeyi anlatmıştık. Bu hafta ise daha sofistike, rengi pembeden yeşile dönmüş ama manipülasyon gücü çok daha yüksek yeni bir kavramı ele alıyoruz: ‘Sürdürülebilirlik suçluluğu/Eko-suçluluk’

Bugün moda devlerinin vitrinlerinde, internet sitelerinin banner’larında en çok karşılaştığımız kelimeler ‘Eco-Friendly/Çevre Dostu’ veya ‘Sürdürülebilir Koleksiyon’. Yuvayı koruma, şefkat gösterme ve gelecek nesilleri düşünme misyonu toplumsal olarak kadına yüklendiğinden, bu yeşil söylemlerin ilk hedef kitlesi de yine kadınlar oluyor. Çünkü sistem bize şöyle yaklaşıyor: "Dünya iklim kriziyle kavruluyor ve eğer bu organik pamuklu tişörtü almazsan, sen de bu suçun bir ortağısın."

İşte modern kadının omuzlarına çöken görünmez baskı, bu noktada başlıyor. Peki, bize bu suçluluk duygusunu aşılayan markaların sürdürülebilirlik iddiaları ne kadar gerçek, yoksa bir yanılsama mı?

Yüzde 96'ya varan yeşil yalanlar

Markalar bizi ‘bilinçli tüketici’ olmaya davet ederken, kendi iddialarının ne kadarının arkasında durabiliyor? Bağımsız araştırma kuruluşu Changing Markets Foundation’ın yayınladığı rapor, hızlı moda markalarının sürdürülebilirlik iddialarının boyutunu gösteriyor. Rapora göre, moda markalarının web sitelerinde yer alan ‘yeşil ve çevre dostu’ beyanlarının yüzde 60 ile yüzde 96'sı yanıltıcı veya ‘Greenwashing/Yeşil aklama’ kriterlerine giriyor. Kadınlara vicdan rahatlatma vaadiyle satılan ‘görece pahalı’ ürünlerin arkasında, aslında sistemsel bir dil manipülasyonu yatıyor.

Markaların yanıltıcı pazarlama faaliyetlerine karşılık Avrupa Parlamentosu, onayladığı ‘Yeşil Yıkama Yasağı’ direktifi ile 2025 ve 2026’da Avrupa genelinde faaliyet gösteren ve yanıltıcı çevresel iddialarda bulunan birçok büyük firmaya ceza ve yaptırımlar uyguladı. Amsterdam Mahkemesi, KLM’nin karbon dengeleme odaklı ‘Fly Responsibly/Sorumlulukla Uçun’ reklam kampanyasını yanıltıcı bularak yasakladı. 2026'nın ilk yarısında AB kurallarını ihlal etmek ve platformundaki bazı yanıltıcı beyanlar sebebiyle Temu, yaklaşık 210 milyon Euro rekor cezaya çarptırıldı. Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi, Apple'ın karbon dengeleme yönteminin (kısa vadeli ağaçlandırma kiralamaları) BGH kanıtlama standardını karşılamadığını tespit ettikten sonra, Apple Watch'ı Almanya'da 'karbon nötr' olarak tanımlamaktan men edildi. Volkswagen, H&M, Danone ve Apple gibi şirketler; 2026'nın ilk yarısında Fransa, Almanya, Hollanda ve İsveç'teki ulusal otoritelerin denetimleri hızlandırmasıyla bu markaların bazı ürün serilerindeki ‘çevre dostu’ iddialı reklamları durduruldu veya cezai takibata uğradı. Avrupa'da ceza alan bu markalar; Türkiye pazarında doğrudan ya da distribütörler aracılığıyla devasa satış hacimlerine sahip. Şirketler reklam stratejilerini küresel olarak kurguladıkları için, Avrupa'da yasaklanan ‘Sürdürülebilir Koleksiyon’, ‘Karbon Nötr Ürün’ veya ‘Doğa Dostu Ambalaj’ içerikli televizyon, internet ve sosyal medya reklamlarının birebir Türkçe çevirileri Türkiye'deki tüketicilere de sunuluyor. Ancak Türkiye de AB'nin bu katı ‘yeşil yıkama’ mevzuatına uyum sağlamak için mevzuatını güncelledi. 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu yeni dönemle birlikte Türkiye'deki kurallar da sertleşti.

Eko-anksiyete ve tüketici psikolojisinin istismarı

Tıp dünyası dergisi The Lancet tarafından 10 ülkede 10 bin genç üzerinde yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların yüzde 75’i iklim krizi nedeniyle geleceği korkutucu buluyor, yüzde 45’i ise bu iklim kaygısının günlük işlevlerini, uyku ve beslenme rutinlerini doğrudan olumsuz etkiliyor. Geçen yıl yapılan 27 ülkede 170 binden fazla yetişkin verilerini birleştiren kapsamlı araştırmaya göre kadınlar ve gençler; iklim değişikliğiyle ilgili gelişmelere maruz kaldıklarında, erkeklere oranla daha yüksek seviyede eko-ankisiyete, suçluluk ve zihinsel yorgunluk yaşıyor.

Pazarlama psikolojisi literatürüne baktığımızda ise ‘eko-suçluluk’ kavramının tüketici davranışlarını tetiklemek için bir silah olarak kullanıldığını görüyoruz. Araştırmalar, tüketicilerin özellikle de kadınların çevreye zarar verme korkusuyla bilişsel çelişki yaşadığını; markaların ise iklim krizinin bedelini kendi üretim çarklarına değil, bireysel tercihlere yüklediğini gösteriyor. Saniyede binlerce kıyafet üreten, su kaynaklarını kurutan sistemler; kadının alışveriş sepetindeki seçimi üzerinden psikolojik baskı yaratıyor.

Hızlı moda ve sürdürülebilirlik çelişkisi

Öte yandan bir markanın hem ‘sürdürülebilir’ olduğunu iddia edip hem de yılda 20'den fazla mikro-sezon üretmesi, haftada binlerce yeni modeli piyasaya sürmesi matematiksel olarak imkansız bulunuyor. Hızlı moda markaları yılda yaklaşık 52 mikro sezon üretiyor; yani hemen giyilmek üzere tasarlanmış haftada bir yeni kıyafet koleksiyonu. Gerçek anlamda sürdürülebilir yani; adil işçi ücretleri, zehirsiz boyalar, organik sertifikalı tarım ile bir giysi üretmenin maliyeti, konvansiyonel üretime göre yüzde 75-85 daha pahalı olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla hem bir tişörtü 5-10 dolara/euroya satıp hem de o ürünün çevreye ve işçiye zarar vermeden üretildiğini iddia etmek finansal bir ‘matematik imkansızlık’ olarak değerlendiriliyor.

Küresel tekstil verilerine göre, bu markaların toplam üretim hacminin yalnızca yüzde 5-10'u sözde ‘sürdürülebilir’ malzemelerden oluşuyor. Geri kalan yüzde 90'lık üretim, plastik temelli polyesterlerle dünyayı kirletmeye devam ediyor.

Dolayısıyla vitrinlerin yeşil köşeleri, dünyayı kurtarmaktan çok; kadının vicdanına dijital bir anestezi yaparak onu daha fazla harcamaya ikna etmek için tasarlanmış bir pazarlama noktası.

Sonuç olarak; gezegeni kurtarmanın yolu, yeşil etiketli daha fazla ürün satın almaktan geçmiyor. Bize yüklenen bu yapay suçluluk duygusunu reddetmek, manipülasyonu görmek ve en önemlisi ise ‘satın alarak dünyayı kurtaramayacağımızı’ idrak etmekle başlıyor. Çünkü en sürdürülebilir kıyafet, yeni değil, dolabımızda asılı duran kıyafettir.